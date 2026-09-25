У Польщі скорочується кількість українців: посол розповів, що відбувається

З травня діє процедура переходу зі статусу PESEL UKR на карту CUKR.

За останні пів року кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі скоротилася приблизно на 40 тисяч. Водночас це не обов’язково означає, що всі вони залишили країну.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Боднар.

Чому кількість українців скоротилася

За словами дипломата, на зміну статистики могли вплинути кілька факторів. Зокрема, він не виключає, що частина громадян України справді вирішили залишити Польщу через загальну несприятливу атмосферу.

«Тут варто враховувати кілька факторів. Перший — це загальна несприятлива атмосфера. Я не виключаю, що частина громадян України справді вирішили поїхати з Польщі», — зазначив Боднар.

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Другою причиною посол назвав зміни у польському законодавстві. Він нагадав, що ще в березні завершився термін дії спеціальних норм, які передбачали окремі пільги для українців, які втекли від повномасштабної агресії рф та перебувають у Польщі.

З травня діє процедура переходу зі статусу PESEL UKR на карту CUKR.

Що змінилося для українців

Карта CUKR видається на три роки та надає повний доступ до ринку праці та можливість вести господарську діяльність. Він зазначив, що після зміни правил деякі українці могли не виконати необхідні вимоги для зміни документів, не оновити дані або неправильно зареєструватися при перетині кордону.

У такому разі людина могла втратити статус PESEL UKR. При цьому його повторне отримання є досить складною процедурою, оскільки основний акцент зроблений на реєстрації в новій системі CUKR.

«Таким чином зменшення кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом, не обов’язково означає, що всі вони залишили Польщу», — зазначив посол.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що українці, які отримали PESEL UKR на підставі документа, відмінного від закордонного паспорта, або оновили паспортні документи, повинні були актуалізувати дані в реєстрі PESEL до 31 серпня 2026 року. Якщо вчасно не актуалізувати дані, то статус UKR буде втрачено. Втрата статусу UKR означає втрату права не легальне перебування в Польщі, а разом із тим на працевлаштування.