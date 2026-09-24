В Україні хочуть оновити систему добровільних пенсійних фондів: НКЦПФР підтримала законодавчі зміни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підтримала законодавчі зміни, спрямовані на оновлення системи добровільного пенсійного забезпечення в Україні. Пакет складається з трьох пов’язаних законопроєктів, які стосуються добровільних пенсійних фондів, а також змін до Податкового та Цивільного кодексів. Усі три документи зареєстрували у Верховній Раді 28 серпня 2026 року. Наразі законопроєкти опрацьовують у парламентських комітетах.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Які зміни пропонують для пенсійних фондів

Основний законопроєкт № 15570 передбачає створення сучасної моделі добровільних пенсійних фондів. Вона має посилити захист учасників, підвищити вимоги до управління пенсійними активами та зробити діяльність таких установ прозорішою.

Зокрема, пропонується запровадити сучасні стандарти корпоративного управління, внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

Замість формального переліку дозволених інвестицій планують застосовувати правило «розсудливої особи» (prudent person). Воно передбачає, що під час інвестування насамперед мають враховувати довгострокові інтереси учасників, а активи — диверсифікувати для зниження ризиків.

Учасники фондів отримуватимуть більше інформації

Важлива частина змін стосується інформації для учасників фондів. Людина має чітко розуміти, де зберігаються її пенсійні накопичення, хто ними управляє, як вони інвестуються та який результат це дає.

Щоб нова модель працювала узгоджено, окремі зміни пропонують внести до Податкового та Цивільного кодексів.

Законопроєкт № 15571 визначає, як оподатковуватимуться добровільні пенсійні фонди, їхні вкладники, учасники та вигодонабувачі.

Законопроєкт № 15572 має узгодити положення Цивільного кодексу з новими правилами створення, функціонування та припинення добровільних пенсійних фондів.

Що зміниться для добровільних пенсійних накопичень

Оновлення правил має посилити захист пенсійних накопичень та наблизити українське регулювання до європейських стандартів.

У перспективі це також може створити кращі умови для розвитку добровільних пенсійних накопичень і залучення довгострокових коштів в українську економіку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Пенсійну систему України планують оновити: нардепи пропонують змінити правила роботи добровільних пенсійних накопичень і посилити захист людей, які відкладають гроші на майбутню пенсію. Відповідний законопроєкт № 15570, має стати одним із кроків до розвитку накопичувальної системи та створення основи для запуску її другого рівня.

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За задумом авторів проєкту, розвиток добровільних пенсійних накопичень дозволить людям у майбутньому отримувати додаткові виплати після досягнення пенсійного віку. Накопичені кошти при цьому обліковуватимуться на індивідуальному пенсійному рахунку та зможуть успадковуватися.