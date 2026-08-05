Як працює арешт рахунків військовозобов’язаних чоловіків

Як зазначають фахівці, на практиці ця процедура застосовується не у всіх випадках.
Причиною цього є як особливості оформлення документів, так і складнощі при їх виконанні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.
Згідно з чинними правилами, у разі несплати адміністративного штрафу постанова може бути направлена до органів державної виконавчої служби.
Після відкриття виконавчого провадження виконавець має право накласти арешт на рахунки боржника, однак обмеження поширюються не на всі види рахунків, а після погашення заборгованості арешт знімається.
Думка експертів
Як пояснюють юристи, на практиці виконавче провадження нерідко не відкривається через помилки в оформленні документів або відсутність необхідних даних для ідентифікації боржника.
Окрім того, окремі постанови повертаються без виконання через пропущення встановлених законом строків або неточності в документах.
За словами представників парламентського комітету, питання застосування фінансових обмежень залишається одним із напрямків, що обговорюється в рамках подальшого вдосконалення мобілізаційного законодавства.