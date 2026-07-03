Батьки першокласників отримають 5 тис. на підготовку до школи: у Мінсоцполітики назвали терміни
Коли батьки отримають можливість подати заявку
Кошти надходитимуть на універсальну Дія. Картку
Що відомо про програму «Пакунок школяра»
- Якщо заяву подано через Портал Дія: гроші надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в одному з уповноважених банків.
- Якщо заяву подано у паперовій формі: гроші надходять або на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в уповноваженому банку, або на інший спеціальний рахунок, відкритий у будь-якому уповноваженому банку.
- громадяни України,
- іноземці,
- особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну,
- особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України.
- уповноважений представник дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
- патронатний вихователь,
- особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка постійно проживає на території України.
- виїхав за кордон,
- перебуває на тимчасово окупованих територіях.
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