Дозвіл на постійне проживання в Польщі (перелік документів)
Які документи потрібні
- Фотографія (Zdjęcie w formie elektronicznej). З квітня 2026 року подача відбувається виключно через електронну систему МОС. Фото має суворо відповідати стандартам. Варіант зробити його самостійно телефоном — поганий, тому що можете просто зробити його «неформатним».
- Оплата державного мита (Opłata skarbowa 640 zł). Оплата робиться на рахунок столичного міста вашого воєводства. Увага — не на рахунок воєводського управління.
- Актові записи (Akt urodzenia + акти батьків/предків): Необхідно надати ваше свідоцтво про народження, а також свідоцтва про народження та шлюб тих предків (батьків, дідусів, бабусь або прадідусів), хто мав польську національність.
- Генеалогічне дерево (Drzewo genealogiczne). Воно потрібно тільки для зручності інспектору під час аналізу структури родини. Це не документ, його не потрібно завіряти.
- Документи про джерело доходу: Хоча сталий побит за походженням формально базується на національній приналежності, інспектори вимагають підтвердження фінансової стабільності. Сюди входять:
- Трудові договори (umowa o pracę, umowa zlecenia). На останньому договорі вас можуть попросити додати рахунок.Документи, що підтверджують інші законні джерела надходжень.
- Соціальне страхування (ZUS ZUA / ZUS ZCNA або приватний поліс).
- Підтвердження зв’язків з Польщею.
- Архівні та сімейні матеріали. Старі документи, довідки, фотографії з родинного архіву, що відображають життя предків у польському культурному чи суспільному контексті. Додаткові фактори інтеграції: На практиці успішне проходження процедури суттєво залежить від володіння польською мовою (бажано на рівні, достатньому для вільного спілкування під час адміністративної процедури), участі в діяльності польських організацій, товариств або культурних ініціатив.
- Договір оренди (Umowa najmu). Важливий етап: Співбесіда (прослуховування) з інспектором під протокол Фінальною та критично важливою стадією розгляду справи в уженді є офіційна розмова (прослуховування) з інспектором, яка фіксується в протоколі. Ця процедура не є простою формальністю. Інспектор детально опитує заявника щодо історії його родини, долі предків, обставин їхнього життя, а також володіння польськими традиціями та мовою.
Під час прогулянки грибники натрапили на старовиннний скарб — деталі
ПартнерськаУ Sense Bank стартувала серія практичних зустрічей для підприємців «Сенс для ФОП»
Як краще зберігати заощадження: в золоті чи валюті
«Мінімалка» — 12 тис. грн, мінімальна пенсія за віком — 6500 грн. У Раді розповіли про нові соціальні стандарти на 2027 рік
Деякі ФОПи можуть втратити спрощенку: про які обмеження треба знати
Фальшиві вакансії: як перевірити агенцію з працевлаштування в Польщі