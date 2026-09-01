Де студенту в Україні швидше заробити 1 тис. доларів і скільки на це піде часу Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Де студенту заробити 1 тис. доларів в Україні, джерело фото: pexels

Для українського студента заробити перші 1 тис. доларів цілком реально й без повної відмови від навчання. Та швидкість залежить не лише від професії, а й від формату зайнятості: повний робочий день дозволяє накопичити необхідну суму швидше, тоді як підробіток на 15−20 годин на тиждень розтягує цей термін.

Finance.ua дослідив актуальні вакансії і спробував дати відповідь на питання, скільки часу потрібно студенту в Україні, аби заробити 1 тис. доларів.

Довідка Finance.ua Важливо: Для порівняння використано актуальні станом на момент написання матеріалу вакансії Work.ua, доступні за фільтрами «Студентам» та «Неповна зайнятість», а також окремі вакансії, у яких роботодавець прямо зазначає готовність взяти студента. Загальні медіани зарплат за професіями не використовувалися для розрахунку, оскільки вони включають вакансії з повною зайнятістю. Діапазони в таблиці є орієнтовними та не є офіційною статистикою середніх доходів студентів.

Де студент може заробити 1 тис. доларів найшвидше

На момент підготовки матеріалу Work.ua показує понад 25 тис. вакансій для студентів в Україні, з яких понад 5,2 тис. — з неповною зайнятістю. У Києві таких вакансій понад 6,5 тис., а неповна зайнятість зазначена у 1 575 пропозиціях.

Разом з тим висока зарплата у вакансії ще не означає, що студент отримає її, працюючи кілька годин на день. Тому для цього матеріалу розділяємо зарплату за повну ставку і реальний потенціал доходу за неповної зайнятості.

Офіційний курс НБУ станом на момент підготовки матеріалу — 44,7579 грн/долар, тобто 1 тис. доларів = 44 758 грн. Для розрахунків беремо орієнтир 1 тис. доларів ≈ 44,8 тис. грн. Курс гривні до долара змінюється щодня, тому ця сума є розрахунковою, а не фіксованою величиною.

Напрям Орієнтовний дохід за неповної зайнятості Орієнтовний час до 1 тис. доларів Необхідні навички Поєднання з навчанням Кур’єр 20-40 тис. грн 1,1-2,2 міс. Смартфон, фізична витривалість; для частини вакансій — велосипед, мопед або авто Можливе Менеджер із продажу / call-центр 15-35 тис. грн 1,3-3 міс. Комунікабельність, грамотна мова, навички продажу Можливе Офіціант 20-35 тис. грн + чайові 1,3-2,2 міс. Комунікабельність, уважність; досвід часто не обов’язковий Можливе Бариста 18-30 тис. грн 1,5-2,5 міс. Комунікабельність, охайність; досвід не завжди потрібен Можливе Продавець-консультант 20-30 тис. грн 1,5-2,2 міс. Робота з клієнтами, комунікабельність Можливе Викладач англійської 15-30 тис. грн 1,5-3 міс. Високий рівень англійської, бажано педагогічні навички Можливе Репетитор 9,6-20 тис. грн 2,2-4,7 міс. Знання предмета, уміння пояснювати Можливе SMM / контент 10-25 тис. грн 1,8-4,5 міс. Соцмережі, відеомонтаж, Canva та/або інші інструменти, портфоліо Можливе

*Як сформовано діапазони? Це не офіційні середні зарплати студентів і не медіани Work.ua. Це орієнтовні діапазони за актуальними вакансіями, у яких зазначена неповна зайнятість та/або готовність взяти студента. Загальні зарплатні медіани Work.ua не використовувалися для розрахунку, оскільки вони охоплюють і повну зайнятість.

Орієнтований час у таблиці означає, за скільки місяців студент теоретично може отримати 44,8 тис. грн, якщо весь зазначений місячний дохід спрямовувати на цю мету. Адже заробити 44,8 тис. грн і відкласти 44,8 тис. грн — не одне й те саме.

Курʼєр

Серед масових професій саме кур’єрська робота зараз дає один із найвищих потенційних доходів за гнучкого графіка. Наприклад, у вакансії «Сільпо» для кур’єра зазначено 50−70 тис. грн, неповну зайнятість, можливість працювати студентам і доставляти від чотирьох годин на день. Роботодавець також вказує багато приємних бонусів.

Кур’єрська робота зараз дає один із найвищих потенційних доходів, джерело фото: pexels

Але цифру 50−70 тис. грн не варто переносити безпосередньо на студентський графік. Це потенційний місячний дохід, а не гарантована оплата чотирьох годин роботи на день. Крім того, для кур’єра потрібно рахувати витрати на транспорт, пальне та обслуговування.

Орієнтир: 20−40 тис. грн на місяць.

До 1 тис. доларів: 1,1−2,2 місяця.

Менеджер із продажу/call-центр

Продаж цікавий тим, що дохід часто складається зі ставки та бонусів. Тобто заробіток може зростати разом із результатом.

Наприклад, вакансія менеджера з продажу юридичних послуг на Work.ua передбачає 20−50 тис. грн, повну або неповну зайнятість і готовність взяти студента. У вимогах — робота з CRM, комунікабельність, переговори та продаж. Є і вакансії з нижчим стартовим рівнем: direct-менеджер з зарплатою 5−15 тис. грн.

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Для дистанційної роботи є вакансії call-центрів. Зарплати варіюються від 9 тис. грн і пропонують повну або неповну зайнятість і можливість працювати студенту.

Орієнтир: 15−35 тис. грн на місяць.

До 1 тис. доларів: приблизно 1,3−3 місяці.

Головний плюс — можливість з часом збільшити дохід без пропорційного збільшення кількості робочих годин.

Офіціант

Перевага роботи офіціантом — змінний графік. Студент може працювати кілька днів на тиждень або брати вечірні зміни.

В актуальних пропозиціях для студентів можна побачити дуже широкий діапазон. Наприклад, Work.ua показує вакансії офіціанта в Києві з зарплатою 20−50 тис. грн, де роботодавці готові взяти студента; окремо зазначені чайові, які в середньому становлять близько 2−2,5 тис. грн за день.

Є й значно скромніші варіанти. Наприклад, вакансія в одному зі столичних закладів передбачає неповну зайнятість з гнучким графіком для студентів та оплату 8−10 тис. грн.

Перевага роботи офіціантом — змінний графік, джерело фото: pexels

Тут особливо важливо не дивитися лише на місячну зарплату. Для студента показовішими будуть оплата за зміну + чайові + кількість змін на місяць.

Орієнтир: 20−35 тис. грн на місяць плюс чайові.

До 1 тис. доларів: приблизно 1,3−2,2 місяця.

Бариста

Work.ua зараз показує сотні вакансій бариста в Києві. На сторінці вакансій для студентів є пропозиції від 18−20 тис. грн до понад 40 тис. грн, хоча частина таких зарплат стосується повної зайнятості.

Однак із цієї вибірки не можна робити висновок, що студент гарантовано отримає 30−40 тис. грн. Частина пропозицій передбачає повну зайнятість.

Орієнтир: 18−30 тис. грн.

До 1 тис. доларів: приблизно 1,5−2,5 місяця.

Продавець-консультант

Роздрібна торгівля залишається одним із найбільш доступних варіантів для першої роботи.

На Work.ua є сотні вакансій продавців-консультантів, які готові брати студентів. Серед них — Megasport із зарплатою 25−30 тис. грн, а також «Алло» — 25−45 тис. грн із можливістю неповної зайнятості та працевлаштуванням кандидатів без досвіду.

Та, як і в інших категоріях, верхня межа зарплати часто стосується повної зайнятості або передбачає бонуси.

Орієнтир: 20−30 тис. грн.

До 1 тис. доларів: приблизно 1,5−2,2 місяця.

Викладач англійської

Для студента з хорошою англійською ситуація принципово інша: тут можна заробляти не за весь робочий день, а за конкретні уроки.

Особливо привабливий дистанційний формат: не потрібно витрачати час на дорогу, а уроки можна ставити між парами.

Викладач англійської може заробляти суто за проведені уроки, джерело фото: pexels

Орієнтир: 15−30 тис. грн.

До 1 тис. доларів: приблизно 1,5−3 місяці.

Репетитор

Репетиторство може програвати офіціантській роботі за місячним доходом, але вигравати за погодинною оплатою.

Наприклад, за ставки 300 грн/год і восьми годин викладання на тиждень місячний дохід становитиме близько 9,6 тис. грн. Тоді 1 тис. доларів — це приблизно 4,7 місяця.

Якщо ж викладати 15 годин на тиждень, дохід зросте приблизно до 19,5 тис. грн, а термін скоротиться до близько 2,3 місяця. Тому в репетиторстві ключовим є не максимальна кількість годин, а заповненість графіка.

SMM-спеціаліст

SMM може бути менш вигідним на старті, ніж робота кур’єром чи офіціантом. Проте це професія, де студент може поступово переходити від однієї вакансії до кількох клієнтів.

Орієнтир: 10−25 тис. грн.

До 1 тис. доларів: приблизно 1,8−4,5 місяця.

У професії SMM-фахівця є певний розвиток, джерело фото: pexels

На старті ця робота може бути менш вигідною, але після формування портфоліо погодинна вартість праці може зростати швидше, ніж у більшості масових студентських професій.

1 тис. доларів «на руки» — це не те саме, що 1 тис. доларів зарплати

Треба розділяти зарплату та суму «на руки». З заробітної плати працівника утримуються 18% ПДФО та 5% військового збору, а роботодавець додатково сплачує 22% ЄСВ. Тому наведений вище розрахунок показує, за скільки місяців сума зарплати дорівнює 1 тис. доларів до врахування особистих витрат і податків.

Фактичний термін накопичення буде довшим, якщо частину заробленого витрачати.

За спрощеним розрахунком без урахування податкової соціальної пільги та інших індивідуальних факторів, щоб отримати близько 44 758 грн після 23% утримань, потрібно нарахувати приблизно 58,1 тис. грн.

Тому в таблиці основний розрахунок зроблено від 44 758 грн заробітку, а для фінансового планування студенту варто окремо враховувати податки.

Легальна робота: що потрібно знати студенту

Студент може працювати за трудовим договором на умовах неповної зайнятості. Закон дозволяє встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а оплата разом із цим здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Для неповнолітніх діють окремі правила. Загалом працювати можна від 16 років (до 36 годин на тиждень під час канікул і до 18 годин під час навчання), від 15 років — за згодою одного з батьків (до 24 годин на тиждень під час канікул і до 12 годин під час навчання), а від 14 років учням дозволена легка робота у вільний від навчання час за згодою батьків.

Для повнолітнього студента таких вікових обмежень немає, але графік неповної зайнятості потрібно погоджувати з роботодавцем.

Які навички найшвидше підвищують дохід

Англійська Володіння англійською відкриває доступ не лише до викладання, а й до міжнародних компаній, customer support, продажу та дистанційних вакансій. Продаж Уміння вести переговори, працювати з запереченнями та доводити клієнта до покупки - безпосередньо впливає на заробіток. Саме тому продаж часто має бонусну частину зарплати. Створення контенту Canva, монтаж відео, написання текстів, ведення соцмереж і базова аналітика дозволяють студенту працювати одразу за кількома напрямками. Робота з AI-інструментами ШІ вже з’являється безпосередньо у вимогах до вакансій. Наприклад, в одній актуальній вакансії AI Content Creator серед навичок зазначені Canva, Figma, ChatGPT, Midjourney, створення контенту та маркетинг. Але цінність має не саме вміння користуватися ChatGPT, а здатність за допомогою AI швидше виконувати конкретну оплачувану роботу. Excel та цифрова грамотність Excel, Google Sheets, CRM та базове розуміння офісних програм потрібні не тільки бухгалтерам. Такі навички зустрічаються навіть у вакансіях, відкритих для студентів.

Які помилки можуть коштувати студенту місяців

Серед поширених помилок варто виокремити наступні:

погоджуватися на першу-ліпшу вакансію. Висока ставка не завжди означає високий фактичний дохід: потрібно перевіряти, чи входять у суму бонуси, чайові, KPI або компенсація витрат;

Висока ставка не завжди означає високий фактичний дохід: потрібно перевіряти, чи входять у суму бонуси, чайові, KPI або компенсація витрат; ігнорувати формат зайнятості. Зарплата 35−40 тис. грн за повний робочий день може бути менш вигідною для студента, ніж 20−25 тис. грн за гнучкий графік, який дозволяє працювати паралельно з навчанням;

Зарплата 35−40 тис. грн за повний робочий день може бути менш вигідною для студента, ніж 20−25 тис. грн за гнучкий графік, який дозволяє працювати паралельно з навчанням; працювати без оформлення. Офіційне працевлаштування дає трудові гарантії та захист у разі проблем із виплатою зарплати. Держпраці окремо наголошує на ризиках незадекларованої роботи для молоді;

Офіційне працевлаштування дає трудові гарантії та захист у разі проблем із виплатою зарплати. Держпраці окремо наголошує на ризиках незадекларованої роботи для молоді; платити роботодавцю за «працевлаштування». Будь-які внески за доступ до вакансії, «навчання перед роботою» або гарантію працевлаштування мають бути приводом для особливої обережності;

Будь-які внески за доступ до вакансії, «навчання перед роботою» або гарантію працевлаштування мають бути приводом для особливої обережності; не рахувати витрати. Кур’єр із доходом 35 тис. грн може витрачати значну частину заробленого на транспорт, пальне або ремонт велосипеда чи авто. Для реальної мети 1 тис. доларів важлива не зарплата в оголошенні, а сума, яка залишається після обов’язкових витрат.

Як швидше заробити 1 тис. доларів і не втратити навчальний рік

Найкраща стратегія для студента — не намагатися одразу працювати по 40 годин на тиждень.

Краще розпочати з 15−20 годин на тиждень, а потім збільшувати навантаження лише тоді, коли навчання не страждає. Практично це може мати такий вигляд:

перший етап — швидкий дохід. Взяти роботу, де не потрібен досвід: продаж, call-центр, бариста, офіціант, кур’єр;

Взяти роботу, де не потрібен досвід: продаж, call-центр, бариста, офіціант, кур’єр; другий етап — навичка з вищою ставкою. Паралельно освоїти SMM, монтаж відео, дизайн, англійську, продаж або інший напрям, який можна монетизувати погодинно чи проєктно;

Паралельно освоїти SMM, монтаж відео, дизайн, англійську, продаж або інший напрям, який можна монетизувати погодинно чи проєктно; третій етап — перехід від годин до результату. Замість того щоб продавати роботодавцю 20 годин свого часу, студент поступово продає конкретний результат: змонтоване відео, дизайн, ведення сторінки, урок англійської або залученого клієнта.

Якщо ви — студент, то краще робіть у заробітку все поступово, джерело фото: pexels

Для студента вигідніше не нескінченно збільшувати кількість робочих годин, а поступово збільшувати дохід за одну годину.

Висновки

Найвища зарплата не завжди означає найкращий варіант. Кур’єр може заробляти швидше, але має витрати на транспорт. Офіціант отримує перевагу завдяки чайовим і змінному графіку.

Бариста та продавець мають низький поріг входження й багато вакансій для людей без досвіду. Сфера продажів дає можливість збільшувати дохід внаслідок бонусів. Англійська, репетиторство та SMM можуть приносити менше на старті, проте дозволяють поступово збільшувати вартість однієї робочої години.

Для студента найкраща стратегія — не просто знайти роботу з максимальною зарплатою. Потрібно знайти роботу з найкращим співвідношенням трьох показників: гроші за годину, гнучкість графіка та можливість професійного зростання. Перша тисяча доларів тоді стає не кінцевою метою, а першим показником того, наскільки добре людина навчилася конвертувати свої час і навички в гроші.

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