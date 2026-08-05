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Де в Європі найвищі та найнижчі мінімальні зарплати (інфографіка)

Особисті фінанси
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Євро в гаманці
Євро в гаманці
Попри поступове зростання зарплат у низці європейських країн, Україна залишається країною з найнижчою мінімальною зарплатою серед держав, які увійшли до нового рейтингу. Водночас реальна купівельна спроможність мінімальної зарплати в різних країнах суттєво відрізняється, тому великі суми не завжди означають вищий рівень життя.
Про це пише Euronews.

Де найвищі мінімальні зарплати

За даними Eurostat станом на липень 2026 року, найвища мінімальна місячна зарплата в Європі зафіксована у Люксембурзі — 2 771 євро.
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До першої п’ятірки також увійшли:
  • Ірландія (2 391 євро),
  • Німеччина (2 343 євро),
  • Нідерланди (2 338 євро),
  • Бельгія (2 234 євро).
Франція лише трохи не дотягнула до позначки у 2 тисячі євро — там мінімальна зарплата становить 1 867 євро.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ
У середній групі опинилися Словенія, Іспанія, Литва, Польща, Кіпр, Греція, Португалія та Хорватія, де мінімальна зарплата коливається від 1 050 до 1 482 євро.
Найнижча мінімальна зарплата серед усіх країн, включених до дослідження, зафіксована в Україні — 169 євро на місяць. Перед Україною у списку — Молдова з показником 313 євро.
Водночас навіть кілька країн-кандидатів до ЄС випереджають окремі держави Євросоюзу.
Зокрема, у Туреччині мінімальна зарплата становить 621 євро, у Північній Македонії — 624 євро, у Чорногорії — 670 євро, а у Сербії — 743 євро. Усі ці країни випереджають Болгарію, де мінімальна зарплата складає 620 євро.

Купівельна спроможність змінює рейтинг

Якщо порівнювати не номінальні зарплати, а їхню купівельну спроможність (PPS), картина помітно змінюється.
Лідером стає Німеччина із показником 2 164 PPS. Далі йдуть Люксембург (2 108 PPS), Нідерланди (2 023), Бельгія (1 922) та Ірландія (1 756).
Де в Європі найвищі та найнижчі мінімальні зарплати (інфографіка)
Франція, Словенія, Іспанія та Польща також мають мінімальні зарплати понад 1 500 PPS. Водночас для України та Молдови таких даних не оприлюднили.
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Найбільше позицій після перерахунку за купівельною спроможністю виграли Румунія та Північна Македонія — кожна піднялася одразу на вісім місць. Натомість Естонія втратила десять позицій і стала одним із найбільших аутсайдерів такого рейтингу.

Мінімальні зарплати підвищили лише в небагатьох країнах

За перше півріччя 2026 року мінімальну зарплату підвищили лише 8 із 29 країн.
Найбільше зростання зафіксували у Північній Македонії (+6,9%), Румунії (+6,8%) та Естонії (+6,8%). Також мінімальні зарплати збільшили Бельгія, Греція, Люксембург, Франція та Нідерланди.
У решті країн мінімальна зарплата залишилася незмінною. Це особливо позначилося на доходах працівників у державах із високою інфляцією. За даними Eurostat, за перші шість місяців року інфляція в єврозоні становила 3,2%, а на Мальті, Кіпрі та в Нідерландах була ще вищою.
Раніше ми розповідали про середні зарплати у Європі — їх рівень суттєво відрізняється залежно від країни. За даними звіту OEСР «Оподаткування заробітної плати за 2026 рік», середня річна зарплата коливається від 18 590 євро у Туреччині до 107 487 євро у Швейцарії. Навіть після врахування вартості життя розрив між країнами залишається значним.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Мінімальна зарплатаЄвропа
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