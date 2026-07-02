Тарифи на воду зросли з 1 липня: як це вплине на субсидії Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

У багатьох містах тарифи для населення не переглядалися понад чотири роки

З 1 липня 2026 року в низці регіонів України зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У зв’язку зі зміною вартості комунальних послуг буде переглянуто і розмір житлових субсидій.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Субсидії перерахують автоматично

У Пенсійному фонді наголосили, що якщо вартість житлово-комунальних послуг зростає, розмір субсидії переглядається.

Отримувачам державної допомоги не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду. Після надходження інформації про нові тарифи перерахунок буде здійснено автоматично.

Якщо домогосподарство має право на субсидію, її розмір визначать з урахуванням оновленої вартості послуг та обов’язкового платежу.

Субсидії перерахують автоматично, Інфографіка: ПФУ

В яких містах змінились тарифи на воду

Як пише РБК-Україна, одне з найбільших підвищень зафіксовано в Умані. З 1 липня тариф на водопостачання становить 79,49 грн за кубометр, на водовідведення — 78,84 грн. Загальна вартість послуг сягнула 157,32 грн за кубометр.

У Павлограді сукупний тариф зріс із 53,66 грн до 113,47 грн за кубометр, тобто більш ніж удвічі.

У Бердичеві новий тариф становить 101,76 грн за кубометр.

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У Черкасах вартість водопостачання та водовідведення зросла на 105%. Новий сукупний тариф встановлено на рівні 56,71 грн за кубометр.

В Ужгороді виконком підвищив загальний тариф до 91,24 грн за кубометр, що на 112% більше порівняно з попереднім рівнем.

У Вінниці тариф зріс із 25,62 грн до 81,01 грн за кубометр.

У Кременчуці новий тариф становить 64,07 грн за кубометр замість 31,80 грн.

Зміни торкнулися також інших населених пунктів. Зокрема:

у Тернополі тариф на водопостачання становить 38,46 грн за кубометр, на водовідведення — 34,32 грн за кубометр (без ПДВ);

в Івано-Франківську водопостачання коштує 35,45 грн за кубометр, водовідведення — 30,60 грн за кубометр;

в Оржицькій громаді Полтавської області тариф на водопостачання зріс удвічі — до 40 грн за кубометр;

на Кіровоградщині підприємство «Дніпро-Кіровоград» запропонувало підвищити тариф із 45,97 грн до 109,14 грн за кубометр, однак це рішення ще має погодити обласна рада.

Деякі громади анонсували компенсації

У частині міст місцева влада вже повідомила про намір компенсувати частину витрат населення.

Так, у Тернополі за кошти міського бюджету планують компенсувати різницю між показниками загальнобудинкових та квартирних лічильників води.

У Вінниці також заявили про підготовку механізму компенсації після підвищення тарифів. Деталі програми наразі не оприлюднені.

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