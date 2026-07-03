Батьки першокласників отримають 5 тис. на підготовку до школи: у Мінсоцполітики назвали терміни Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Батьки або законні представники зможуть отримати 5 000 грн

Кошти в межах державної програми підтримки батьків першокласників планують зараховувати на універсальну Дія. Картку наприкінці липня — на початку серпня.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Інтерфакс-Україна».

«Наш орієнтир — щоб ми зарахували кошти наприкінці липня — на початку серпня. Таким чином сім’ї зможуть отримати ці кошти влітку й підготувати дітей до першого класу», — сказав міністр.

Коли батьки отримають можливість подати заявку

За словами Улютіна, наразі триває зарахування дітей до перших класів. Після 10 липня Міністерство освіти і науки передасть Міністерству соціальної політики перші дані про майбутніх першокласників через цифрові канали взаємодії.

Після цього батьки дітей, яких уже зараховано до школи, отримають push-сповіщення з інформацією про можливість подати заявку на отримання виплати.

Кошти надходитимуть на універсальну Дія. Картку

Улютін також повідомив, що кошти будуть зараховані на універсальну Дія. Картку, над якою його міністерство спільно з Міністерством цифрової трансформації вже завершило роботу.

«Батьки першокласників зможуть отримати цю карту. Кошти буде зараховано одразу після подання заявки», — зазначив він.

Що відомо про програму «Пакунок школяра»

Програму одноразової грошової допомоги «Пакунок школяра» для учнів перших класів запустили у 2025 році.

Батьки або законні представники зможуть отримати 5 000 грн на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття.

Як здійснюватиметься виплата:

Якщо заяву подано через Портал Дія: гроші надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в одному з уповноважених банків. Якщо заяву подано у паперовій формі: гроші надходять або на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в уповноваженому банку, або на інший спеціальний рахунок, відкритий у будь-якому уповноваженому банку.

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають:

громадяни України,

іноземці,

особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну,

особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України.

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або тих, хто тимчасово влаштований до сімей, законним представником учня першого класу може бути:

уповноважений представник дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

патронатний вихователь,

особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка постійно проживає на території України.

Допомога не надається, якщо учень:

виїхав за кордон,

перебуває на тимчасово окупованих територіях.

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