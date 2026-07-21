У Києві підвищать тариф на воду. Що пропонує «Київводоканал» та що кажуть у КМДА Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Тарифи на воду в Києві можуть зрости на 58,52 грн

У Києві переглянуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомили в «Київводоканалі» у відповідь на запит РБК-Україна.

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Що пропонує «Київводоканал»

«Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення може зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.

Водночас тариф на централізоване водовідведення пропонується підвищити з 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м.

У разі затвердження цих розрахунків загальний тариф на водопостачання та водовідведення становитиме 88,90 грн за кубометр замість нинішніх 30,38 грн. Це означає, що якщо міська влада затвердить ці пропозиції, загалом тарифи на воду в столиці зростуть на 58,52 гривні за один кубічний метр.

Що відповіли в КМДА

Водночас у КМДА повідомили , що тариф у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджується.

«Це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ «АК «Київводоканал». Наразі він не застосовуватиметься. Місто не погодило такий тариф», — сказано в повідомленні.

Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200−300 грн.

Чому пропонують підвищити тарифи

У «Київводоканалі» зазначають, що перегляд тарифів до економічно обґрунтованого рівня є вимушеним кроком.

«Його мета — не підвищення платежів як таке, а забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури», — йдеться в повідомленні підприємства.

Необхідність збільшити ціни пояснюють низкою факторів:

витрати на електроенергію (які складають левову частку тарифу) зросли втричі порівняно з 2022 роком;

вартість паливно-мастильних матеріалів збільшилася більше ніж у два рази;

ціни на окремі реагенти для очищення води підвищилися майже втричі;

через значну зношеність мереж та атаки рф суттєво зросли витрати на запчастини та проведення ремонтних робіт;

підвищився рівень мінімальної та середньої заробітної плати працівників.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в липні для низки українських міст зросли тарифи на холодну воду — щонайменше вдвічі, а подекуди й втричі. Найбільше вартість кубометра зросла у Вінниці — на понад 216%, а також у Дніпрі (+161,2%), Запоріжжі (+144,5%), Тернополі (+138%), Луцьку (+137,2%) та Івано-Франківську (+132%). Найменше зросла вартість кубометра в Чернівцях (+127,7%), Ужгороді (+112,9%), Рівному (+110%) та Черкасах (+105,1%).

У Пенсійному фонді наголосили , що якщо вартість житлово-комунальних послуг зростає, розмір субсидії переглядається. Отримувачам державної допомоги не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду. Після надходження інформації про нові тарифи перерахунок буде здійснено автоматично.

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