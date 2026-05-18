Москва вимагає від Euroclear 249 мільярдів доларів за заморожені активи Сьогодні 11:33 — Світ

Euroclear

Московський суд підтримав позов Центрального банку росії щодо стягнення збитків з Euroclear, пов’язаних із замороженням активів на суму 18,17 трлн рублів, або $249,43 млрд.

Про це повідомили юристи фінансової установи, пише Reuters.

Водночас адвокати заявили, що право Euroclear на справедливий судовий розгляд було порушене. Компанія виконувала функцію зберігача більшості російських активів у Європейському Союзі, які ЄС розпорядився заморозити.

Зазначається, що Центробанк рф подав позов на 18,2 трлн рублів до московського суду у грудні 2025 року. Це стало відповіддю на план Європейського Союзу використати заморожені в Європі російські суверенні активи більшість із яких зберігається в Euroclear як забезпечення для кредиту Україні.

Euroclear оскаржить рішення

Брюссельська Euroclear у своїй заяві повідомила, що категорично не погоджується з рішенням суду та планує подати апеляцію.

У Центральному банку росії, своєю чергою, привітали рішення суду, заявивши, що воно «визнало дії Euroclear незаконними».

«Ми продовжимо зусилля щодо оскарження незаконних дій ЄС стосовно російських суверенних активів», — йдеться в заяві регулятора.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що заможні російські інвестори намагаються розблокувати свої активи, заморожені фінансовою компанією Euroclear у Брюсселі, посилаючись на старі інвестиційні угоди Бельгії та Люксембургу. Було подано дев’ять так званих «повідомлень про спір» проти Бельгії. Обсяг коштів, яких стосуються ці справи, наразі не розкривається.

Також Finance.ua писав , що Центральний банк росії подав позов до суду Європейського Союзу в Люксембурзі через безстрокове замороження активів, які заблокували у Європі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У заяві Центробанк рф стверджує, що рішення ЄС порушує «базові та невід’ємні права на доступ до правосуддя, недоторканність власності та принцип суверенного імунітету держав і їхніх центральних банків», гарантовані міжнародним правом.

Зі свого боку Європейська комісія заявила про повну впевненість у законності рішення щодо безстрокового знерухомлення суверенних активів російської федерації.

