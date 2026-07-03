Яку суму заощаджень економісти рекомендують мати у 2026 році? Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Яку суму заощаджень економісти рекомендують мати у 2026 році?

Сьогодні розберемось, що відбувається з пенсійним віком у Європі — і порівняємо це з тим, що чекає на українців.

А почнемо з однієї важливої новини, яка стосується безпосередньо тих, хто зараз думає про майбутню пенсію. У парламенті вже заговорили про можливі зміни умов виходу на пенсію — і ці зміни можуть торкнутися практично кожного.

Депутати повідомляють про напрацювання, що розглядаються в межах майбутньої пенсійної реформи. Поки що це лише попередні пропозиції — не готовий законопроєкт, і жодних остаточних рішень парламент не ухвалював. Але озвучені ідеї вже заслуговують на увагу. Отже, що пропонують. Право вийти на пенсію у 60 років матимуть ті, хто накопичить щонайменше 35 років страхового стажу.

Для тих, у кого стажу від 25 років — пенсійний вік може становити 63 роки. А ті, хто не зміг набрати необхідний стаж, зможуть претендувати на пенсію лише після 65 років. При цьому ні професія, ні сфера діяльності на пенсійний вік впливати не будуть — тільки тривалість страхового стажу.

Серед інших ініціатив — підвищення коефіцієнта заміщення заробітної плати пенсійними виплатами. У профільному комітеті вважають, що цей показник має бути не менше 40%, а в перспективі — може зрости до 60%. Простіше кажучи: пенсія має становити більшу частку від тієї зарплати, яку людина отримувала до виходу на відпочинок.

Окрему увагу депутати приділяють пенсіям військовослужбовців. Чинна модель, заснована на принципі вислуги років, створювалась переважно для кадрових військових — і вже не відповідає сучасним реаліям повномасштабної війни.

Також розглядається можливість поступового впровадження накопичувальної системи — насамперед для професійних пенсій, з орієнтацією на досвід країн ЄС. А для працівників із вищим рівнем доходів вивчається варіант накопичувального компонента через систему Державної казначейської служби. Але ще раз підкреслю — всі ці пропозиції поки що на стадії обговорення.

Данія

Країна, яка вирішила питання пенсійного віку доволі рішуче. У травні 2025 року данський парламент ухвалив закон про поступове підвищення пенсійного віку. 81 депутат проголосував «за». Утім, не всі громадяни країни були з цим згодні, але рішення прийняли. Згідно з новим законом, люди виходитимуть на пенсію у 70 років. Зараз пенсійний вік у Данії — 67 років.

Про данську модель заговорили й у Німеччині. Колишній радник уряду ФРН Бернд Раффельгюшен заявив місцевій газеті, що пенсійний вік треба дуже швидко підняти до 70 років — щоб реформа зачепила хоча б покоління «бебі-бумерів», тобто тих, хто народився у перші два десятиліття після Другої світової війни і вже почали масово виходити на пенсію.

Новий уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом каже про необхідність реформувати систему пенсійного, соціального та медичного страхування. І цифри тут промовисті: до 2035 року один мільйон громадян Німеччини щорічно буде виходити на пенсію. А це означає одне — навантаження на молоде покоління, яке сплачує внески до пенсійного фонду, тільки зростатиме.

В інших країнах вік виходу на пенсію в Європі також переважно 67 років. І це суттєво вище, ніж в Україні. Ось як виглядає остання актуальна ситуація на 2024 рік. У Великій Британії пенсійний вік — 66 років, як для чоловіків, так і для жінок. У Люксембурзі — 65 років. А в Україні — 60 років, і для чоловіків, і для жінок.

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