Тарифи на воду зросли з 1 липня: як це вплине на субсидії

З 1 липня 2026 року в низці регіонів України зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У зв’язку зі зміною вартості комунальних послуг буде переглянуто і розмір житлових субсидій.
Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
Якщо домогосподарство має право на субсидію, її розмір визначать з урахуванням оновленої вартості послуг та обов’язкового платежу.
В яких містах змінились тарифи на воду
Як пише РБК-Україна, одне з найбільших підвищень зафіксовано в Умані. З 1 липня тариф на водопостачання становить 79,49 грн за кубометр, на водовідведення — 78,84 грн. Загальна вартість послуг сягнула 157,32 грн за кубометр.
У Павлограді сукупний тариф зріс із 53,66 грн до 113,47 грн за кубометр, тобто більш ніж удвічі.
У Бердичеві новий тариф становить 101,76 грн за кубометр.