Робота для студентів: які навички найшвидше підвищують дохід Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Перевага роботи офіціантом — змінний графік

Для українського студента заробити перші 1 тис. доларів цілком реально без повної відмови від навчання. Найкраща стратегія — шукати не роботу з максимальною зарплатою, а варіант із найкращим поєднанням трьох показників: оплати за годину, гнучкості графіка та можливостей професійного зростання.

Студент може працювати за трудовим договором на умовах неповної зайнятості. Закон дозволяє встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень. У такому разі оплата здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

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Які навички найшвидше підвищують дохід

Англійська

Знання англійської відкриває доступ не лише до викладання, а й до роботи в міжнародних компаніях, customer support, продажах та дистанційних вакансіях.

Продажі

Уміння вести переговори, працювати із запереченнями та доводити клієнта до покупки безпосередньо впливає на заробіток. Тому в продажах часто передбачена бонусна частина зарплати.

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Створення контенту

Canva, монтаж відео, написання текстів, ведення соцмереж і базова аналітика дають змогу студенту працювати одразу в кількох напрямках.

Робота з AI-інструментами

ШІ вже з’являється безпосередньо у вимогах до вакансій. Наприклад, в одній з актуальних вакансій AI Content Creator серед необхідних навичок зазначені Canva, Figma, ChatGPT, Midjourney, створення контенту та маркетинг.

Водночас цінність має не саме вміння користуватися ChatGPT, а здатність за допомогою AI швидше виконувати конкретну оплачувану роботу.

Excel та цифрова грамотність

Excel, Google Sheets, CRM та базове знання офісних програм потрібні не лише бухгалтерам. Такі навички зазначають і у вакансіях, відкритих для студентів.

Які помилки можуть коштувати студенту місяців

Серед поширених помилок варто виокремити такі:

погоджуватися на першу-ліпшу вакансію. Висока ставка не завжди означає високий фактичний дохід: потрібно перевіряти, чи входять у суму бонуси, чайові, KPI або компенсація витрат;

ігнорувати формат зайнятості. Зарплата 35−40 тис. грн за повний робочий день може бути менш вигідною для студента, ніж 20−25 тис. грн за гнучкий графік, який дозволяє працювати паралельно з навчанням;

працювати без оформлення. Офіційне працевлаштування дає трудові гарантії та захист у разі проблем із виплатою зарплати. Держпраці окремо наголошує на ризиках незадекларованої роботи для молоді;

платити роботодавцю за «працевлаштування». Будь-які внески за доступ до вакансії, «навчання перед роботою» або гарантію працевлаштування мають бути приводом для особливої обережності;

не рахувати витрати. Кур’єр із доходом 35 тис. грн може витрачати значну частину заробленого на транспорт, пальне або ремонт велосипеда чи авто. Для реальної мети 1 тис. доларів важлива не зарплата в оголошенні, а сума, яка залишається після обов’язкових витрат.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні працевлаштування молоді має свої особливості, які захищають права та безпеку таких працівників. Мінімальний вік для прийняття на роботу згідно з Кодексом законів про працю становить 16 років.

Водночас законодавство передбачає винятки:

з 15 років можна працювати за згодою одного з батьків або опікуна;

з 14 років можна виконувати тільки легку роботу у вільний від навчання час, також за згодою одного з батьків або опікуна.

Працівники, які не досягли повноліття, мають законодавчі обмеження щодо умов праці. Працевлаштовувати підлітків віком 14−16 років можна лише якщо робота є легкою та не шкодить здоров’ю, не порушує навчальний процес, виконується виключно у вільний від навчання час.

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