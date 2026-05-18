Де в Європі платять найбільше — рейтинг зарплат Зарплата в Європі Рівень середніх зарплат у Європі суттєво відрізняється залежно від країни. За даними звіту OEСР «Оподаткування заробітної плати за 2026 рік», середня річна зарплата коливається від €18 590 у Туреччині до €107 487 у Швейцарії. Навіть після врахування вартості життя розрив між країнами залишається значним. Про це пише видання Euronews. Дослідження охоплює 27 європейських країн, з яких 22 є членами ЄС. Показники наведені до сплати податків і стосуються працівників на повній зайнятості. Де в Європі найвищі зарплати Швейцарія стала єдиною країною Європи, де середня річна зарплата перевищує €100 тис. На другому місці — Ісландія з показником €85 950, а третю позицію посів Люксембург, який є лідером серед країн ЄС із результатом €77 844. До першої п'ятірки також увійшли: Данія — €71 961; Нідерланди — €69 028; Норвегія — €68 420. Серед п'яти найбільших економік Європи найвищий показник має Німеччина — €66 700. Майже на тому самому рівні перебуває Велика Британія — €65 340. Інші великі економіки мають значно нижчі показники: Франція — €45 964; Італія — €36 594; Іспанія — €32 678. У яких країнах зарплати найнижчі Найнижча середня зарплата серед країн ЄС зафіксована у Словаччині — €19 590 на рік. До країн із середньою зарплатою менш ніж €30 тис. також увійшли: Угорщина — €21 257; Латвія — €21 321; Чехія — €23 685; Португалія — €24 254; Польща — €24 490; Естонія — €25 603; Греція — €26 563; Литва — €28 474. Що змінюється після врахування вартості життя Якщо врахувати купівельну спроможність, різниця між країнами дещо зменшується. У такому рейтингу зарплати перераховують з урахуванням місцевих цін. У перерахунку за паритетом купівельної спроможності (PPP) річні зарплати коливаються від 38 118 у Словаччині до 106 532 у Швейцарії. Понад 90 тис. у PPP-еквіваленті мають: Швейцарія — 106 532; Німеччина — 93 985; Люксембург — 93 203; Нідерланди — 92 905. Найбільший стрибок у рейтингу після врахування купівельної спроможності показала Туреччина — країна піднялася з останнього місця одразу на 18-те. Німеччина покращила свою позицію на п'ять сходинок — із сьомого місця на друге. Натомість Ісландія опустилася з другого на дев'яте місце, а Естонія — з 20-го на 25-те. Чому зарплати так відрізняються Експерти Міжнародної організації праці пояснюють різницю у зарплатах трьома ключовими факторами: продуктивністю праці та структурою економіки; силою профспілок і системою колективних договорів; рівнем цін і вартістю життя. Країни з розвиненими секторами фінансів, технологій та інших галузей з високою доданою вартістю, як правило, мають вищі зарплати. Водночас слід враховувати, що податкові ставки в Європі суттєво різняться, тому чисті доходи працівників можуть помітно відрізнятися від наведених показників валових зарплат.