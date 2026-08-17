У Німеччині суттєво зросла кількість мігрантів, які добровільно повертаються додому Сьогодні 19:33 — Світ

У Німеччині суттєво зросла кількість мігрантів, які добровільно повертаються додому

За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), у Німеччині зросла кількість мігрантів, які після того, як їм відмовили у наданні притулку, добровільно повертаються до своїх країн.

Про це пише Spiegel

В першому півріччі цього року в рамках федеральних програм репатріації до своїх країн повернулися загалом 9276 осіб.

Для порівняння: у першому півріччі 2025 року 7348 осіб добровільно виїхали в рамках програми гуманітарної допомоги при поверненні. Таким чином, за рік кількість таких повернень зросла майже на 2 тисячі.

Тенденція до збільшення добровільних виїздів спостерігалася і торік. У 2025 році федеральні органи Німеччини підтримали повернення до країн походження або третіх країн 16 578 іноземців, які були зобов’язані залишити країну. У 2024 році таких людей було 10 358.

Також за даними Центрального реєстру іноземців, станом на кінець червня 2026 року в Німеччині налічувалося 258 845 осіб, які мали обов’язок залишити країну. При цьому 199 271 із них отримали тимчасовий дозвіл на перебування.

Окрім добровільних повернень, Німеччина здійснює примусові депортації. За перші шість місяців 2026 року федеральні та земельні органи влади депортували з країни 18 939 осіб.

Добровільне повернення мігрантів підтримується в рамках програми REAG-GARP. Німеччина оплачує витрати на авіапереліт та може надати фінансову допомогу для облаштування після повернення — 1000 євро на дорослого та 500 євро на дитину або підлітка.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.