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Світовий банк оновив рейтинг країн світу за доходами (інфографіка)

Особисті фінанси
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Світове багатство
Світове багатство
Світовий банк опублікував щорічне оновлення свого рейтингу країн за рівнем національного доходу. Економіки 218 держав та територій поділили на чотири ліги — від найбідніших до найбагатших.
Про це пише Visual Capitalist.
Цього року спостерігається позитивна тенденція: одразу шість країн змогли покращити свої позиції та перейти до вищої категорії, тоді як жодна держава не опустилася вниз.
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Як країни світу діляться за групами доходів

Світовий банк щороку в липні переглядає свої критерії, щоб врахувати інфляцію та зміни в економіці. Класифікація базується на показнику валового національного доходу (ВНД) на душу населення.
Загалом класифікація така:
  • високий дохід (High Income): понад $14 375 на людину. Таких країн у світі найбільше — 87;
  • дохід вище середнього (Upper-Middle Income): від $4 636 до $14 375. До цієї групи належать 59 економік;
  • дохід нижче середнього (Lower-Middle Income): від $1 176 до $4 635. Тут опинилися 47 країн;
  • низький дохід (Low Income): $1 175 або менше. Це найбідніша категорія, у якій залишається 25 країн (кожна дев’ята у світі).
Світовий банк оновив рейтинг країн світу за доходами (інфографіка)

Що з Україною та Європою

Якщо поглянути на інфографіку, можна чітко побачити глобальний економічний контраст. Більшість країн Європи належать до групи з найвищим рівнем доходу. Це підтверджує статус регіону як одного з найуспішніших у світі.
Україна за класифікацією Світового банку належить до групи країн із доходом вище середнього (Upper-Middle Income). У цій же категорії знаходяться такі держави, як Бразилія, Китай, Південна Африка та Алжир.

Хто розбагатів, а де ситуація найскладніша

Цього року шість країн святкують економічне підвищення. Йорданія, Мікронезія, Філіппіни, Шрі-Ланка та В’єтнам перейшли з групи «нижче середнього» до групи «вище середнього». А африканська країна Того змогла вирватися з категорії найбідніших. Світовий банк пояснює це відновленням після пандемії та стабільним економічним зростанням.
Натомість найскладніша ситуація залишається в Африці (на мапі це червоний колір). Більшість країн із низьким рівнем доходу зосереджені в Західній, Центральній та Східній Африці, а також у Ємені. Головні причини такої бідності — збройні конфлікти, слабкі державні інститути та проблеми з інфраструктурою.
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Експерти наголошують, що ці рейтинги — лише загальний орієнтир. Приналежність до однієї групи не означає однакового рівня життя. Ця класифікація не враховує нерівність всередині країни, реальні ціни в супермаркетах чи те, наскільки справедливо розподіляються багатства серед звичайних громадян. Тому дві країни в «зеленій» зоні можуть мати абсолютно різну реальність для своїх мешканців.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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