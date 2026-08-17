ТОП-10 найкращих місць для відпочинку та подорожей для тих, кому за 50 (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 найкращих місць для відпочинку та подорожей для тих, кому за 50 (інфографіка)

Опитування, проведене серед 2000 дорослих, показало, що Нова Зеландія, Японія та Австралія — це місця, які старше покоління найбільше хотіло б відвідати найбільше.

Інші місця, такі як Канада, Мальдіви та Ісландія, також увійшли до 10 найкращих напрямків, які залишаються в їхніх списках бажань.

Про це пише Daily Express

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Дослідження, проведене компанією OnePoll, показало, що середньостатистичний дорослий вважає, що він переживе п’ять по-справжньому незабутніх моментів.

«Подорожі дають нам чудову можливість отримати незабутні враження, і сонячне затемнення цього тижня — ідеальне нагадування про те, щоб почати будувати плани», — додав представник Icelandair.

Створено за finance.ua допомогою АІ

Але не лише люди похилого віку відчувають труднощі з подорожами: 42% представників покоління Z та 47% мілленіалів також шкодують, що не мали можливості подорожувати більше, ніж досі.

Спостереження за північним сяйвом — це один із найцікавіших туристичних досвідів, яких вони найбільше чекають (41% представників покоління Z та 42% мілленіалів).

Найкращі місця для відпочинку та подорожей для людей старше 50 років

Створено за finance.ua допомогою АІ

Також виявилося, що 71% усіх опитаних дорослих впевнені, що ніколи не пізно надолужити втрачений час, і багато хто вважає, що відвідування нових місць (37%) або спостереження за природними явищами (18%) позитивно вплине на їхнє життя.

Нагадаємо, що планування відпочинку в Європі традиційно починається з вибору та бронювання житла — це найвагоміша стаття витрат у туристичному бюджеті. Вартість залежить як від обраного регіону, так і від формату розміщення.

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