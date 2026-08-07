Топ-5 преміальних карток з привілеями: які переваги можуть отримати нині VIP-клієнти банків Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Топ-5 преміальних карток від українських банків

Преміальні банківські картки сьогодні відкривають доступ до тих послуг, які роблять повсякденні фінансові операції, подорожі та обслуговування значно комфортнішими.

З кожним днем банки дедалі активніше розвивають напрям преміального обслуговування. На перший погляд, може здатися, що преміальна банківська картка — це насамперед про статус. Насправді ж її головна цінність полягає у практичних перевагах, які здатні заощаджувати не лише час, а й гроші. Для клієнтів, які регулярно подорожують, активно користуються банківськими сервісами або здійснюють великі фінансові операції, преміальний пакет нерідко стає вигіднішою альтернативою окремій оплаті кожної послуги.

Зазначимо, що багато преміальних карток пропонують підвищений кешбек, вигідні курси обміну валют, збільшені ліміти на операції, спеціальні умови кредитування, інвестиційні продукти та персональні пропозиції від партнерів банку.

Якщо клієнт банку активно користується цими можливостями, він може компенсувати значну частину вартості обслуговування картки або навіть отримати відчутну фінансову вигоду.

Окрему роль відіграє якість обслуговування. Преміальні клієнти зазвичай мають персонального менеджера, пріоритетне обслуговування у відділеннях і швидший доступ до консультацій. Це дозволяє оперативніше розв’язувати фінансові питання, відкривати нові продукти або отримувати допомогу у нестандартних ситуаціях без тривалого очікування.

Тож, у цій статті Finance.ua розгляне п’ять преміальних карток, які вирізняються найцікавішими перевагами та умовами загалом, для VIP-клієнтів.

Преміальна картка від àбанк

Так, одним із прикладів є гривнева преміальна картка від àбанк з можливістю безкоштовного обслуговування за умови виконання депозитних умов або активних розрахунків карткою в торговельній мережі. Вона поєднує в собі ексклюзивні привілеї. Закриває ключові потреби вимогливих клієнтів у комфорті та фінансовій вигоді.

Преміальна картка від àбанк

Так, клієнт банку може оформити Visa Platinum, Visa Infinite та Mastercard World Elite — вони поєднують усе необхідне для комфортного повсякденного користування, подорожей і персонального банківського обслуговування.

Вартість оформлення та щомісячного обслуговування Mastercard World Elite та Visa Platinum становить 1 тис. гривень та 400 гривень відповідно, тоді як Visa Infinite коштує 2 тис. гривень/800 грн.

Та оформлення та обслуговування картки Mastercard World Elite/VISA Platinum може бути безкоштовним. Для цього потрібно виконати одну з двох умов: або розраховуватися протягом місяця на суму від 20 тис. грн, або тримати на депозитних рахунках від 500 тис. грн.

Оформлення та обслуговування Visa Infinite також може бути безкоштовним за умови розрахування протягом місяця на суму від 50 тис. грн або зберігання коштів від 1 млн грн (еквівалент за курсом НБУ) на депозитних рахунках.

Зазначимо, за цією карткою ви можете розраховувати на кредитний ліміт від 1 тис. до 500 тис. гривень (і до 10 млн грн для чинних VIP-клієнтів), до 62 днів пільгового періоду з символічною ставкою 0,000001% та вигідна знижена базова ставка 3% на місяць, а також на щоденну економію з кешбеком до 20% для тих категорій товарів, які вам необхідні.

Окрім того, користуючись преміальною карткою від àбанк, ви отримуєте максимальний комфорт і широкий спектр привілеїв під час подорожей. Зокрема, вам стає доступний безкоштовний доступ до бізнес-залів в аеропортах по всьому світу за програмами DragonPass та LoungeKey, а також прискорене проходження реєстрації та авіаційної безпеки завдяки сервісу Fast Track.

А ще власники картки можуть скористатися безкоштовним туристичним страхуванням від Visa. Його головною перевагою є повноцінний страховий поліс для подорожей за кордон, який активується та надається безкоштовно за умови виконання визначених вимог, наприклад оплати карткою авіаквитків або проживання.

Також клієнтам доступний цілодобовий консьєрж-сервіс, який допомагає з бронюванням, організацією подорожей і розв’язанням повсякденних питань. Додатково передбачено персональний банківський супровід і спеціальні пропозиції від міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Окрім цього, у будь-якій країні світу власники картки можуть цілодобово отримувати консультації українських лікарів завдяки сервісу телемедицини.

Наостанок наголосимо, що àбанк пропонує своїм преміум клієнтам можливість отримати картку без нанесених на неї реквізитів, що надає ще більшу конфіденційність та комфорт під час використання. Додатково, картки від àбанк дуже вигідні під час розрахунку за кордоном, адже додаткова комісія за конвертацію в іншу валюту відсутня.

Картка Iron від monobank

monobank пропонує у рамках пакета Iron Bank одразу дві картки: Visa Infinite та Mastercard World Elite. Картка виготовляється з 22 грамів унікального сплаву сталі та вініру, що дозволяє працювати й NFC-чипу, тобто клієнт отримує не пластик, а справжню металеву картку.

Відкриття картки становить 2 тис. гривень, а її щомісячне обслуговування — 700 грн. Утім, обслуговування може бути безкоштовним, якщо ваші щомісячні витрати за цією карткою перевищуватимуть 50+ тис. гривень.

Також клієнтам пропонується унікальна програма кешбеку — «милі», що надає можливість оплачувати залізничні та авіаквитки коштом кешбеку від транзакцій за карткою. За кожні 1 тис. грн витрат клієнт отримує 15 миль. Під час покупки квитків розрахунок 1 миля = 1 грн вартості квитків.

Окрім того, з карткою Iron клієнт банку отримує:

цілодобовий консьєрж сервіс;

картка Mastercard World Elite надає безліч переваг тим, хто подорожує: Fast track у зонах вильоту (140+ аеропортів), безлімітне відвідування бізнес-залів (850+ аеропортів) і Lounge Key в аеропортах всього світу і багато чого іншого;

картка Visa Infinite — знижки до 12% на бронювання готелів, до 35% - у разі прокату авто тощо;

страхування подорожей;

поїздки Bolt зі знижкою до 50%;

знижки на оренду авто;

необмежені консультації онлайн з медицини.

Картка Premium Plus від ПриватБанк

Ще одним прикладом преміальної картки може слугувати пакет Premium Plus від ПриватБанк . З нею ви отримаєте: заощадження часу, комфорт та швидкість під час подорожей, знижки, пропозиції, а також кешбек.

Випуск цієї картки є безкоштовним, а от щомісячне обслуговування становить 400 грн. Щоправда, гроші за обслуговування можуть не стягуватися, якщо ви щомісячно розраховуватиметесь карткою в торгівельних мережах та інтернеті на суму від 30 тис. грн на місяць. До уваги беруться витрати з усіх ваших преміальних карток: основних, додаткових, а також карток, відкритих на довірених осіб. За бажання можна сплатити 600 грн та обрати номер картки.

Також за цим пакетом надається пільговий період до 55 днів на суму до 800 тис. гривень.

До преміальних послуг за пакетом Premium Plus входять:

персональний банкір та чат із ним;

преміум-підтримка (допомога з замовленням готівки, перевірка виконання умов доступу до аеропорт-сервісів, консультація щодо причин відмов під час платежів тощо);

консьєрж-сервіс (якісне та швидке розв’язання особистих питань: купівля квитків, реєстрація на рейс, організація дозвілля, доставлення їжі або квітів тощо);

оренда сейфів у банку;

бізнес-школа «Юніор-Банк» (діти premium-клієнтів віком від 6 до 17 років можуть стати студентами цієї бізнес-школи і отримати знання та досвід від топменеджерів ПриватБанку);

страхування онлайн;

операції з ОВДП.

Преміальна картка від ПУМБ із пакетом — Black Platinum

Що треба про неї знати:

Вартість оформлення картки / відкриття рахунку — безкоштовно. Комісія за обслуговування картки: річна або щомісячна — на вибір клієнта.

Щодо обслуговування картки, то воно становить: 750 грн/міс. або 0 грн за умови витрат від 30 тис. грн/міс.; альтернатива — 8 250 грн/рік. Сума мінімального щоденного залишку власних коштів на всіх рахунках, відкритих в ПУМБ — 1 млн грн (або еквівалент в іншій валюті).

Преміальні сервіси:

персональний банкір (пріоритетне обслуговування в усіх відділеннях банку);

0% - поповнення рахунку будь-яким способом для: гривні, долара та фунта:

— валютообмін у мобільному застосунку ПУМБ;

— зняття готівки в усіх банкоматах України;

— перекази на картки будь-якого банку (за умови переказу у гривні в мобільному застосунку ПУМБ);

— переказ валюти між найближчими родичами (які встановили родинні зв’язки у мобільному застосунку ПУМБ);

зняття готівки за межами України (2%, оплата у гривнях за курсом НБУ на дату оплати комісії).

Додаткові привілеї:

страхування та захист коштів власника картки;

консьєрж-сервіс.

Власникам карток Mastercard:

Travel Pass (прискорене, цілодобове проходження всіх формальностей без черги через спеціальні турнікети та коридори);

LoungeKey (безкоштовні візити до 1300 бізнес-залів по всьому світу);

прокат автомобілів та знижки на міжнародні пропозиції (особливі умови та знижки, безкоштовне членство у клубах Hertz Gold Plus Rewards та Avis Preferred Club).

Власникам карток Visa:

телемедицина;

Dragon Pass (10 безкоштовних візитів у 1200 міжнародних бізнес-залів Visa Airport Companion);

Fast Track (прискорене, цілодобове проходження всіх формальностей без черги через спеціальні турнікети та коридори в аеропортах Туреччини, Польщі, Іспанії та інших країн Європи 10 разів на рік).

Додаткові привілеї у подорожах:

туристичне страхування з лімітом покриття до 750 тис. доларів;

оренда авто;

знижки під час бронювання готелів.

Преміальна картка від Укрсиббанк у пакеті — Black Edition

Умови для оформлення цієї картки наступні:

вартість оформлення картки / відкриття рахунку: безкоштовно;

комісія за обслуговування картки: річна або щомісячна — на вибір клієнта;

вартість обслуговування картки: від 0 до 800 грн/міс. (щомісячний тариф); 649,50 грн/міс. за умови річного обслуговування (7 794 грн/рік).

До основних переваг входять:

поповнення картки через термінали EasyPay;

онлайн-менеджер;

консьєрж-сервіс;

безкоштовне зняття готівки за кордоном;

програма лояльності «Екстрабільше»;

привілеї в аеропортах: доступ до бізнес-залів;

пріоритетний доступ до каси;

Додаткові привілеї:

Meet&Greet на Київському вокзалі;

Fast Track в аеропортах Європи;

до 35% знижки на бронювання авто;

доступ до бізнес-залів Lounge Key по всьому світу;

до 25% знижки на послуги ресторанів в аеропортах;

програма страхування подорожей з України;

телемедицина 24/7 з Visa;

-50% на поїздки до залізничних вокзалів та назад від Bolt і Visa;

доступ до лаунжу на Центральному вокзалі Києва та до нового лаунжу «Харківська Читальня» на вокзалі Харків-Пасажирський.

Висновок

Отже, преміальні банківські картки — це значно більше, ніж символ високого статусу. Вони поєднують фінансові переваги, персоналізований сервіс і додатковий комфорт, який особливо цінують люди, що часто подорожують, ведуть активний спосіб життя або регулярно користуються широким спектром банківських послуг.

Водночас універсальної «найкращої» преміальної картки не існує — вибір залежить від індивідуальних потреб, стилю життя та того, якими привілеями клієнт планує користуватися найчастіше.

Перш ніж оформлювати преміальний пакет, радимо уважно оцінити не лише вартість його обслуговування, а й перелік доступних сервісів, умови використання та вимоги банку. Якщо картка відповідає вашим фінансовим звичкам і потребам, вона може стати не просто зручним платіжним інструментом, а ефективним способом економити час та робити повсякденне життя й подорожі комфортнішими.

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