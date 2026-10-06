Дозвіл на постійне проживання в Польщі (перелік документів)

Раніше ми писали, що тимчасовий захист (PESEL UKR) продовжено до 4 березня 2028 року. А от отримання дозволу на постійне проживання (zezwolenie na pobyt stały) на підставі польського походження — це складна процедура, яка полягає на доведенні, що у вас дійсно є польське коріння.

Уженди ретельно перевіряють документи, зокрема їх автентичність, пише inpoland.net.pl

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Які документи потрібні

Цей перелік документів не відноситься для тих осіб, які мають карту поляка. Це зовсім інша адміністраційна процедура.

Для отримання карти сталого побиту необхідно надати інспектору повний наступний перелік документів.

Це приблизний перелік документів, так як в залежності від воєводства інспектори можуть питати інші документи. Не говорячи вже про те, що кожна справа є індивідуальною.

​Фотографія (Zdjęcie w formie elektronicznej). З квітня 2026 року подача відбувається виключно через електронну систему МОС. Фото має суворо відповідати стандартам. Варіант зробити його самостійно телефоном — поганий, тому що можете просто зробити його «неформатним».

​Оплата державного мита (Opłata skarbowa 640 zł). Оплата робиться на рахунок столичного міста вашого воєводства. Увага — не на рахунок воєводського управління.

(Opłata skarbowa 640 zł). Оплата робиться на рахунок столичного міста вашого воєводства. Увага — не на рахунок воєводського управління. ​Актові записи (Akt urodzenia + акти батьків/предків): Необхідно надати ваше свідоцтво про народження, а також свідоцтва про народження та шлюб тих предків (батьків, дідусів, бабусь або прадідусів), хто мав польську національність.

​Генеалогічне дерево (Drzewo genealogiczne). Воно потрібно тільки для зручності інспектору під час аналізу структури родини. Це не документ, його не потрібно завіряти.

​Документи про джерело доходу: Хоча сталий побит за походженням формально базується на національній приналежності, інспектори вимагають підтвердження фінансової стабільності. Сюди входять:​

Хоча сталий побит за походженням формально базується на національній приналежності, інспектори вимагають підтвердження фінансової стабільності. Сюди входять:​ ​Трудові договори (umowa o pracę, umowa zlecenia). На останньому договорі вас можуть попросити додати рахунок.​Документи, що підтверджують інші законні джерела надходжень.​

(umowa o pracę, umowa zlecenia). На останньому договорі вас можуть попросити додати рахунок.​Документи, що підтверджують інші законні джерела надходжень.​ Соціальне страхування (ZUS ZUA / ZUS ZCNA або приватний поліс).

Підтвердження зв’язків з Польщею. ​

​Архівні та сімейні матеріали. Старі документи, довідки, фотографії з родинного архіву, що відображають життя предків у польському культурному чи суспільному контексті.​ Додаткові фактори інтеграції: На практиці успішне проходження процедури суттєво залежить від володіння польською мовою (бажано на рівні, достатньому для вільного спілкування під час адміністративної процедури), участі в діяльності польських організацій, товариств або культурних ініціатив.

Старі документи, довідки, фотографії з родинного архіву, що відображають життя предків у польському культурному чи суспільному контексті.​ Додаткові фактори інтеграції: На практиці успішне проходження процедури суттєво залежить від володіння польською мовою (бажано на рівні, достатньому для вільного спілкування під час адміністративної процедури), участі в діяльності польських організацій, товариств або культурних ініціатив. ​Договір оренди (Umowa najmu). Важливий етап: Співбесіда (прослуховування) з інспектором під протокол ​Фінальною та критично важливою стадією розгляду справи в уженді є офіційна розмова (прослуховування) з інспектором, яка фіксується в протоколі. ​Ця процедура не є простою формальністю. Інспектор детально опитує заявника щодо історії його родини, долі предків, обставин їхнього життя, а також володіння польськими традиціями та мовою.

Раніше ми писали про корисні посилання для українців у Польщі.

Нагадаємо, за останні пів року кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі скоротилася приблизно на 40 тисяч. Водночас це не обов’язково означає, що всі вони залишили країну. Про це розповів посол України у Польщі Василь Боднар.

За словами дипломата, на зміну статистики могли вплинути кілька факторів. Зокрема, він не виключає, що частина громадян України справді вирішили залишити Польщу через загальну несприятливу атмосферу.

«Тут варто враховувати кілька факторів. Перший — це загальна несприятлива атмосфера. Я не виключаю, що частина громадян України справді вирішили поїхати з Польщі», — зазначив Боднар.