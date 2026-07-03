ТОП-5 ознак того, що вашому кондиціонеру потрібне обслуговування Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 ознак того, що вашому кондиціонеру потрібне обслуговування

Єдиним полегшенням від спеки, яке мають більшість сучасних квартир, є кондиціонер. Але коли ваша система виходить з ладу, це може означати дорогий ремонт і спеку в будинку.

Регулярне технічне обслуговування допомагає виявити ці проблеми, перш ніж вони перетворяться на серйозні проблеми.

Якщо ви помітили будь-який із цих попереджувальних ознак, своєчасне планування професійної перевірки може заощадити гроші, покращити комфорт і допомогти підтримувати прохолоду у вашому будинку протягом усього сезону, пише SouthernLiving

ТОП-5 ознак того, що вашому кондиціонеру може знадобитися професійна допомога.

Слабкий потік повітря

Однією з перших ознак проблеми є зменшення потоку повітря з вентиляційних отворів. Якщо в кімнатах, які колись швидко охолоджувалися, тепер здається задушливим або нерівномірно охолоджується повітря, можливо, ваша система не зможе належним чином циркулювати.

Проведіть швидку перевірку на дотик, піднісши руку до вентиляційного отвору, щоб побачити, чи повітря виходить з повною силою.

Проблема

Слабкий повітряний потік може бути пов’язаний з кількома проблемами, зокрема засміченими повітряними фільтрами, заблокованими повітроводами, несправними двигунами вентиляторів або замерзлими котушками випарника.

Хоча проблема може здаватися незначною на перший погляд, обмежений повітряний потік змушує вашу систему працювати інтенсивніше, щоб досягти бажаної температури.

Дивні звуки, яких ви раніше не чули

Кондиціонери ніколи не бувають повністю безшумними, але незвичайні звуки не слід ігнорувати. Стукіт, брязкіт, скрегіт, вереск або дзижчання часто свідчать про те, що щось усередині системи нещільно закріплене, пошкоджене або зношене.

Проблема

Брязкіт може свідчити про нещільно закріплені компоненти, тоді як скрегіт може свідчити про проблеми з двигуном. Вереск може свідчити про проблеми з ременем або підшипником, а гудіння іноді свідчить про проблеми з електрикою.

Нещільно закріплена деталь може пошкодити навколишні компоненти, перетворивши те, що могло б бути простим ремонтом, на набагато більші витрати.

Неприємні запахи

Ваш кондиціонер не повинен видавати жодних запахів.

Проблема

Якщо ви відчуваєте затхлий запах щоразу, коли система вмикається, можливо, всередині пристрою або повітропроводів росте цвіль або грибок.

Запахи гару або електрики можуть викликати ще більше занепокоєння та свідчити про перегрів компонентів або проблеми з проводкою. Ріст цвілі може вплинути на якість повітря в приміщенні та потенційно спричинити алергію або подразнення дихальних шляхів.

Витікання води навколо

Невелика калюжа біля кондиціонера може спочатку не викликати занепокоєння, але вологу навколо пристрою завжди слід перевіряти.

Проблема

Витік води часто трапляється, коли труби для зливу конденсату засмічуються або коли компоненти всередині системи несправні.

У деяких випадках витоки холодоагенту також можуть бути причиною. Хоча сам холодоагент не схожий на воду, будь-який витік, що стосується системи охолодження, потребує негайного втручання.

Раптове зростання рахунків за енергоносії

Якщо ваш рахунок за комунальні послуги раптово зростає без суттєвої зміни використання, можливо, винен ваш кондиціонер.

Зі старінням систем або виникненням механічних проблем вони часто стають менш ефективними та споживають більше енергії для забезпечення того ж рівня охолодження.

Проблема

Брудні котушки, несправні компоненти, проблеми з холодоагентом та обмеження потоку повітря можуть змусити ваш пристрій працювати понаднормово.

Постійне зростання часто сигналізує про те, що назріло технічне обслуговування.

Раннє вирішення проблем ефективності може допомогти знизити експлуатаційні витрати, продовжити термін служби системи та запобігти поломці в середині літа, коли вам найбільше потрібне прохолодне повітря.

Висновки

Регулярне технічне обслуговування допомагає виявити ці проблеми, перш ніж вони перетворяться на серйозні проблеми.

Якщо ви помітили будь-який із цих ознак, своєчасне планування професійної перевірки може заощадити гроші, покращити комфорт і допомогти підтримувати прохолоду у вашому будинку протягом усього сезону.

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