Еквайринг для ФОП у 2026 році: як не переплачувати за комісії Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Еквайринг для ФОП у 2026 році: як не переплачувати за комісії

Нещодавно ми опублікували статтю « ТОП банківських рішень для ФОП », в якій зазначали, що для сучасного підприємця наразі недостатньо відкрити банківський рахунок. Бізнес в наші дні потребує одночасного поєднання кількох фінансових рішень: швидке приймання оплат різними способами, зручний облік розрахунків у сучасних програмних комплексах, застосування корпоративних карток для витрат та можливість керувати всім через банківський застосунок.

Однією з важливих послуг, без яких складно уявити діяльність сучасного ФОП, є наявність банківського еквайрингу, адже покупці дедалі частіше розраховуються картками, смартфонами чи за допомогою QR-коду.

Комерційні банки в Україні розгорнули жорстку конкурентну боротьбу, намагаючись залучити ФОП на обслуговування саме до себе. Тож, перед тим, як ухвалити відповідне рішення, ФОП має детально проаналізувати наявні пропозиції та обрати саме те, що найбільш підходить для нього.

На що перш за все звертають увагу ФОП під час вибору банку для обслуговування? Перш за все, звичайно, на тарифи. Наприклад, наявність чи відсутність та розмір щомісячної плати за обслуговування POS-терміналу та розмір комісії з кожного платежу є одним з вирішальних факторів під час вибору банку для торгового еквайрингу. Проте, не лише це цікавить клієнтів.

Окрім зрозумілих і економних тарифів, сьогодні вибір банку для ФОП визначається також такими факторами, як:

простота відкриття рахунку та початку роботи;

зручний мобільний застосунок і клієнт-банк;

можливість отримати всі необхідні сервіси в одному банку (еквайринг, депозити, кредити, валютні операції), зокрема і проводити зручне обслуговування особистих операцій;

швидка підтримка та можливість оперативно розв’язати питання.

Тарифи для ФОП

Деякі банки практикують кілька різних тарифних планів для ФОП, які можуть суттєво відрізнятися один від одного. Наприклад, до 2026 року ПриватБанк пропонував клієнтам-ФОП одразу 4 тарифних плани:

«Бізнес Старт» — базовий пакет для нового бізнесу та нових ФОП; «Бізнес Стандарт» — стандартний тарифний пакет для підприємців; «Бізнес Комфорт» — пакет для ФОП з більшим обсягом операцій; «Бізнес Про» — пакет для юросіб, які багато працюють з іноземною валютою та здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Від 1 січня 2026 року пакетів для ФОП залишилось три, але клієнту, який відкриватиме рахунок, доведеться вивчати всі умови і вирішувати, який обрати. Це не завжди виправдовує витрачений час і зусилля.

Тому інші банки практикують один, універсальний тариф для ФОП, який би врахував всі його побажання. Універсальний тариф використовує, наприклад, àбанк. На думку його спеціалістів, універсальний тариф повинен включати:

безкоштовне відкриття рахунку;

безкоштовне обслуговування;

недорогі платежі до інших банків;

безкоштовні платежі всередині банку;

безкоштовні перекази на особисту картку (виведення доходу);

безкоштовну бізнес-картку;

вигідне зняття готівки;

зрозумілі умови без прихованих платежів.

Порівняємо, перш за все, розмір щомісячної плати за розрахунково-касове обслуговування (РКО) на прикладі популярних серед українців банків:

Ощадбанк — 199 грн на місяць у тарифному пакеті «Моя справа»;

ПриватБанк — три місяці безкоштовного обслуговування, далі — 150 грн на місяць за умови, що не розраховуєшся бізнес-карткою на суму від 15 тис. грн протягом місяця;

ПУМБ - до шести місяців безкоштовного обслуговування, далі — 150 грн на місяць у пакеті всеDigital ФОП;

monobank — плата відсутня;

àбанк — плата відсутня.

Інший досить вагомий аргумент — плата за користування POS-терміналом.

Зазначимо, що класичний POS-термінал являє собою окремий фізичний пристрій для проведення платежів із вбудованим принтером чеків. Його встановлюють безпосередньо у торговій точці, за потреби підключають до касового обладнання або комп’ютера. Такий термінал дає змогу приймати оплату банківськими картками через чип, магнітну смугу або NFC-технологію, тобто безконтактним способом.

Сьогодні банки пропонують бізнесу сучасні POS-термінали від провідних світових виробників, які працюють на базі операційної системи Android.

Зокрема, у вищезгаданому àбанк від 1 липня 2026 року триває акція «POSтійна економія» , згідно з умовами якої під час відкриття рахунку ФОП для нових бізнес-клієнтів, які раніше не мали відкритих рахунків у банку, є можливість підключити еквайринг до 31.12.2026 р. без абонплати за POS-термінал у разі здійснення трьох оплат бізнес-карткою Блакитна Mastercard на суму від 1 тис. грн. Комісія за еквайринг до 30.09.2026 р. складе лише 1,2%.

POS-термінал від àбанк

Щоб замовити еквайринг для ФОП онлайн через àбанк, необхідно буде зробити лише чотири кроки:

Крок 1. Після відкриття рахунку ФОП у застосунку з’явиться бізнес-картка «Блакитна"‎, оберіть її та натисніть «Послуги Бізнесу"‎;

Крок 2. Для формування заяви на підключення еквайрингу, оберіть опцію «Підключити еквайринг»;

Крок 3. Заповніть дані про торгову точку. Вкажіть назву точки, її адресу (через пошук або маркером на карті), виберіть вид діяльності;

Крок 4. Оберіть сервіси та підтвердіть. Очікуйте інформацію про активацію послуги

Щодо комісії за еквайринг в àбанк, то до 30.09.2026 р. вона складе лише 1,2%. Аналогічний відсоток банк знімає за послугу «Термінал у смартфоні» (Tap to Phone). Якщо брати до уваги QR-еквайринг, то у àбанк плата за цю послугу складає 1,2% від успішної операції з українських карток та 2% з карток іноземних банків.

Повертаючись до торгового еквайрингу, то в інших банках, наприклад, відсоток трошки вищий. Так, ПриватБанк бере 400 грн на місяць плюс 1,3% від суми операцій, а в Ощадбанк клієнтам щомісячна плата за обслуговування може становити (залежності від обраного тарифного плану) від 400 до 1400 гривень на місяць. За перевищення базового обсягу розрахунків за операціями банк бере додатково 1,3% від суми операцій.

Комісії

Найбільш чутливими для більшості ФОП є також:

плата за перекази на особисту картку (виведення доходу);

вартість платежів до інших банків;

комісія за зняття готівки.

Залежно від профілю діяльності, додаються, наприклад, для торгівлі:

комісія за внесення виторгу;

для IT-сфери:

конвертація валюти за вигідним курсом, без додаткових комісій;

вартість зарахування коштів від платіжних сервісів (Payoneer, через SEPA). Клієнт насамперед оцінює ті витрати, які виникають щодня.

Порівняємо вартість платежів до інших банків:

ПриватБанк — від 0 до 100 тис. грн — 5 грн, від 100 000,01 грн — 15 грн;

Ощадбанк — від 0 до 100 тис. грн — 4 грн, від 100 000,01 грн — 12 грн;

àбанк — 3 грн за платіж незалежно від суми.

Комісія за зняття готівки для ФОП:

ПриватБанк — 1% від суми;

monobank — безкоштовно до 50 тис. грн на місяць, далі — 0,9% від суми;

àбанк — безкоштовно до 30 тис. грн на місяць, далі — 0,75% від суми.

Можливості банків щодо обслуговування ФОП

Банки зазвичай дуже цінують клієнтів-ФОП і постійно працюють над удосконаленням сервісу. Водночас особливий акцент робиться на постійний розвиток і вдосконалення банківського мобільного застосунку, за допомогою якого клієнт-ФОП може керувати власним бізнесом з будь-якої точки світу.

Важливим моментом також залишається цілодобова клієнтська підтримка, яка має бути швидкою і на належному рівні. У цьому питанні у різних банків підхід може відрізнятися.

Одні банки — такі як ПриватБанк чи ПУМБ — роблять ставку на власну розвинену мережу відділень, у яких вони готові прийняти клієнтів. А ось щодо онлайн-підтримки, то через велику навантаженість можуть виникати питання.

Інший підхід у monobank : швидка онлайн-підтримка, проте повна відсутність відділень, де можна просто поспілкуватися з живим представником банку. àбанк рухається в бік повної цифровізації надання продуктів та послуг, що створює можливість обслуговуватись з будь-якої точки світу, взагалі не перетинаючись з відділеннями «на землі». З усім тим, для супроводу можливе закріплення персонального банкіра у відділенні для консультацій та розв’язування питань (зокрема, в дистанційному форматі). І це варто спробувати.

То який банк варто вибрати?

На нашу думку, сучасний ФОП обирає не просто банк із низькими тарифами, а банк, який допомагає вести бізнес. Саме тому конкурентною перевагою має бути поєднання трьох факторів:

простих і зрозумілих тарифів, бажано — одного універсального тарифу для ФОП;

максимальної цифровізації сервісів;

персонального супроводу (як онлайн, так і наживо) та проактивної допомоги клієнту.

Саме така модель дозволяє будувати довгострокові відносини з підприємцями та збільшувати використання ними інших продуктів банку.

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