Де в Європі платять найбільше — рейтинг зарплат Сьогодні 09:05

Зарплата в Європі

Рівень середніх зарплат у Європі суттєво відрізняється залежно від країни. За даними звіту OEСР «Оподаткування заробітної плати за 2026 рік», середня річна зарплата коливається від €18 590 у Туреччині до €107 487 у Швейцарії. Навіть після врахування вартості життя розрив між країнами залишається значним.

Про це пише видання Euronews

Дослідження охоплює 27 європейських країн, з яких 22 є членами ЄС. Показники наведені до сплати податків і стосуються працівників на повній зайнятості.

Де в Європі найвищі зарплати

Швейцарія стала єдиною країною Європи, де середня річна зарплата перевищує €100 тис. На другому місці — Ісландія з показником €85 950, а третю позицію посів Люксембург, який є лідером серед країн ЄС із результатом €77 844.

До першої п’ятірки також увійшли:

Данія — €71 961;

Нідерланди — €69 028;

Норвегія — €68 420.

Серед п’яти найбільших економік Європи найвищий показник має Німеччина — €66 700. Майже на тому самому рівні перебуває Велика Британія — €65 340.

Інші великі економіки мають значно нижчі показники:

Франція — €45 964;

Італія — €36 594;

Іспанія — €32 678.

У яких країнах зарплати найнижчі

Найнижча середня зарплата серед країн ЄС зафіксована у Словаччині — €19 590 на рік.

До країн із середньою зарплатою менш ніж €30 тис. також увійшли:

Угорщина — €21 257;

Латвія — €21 321;

Чехія — €23 685;

Португалія — €24 254;

Польща — €24 490;

Естонія — €25 603;

Греція — €26 563;

Литва — €28 474.

Що змінюється після врахування вартості життя

Якщо врахувати купівельну спроможність, різниця між країнами дещо зменшується. У такому рейтингу зарплати перераховують з урахуванням місцевих цін.

У перерахунку за паритетом купівельної спроможності (PPP) річні зарплати коливаються від 38 118 у Словаччині до 106 532 у Швейцарії.

Понад 90 тис. у PPP-еквіваленті мають:

Швейцарія — 106 532;

Німеччина — 93 985;

Люксембург — 93 203;

Нідерланди — 92 905.

Найбільший стрибок у рейтингу після врахування купівельної спроможності показала Туреччина — країна піднялася з останнього місця одразу на 18-те.

Німеччина покращила свою позицію на п’ять сходинок — із сьомого місця на друге.

Натомість Ісландія опустилася з другого на дев’яте місце, а Естонія — з 20-го на 25-те.

Чому зарплати так відрізняються

Експерти Міжнародної організації праці пояснюють різницю у зарплатах трьома ключовими факторами:

продуктивністю праці та структурою економіки;

силою профспілок і системою колективних договорів;

рівнем цін і вартістю життя.

Країни з розвиненими секторами фінансів, технологій та інших галузей з високою доданою вартістю, як правило, мають вищі зарплати.

Водночас слід враховувати, що податкові ставки в Європі суттєво різняться, тому чисті доходи працівників можуть помітно відрізнятися від наведених показників валових зарплат.

