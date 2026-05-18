Де в Європі платять найбільше — рейтинг зарплат

Зарплата в Європі
Рівень середніх зарплат у Європі суттєво відрізняється залежно від країни. За даними звіту OEСР «Оподаткування заробітної плати за 2026 рік», середня річна зарплата коливається від €18 590 у Туреччині до €107 487 у Швейцарії. Навіть після врахування вартості життя розрив між країнами залишається значним.
Про це пише видання Euronews.
Дослідження охоплює 27 європейських країн, з яких 22 є членами ЄС. Показники наведені до сплати податків і стосуються працівників на повній зайнятості.

Де в Європі найвищі зарплати

Швейцарія стала єдиною країною Європи, де середня річна зарплата перевищує €100 тис. На другому місці — Ісландія з показником €85 950, а третю позицію посів Люксембург, який є лідером серед країн ЄС із результатом €77 844.
До першої п’ятірки також увійшли:
  • Данія — €71 961;
  • Нідерланди — €69 028;
  • Норвегія — €68 420.
Серед п’яти найбільших економік Європи найвищий показник має Німеччина — €66 700. Майже на тому самому рівні перебуває Велика Британія — €65 340.
Інші великі економіки мають значно нижчі показники:
  • Франція — €45 964;
  • Італія — €36 594;
  • Іспанія — €32 678.
У яких країнах зарплати найнижчі

Найнижча середня зарплата серед країн ЄС зафіксована у Словаччині €19 590 на рік.
До країн із середньою зарплатою менш ніж €30 тис. також увійшли:
  • Угорщина — €21 257;
  • Латвія — €21 321;
  • Чехія — €23 685;
  • Португалія — €24 254;
  • Польща — €24 490;
  • Естонія — €25 603;
  • Греція — €26 563;
  • Литва — €28 474.

Що змінюється після врахування вартості життя

Якщо врахувати купівельну спроможність, різниця між країнами дещо зменшується. У такому рейтингу зарплати перераховують з урахуванням місцевих цін.
У перерахунку за паритетом купівельної спроможності (PPP) річні зарплати коливаються від 38 118 у Словаччині до 106 532 у Швейцарії.
Понад 90 тис. у PPP-еквіваленті мають:
  • Швейцарія — 106 532;
  • Німеччина — 93 985;
  • Люксембург — 93 203;
  • Нідерланди — 92 905.
Найбільший стрибок у рейтингу після врахування купівельної спроможності показала Туреччина — країна піднялася з останнього місця одразу на 18-те.
Німеччина покращила свою позицію на п’ять сходинок — із сьомого місця на друге.
Натомість Ісландія опустилася з другого на дев’яте місце, а Естонія — з 20-го на 25-те.

Чому зарплати так відрізняються

Експерти Міжнародної організації праці пояснюють різницю у зарплатах трьома ключовими факторами:
  • продуктивністю праці та структурою економіки;
  • силою профспілок і системою колективних договорів;
  • рівнем цін і вартістю життя.
Країни з розвиненими секторами фінансів, технологій та інших галузей з високою доданою вартістю, як правило, мають вищі зарплати.
Водночас слід враховувати, що податкові ставки в Європі суттєво різняться, тому чисті доходи працівників можуть помітно відрізнятися від наведених показників валових зарплат.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплата
