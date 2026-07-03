Іспанець підібрав на вулиці картину, ціна якої виявилась 150 тис. євро Сьогодні 18:10 — Світ

Іспанець підібрав на вулиці картину, ціна якої виявилась 150 тис. євро

Іспанець на ім’я Андрес Уртадо підібрав на вулиці картину, яку прийняв за викинуте сміття.

Пізніше з’ясувалося, що чоловік випадково став власником оригінального твору художника Хоакіна Сорольї вартістю до €150 тисяч.

57-річний Уртадо приїхав до Севільї на вихідні з родиною і побачив картину, притулену до стіни на вулиці. На полотні були зображені два човни біля пляжу, але сам сюжет чоловіка не зацікавив.

«Ми забрали її через раму, а не через саму картину», — розповів він Radio Sevilla.

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Насправді полотно належало севільській родині, яка володіла ним багато років і навіть возила із собою у відпустки. Того дня господарі збиралися покласти картину в багажник авто, але забули її біля стіни й поїхали. Коли зрозуміли, що сталося, картини вже не було.

Родина розклеїла оголошення про пропажу «картини великої сентиментальної цінності», свідомо не згадуючи ні імені Сорольї, ні реальної вартості твору. Пошуки нічого не давали аж до вівторка.

Тим часом Уртадо, який живе за 525 кілометрів від Севільї — у Мурсії, привіз знахідку додому і вирішив дослідити її за допомогою штучного інтелекту.

«ШІ видав якісь шалені суми, тож я почав шукати інформацію онлайн і зателефонував в аукціонний дім у Мадриді. Я надіслав їм фото, і вони швидко відповіли, що це оригінал Сорольї», — розповів чоловік виданню El Mundo.

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Втім, розкошувати з рідкісним полотном Уртадо довелося недовго. Дізнавшись з новин про «викрадену» картину — з тим самим фото, яке надала родина, — він одразу зрозумів, що робити.

«Я відразу зателефонував у поліцію і сказав, що новина про крадіжку неправдива. Пояснив, що нічого не вкрадав, а просто підібрав картину на вулиці», — зазначив він.

Поліція повернула твір мистецтва родині у Севільї, а ті пообіцяли Уртадо невеликий подарунок на подяку. За його словами, власники розповіли, що того дня на дорозі був сильний затор і всі машини навколо сигналили — тому вони понервувались і забули картину біля стіни.

Раніше ми писали , що Іспанія заплатить 15 тис. євро за переїзд до пустого селища.

Довідка Finance.ua:

Хоакін Соролья відомий художник 19−20 століття. Він відомий роботою зі світлом та морськими пейзажами. Його картини коштують до 150 тисяч євро.

Картини митця виконані у стилі імпресіонізму. Імпресіонізм — це художній стиль, автори якого не промальовують дрібні деталі, а прагнуть передати загальне враження та емоції від світла та кольору.

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