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ТОП-10 найкращих місць для відпочинку та подорожей для тих, кому за 50 (інфографіка)

Особисті фінанси
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ТОП-10 найкращих місць для відпочинку та подорожей для тих, кому за 50 (інфографіка)
ТОП-10 найкращих місць для відпочинку та подорожей для тих, кому за 50 (інфографіка)
Опитування, проведене серед 2000 дорослих, показало, що Нова Зеландія, Японія та Австралія — це місця, які старше покоління найбільше хотіло б відвідати найбільше.
Інші місця, такі як Канада, Мальдіви та Ісландія, також увійшли до 10 найкращих напрямків, які залишаються в їхніх списках бажань.
Про це пише Daily Express.
Дослідження, проведене компанією OnePoll, показало, що середньостатистичний дорослий вважає, що він переживе п’ять по-справжньому незабутніх моментів.
«Подорожі дають нам чудову можливість отримати незабутні враження, і сонячне затемнення цього тижня — ідеальне нагадування про те, щоб почати будувати плани», — додав представник Icelandair.
<i>Створено за finance.ua допомогою АІ</i>
Створено за finance.ua допомогою АІ
Але не лише люди похилого віку відчувають труднощі з подорожами: 42% представників покоління Z та 47% мілленіалів також шкодують, що не мали можливості подорожувати більше, ніж досі.
Спостереження за північним сяйвом — це один із найцікавіших туристичних досвідів, яких вони найбільше чекають (41% представників покоління Z та 42% мілленіалів).

Найкращі місця для відпочинку та подорожей для людей старше 50 років

<i>Створено за finance.ua допомогою АІ</i>
Створено за finance.ua допомогою АІ
Також виявилося, що 71% усіх опитаних дорослих впевнені, що ніколи не пізно надолужити втрачений час, і багато хто вважає, що відвідування нових місць (37%) або спостереження за природними явищами (18%) позитивно вплине на їхнє життя.
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Нагадаємо, що планування відпочинку в Європі традиційно починається з вибору та бронювання житла — це найвагоміша стаття витрат у туристичному бюджеті. Вартість залежить як від обраного регіону, так і від формату розміщення.
У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки коштує короткострокова оренда в популярних країнах Європи 2026 року, які можуть бути приховані та додаткові витрати і як заощадити на оренді житла під час відпочинку.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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