Світовий банк оновив рейтинг країн світу за доходами (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Світове багатство

Світовий банк опублікував щорічне оновлення свого рейтингу країн за рівнем національного доходу. Економіки 218 держав та територій поділили на чотири ліги — від найбідніших до найбагатших.

Про це пише Visual Capitalist

Цього року спостерігається позитивна тенденція: одразу шість країн змогли покращити свої позиції та перейти до вищої категорії, тоді як жодна держава не опустилася вниз.

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Як країни світу діляться за групами доходів

Світовий банк щороку в липні переглядає свої критерії, щоб врахувати інфляцію та зміни в економіці. Класифікація базується на показнику валового національного доходу (ВНД) на душу населення.

Загалом класифікація така:

високий дохід (High Income): понад $14 375 на людину. Таких країн у світі найбільше — 87;

понад $14 375 на людину. Таких країн у світі найбільше — 87; дохід вище середнього (Upper-Middle Income): від $4 636 до $14 375. До цієї групи належать 59 економік;

від $4 636 до $14 375. До цієї групи належать 59 економік; дохід нижче середнього (Lower-Middle Income): від $1 176 до $4 635. Тут опинилися 47 країн;

від $1 176 до $4 635. Тут опинилися 47 країн; низький дохід (Low Income): $1 175 або менше. Це найбідніша категорія, у якій залишається 25 країн (кожна дев’ята у світі).

Що з Україною та Європою

Якщо поглянути на інфографіку, можна чітко побачити глобальний економічний контраст. Більшість країн Європи належать до групи з найвищим рівнем доходу. Це підтверджує статус регіону як одного з найуспішніших у світі.

Україна за класифікацією Світового банку належить до групи країн із доходом вище середнього (Upper-Middle Income). У цій же категорії знаходяться такі держави, як Бразилія, Китай, Південна Африка та Алжир.

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Хто розбагатів, а де ситуація найскладніша

Цього року шість країн святкують економічне підвищення. Йорданія, Мікронезія, Філіппіни, Шрі-Ланка та В’єтнам перейшли з групи «нижче середнього» до групи «вище середнього». А африканська країна Того змогла вирватися з категорії найбідніших. Світовий банк пояснює це відновленням після пандемії та стабільним економічним зростанням.

Натомість найскладніша ситуація залишається в Африці (на мапі це червоний колір). Більшість країн із низьким рівнем доходу зосереджені в Західній, Центральній та Східній Африці, а також у Ємені. Головні причини такої бідності — збройні конфлікти, слабкі державні інститути та проблеми з інфраструктурою.

Експерти наголошують, що ці рейтинги — лише загальний орієнтир. Приналежність до однієї групи не означає однакового рівня життя. Ця класифікація не враховує нерівність всередині країни, реальні ціни в супермаркетах чи те, наскільки справедливо розподіляються багатства серед звичайних громадян. Тому дві країни в «зеленій» зоні можуть мати абсолютно різну реальність для своїх мешканців.

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