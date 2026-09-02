Добровільні пенсійні накопичення: яку систему пропонують українцям Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Пенсійні заощадження

Пенсійну систему України планують оновити: нардепи пропонують змінити правила роботи добровільних пенсійних накопичень і посилити захист людей, які відкладають гроші на майбутню пенсію. Відповідний законопроєкт № 15570, має стати одним із кроків до розвитку накопичувальної системи та створення основи для запуску її другого рівня.

Так, 25 депутатів пропонують Верховній Раді прийняти законопроєкт про реформування третього рівня пенсійної системи — добровільних пенсійних накопичень. Зараз цей сегмент залишається невеликим і не виконує повною мірою свою головну функцію — забезпечувати людям додатковий дохід після виходу на пенсію.

Чому нинішня система не працює належним чином

Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні фактично працює з 2004 року. Станом на 24 серпня 2026 року до відповідного реєстру внесено 54 недержавні пенсійні фонди. Водночас значна частина з них фактично припинила діяльність.

Загальна вартість активів третього рівня на кінець першого кварталу 2026 року становила 7,6 млрд грн. У системі було 889,2 тис. учасників, однак пенсійні виплати вже отримували або отримували раніше лише 92,5 тис. осіб.

У пояснювальній записці зазначається, що за таких масштабів добровільні пенсійні накопичення поки що не можуть суттєво доповнювати солідарну пенсійну систему та забезпечувати достатній рівень доходу людей після виходу на пенсію.

Серед проблем також називають недостатній захист прав учасників, прогалини та суперечності в законодавстві, недостатню відповідальність установ пенсійного забезпечення та недосконалий нагляд за їхньою роботою.

Як планують змінити добровільні пенсійні накопичення

Проєкт закону «Про добровільні пенсійні фонди» передбачає оновлення правил роботи таких установ та наближення їх до європейських стандартів.

Зокрема, пропонується чітко визначити відповідальність органів управління та нагляду пенсійних компаній. Вони нестимуть кінцеву відповідальність за дотримання законодавства та виконання зобов’язань перед учасниками і отримувачами пенсійних виплат.

Читайте також Скільки пенсії отримує пенсіонер, який ніколи не працював

Також планують запровадити сучасну систему корпоративного управління та внутрішнього контролю. У пенсійних компаніях мають з’явитися окремі функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

Окремо змінять підхід до інвестування пенсійних активів. Замість жорстко встановлених правил пропонується застосовувати принцип «розсудливої особи» — тобто під час інвестування компанії мають насамперед враховувати довгострокові інтереси учасників фондів, належно розподіляти активи та переважно використовувати інструменти, які перебувають в обігу на регульованому ринку.

Що це має дати учасникам системи

Люди, які накопичуватимуть кошти у добровільних пенсійних фондах, повинні отримувати повну та актуальну інформацію про умови системи, діяльність фондів та результати управління їхніми коштами.

Проєкт також передбачає посилення ризик-орієнтованого нагляду. Його метою має бути захист прав учасників і отримувачів пенсійних виплат, а також забезпечення стабільності та надійності пенсійних установ.

Інформацію про учасників, отримувачів виплат, активи та інші важливі дані планують централізувати. Це має спростити контроль за системою та посилити захист прав її учасників.

За задумом авторів проєкту, розвиток добровільних пенсійних накопичень дозволить людям у майбутньому отримувати додаткові виплати після досягнення пенсійного віку.

Накопичені кошти при цьому обліковуватимуться на індивідуальному пенсійному рахунку та зможуть успадковуватися.

Крім того, кошти протягом періоду накопичення інвестуватимуться. Таким чином, система має стати не лише додатковим джерелом доходу для майбутніх пенсіонерів, а й джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для української економіки.

Оновлення третього рівня також розглядають як основу для подальшого запуску другого рівня пенсійної системи з урахуванням європейського та міжнародного досвіду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.