Москва вимагає від Euroclear 249 мільярдів доларів за заморожені активи

Московський суд підтримав позов Центрального банку росії щодо стягнення збитків з Euroclear, пов’язаних із замороженням активів на суму 18,17 трлн рублів, або $249,43 млрд.
Про це повідомили юристи фінансової установи, пише Reuters.
Водночас адвокати заявили, що право Euroclear на справедливий судовий розгляд було порушене. Компанія виконувала функцію зберігача більшості російських активів у Європейському Союзі, які ЄС розпорядився заморозити.
Зазначається, що Центробанк рф подав позов на 18,2 трлн рублів до московського суду у грудні 2025 року. Це стало відповіддю на план Європейського Союзу використати заморожені в Європі російські суверенні активи більшість із яких зберігається в Euroclear як забезпечення для кредиту Україні.

Euroclear оскаржить рішення

Брюссельська Euroclear у своїй заяві повідомила, що категорично не погоджується з рішенням суду та планує подати апеляцію.
У Центральному банку росії, своєю чергою, привітали рішення суду, заявивши, що воно «визнало дії Euroclear незаконними».
«Ми продовжимо зусилля щодо оскарження незаконних дій ЄС стосовно російських суверенних активів», — йдеться в заяві регулятора.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що заможні російські інвестори намагаються розблокувати свої активи, заморожені фінансовою компанією Euroclear у Брюсселі, посилаючись на старі інвестиційні угоди Бельгії та Люксембургу. Було подано дев’ять так званих «повідомлень про спір» проти Бельгії. Обсяг коштів, яких стосуються ці справи, наразі не розкривається.
Також Finance.ua писав, що Центральний банк росії подав позов до суду Європейського Союзу в Люксембурзі через безстрокове замороження активів, які заблокували у Європі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У заяві Центробанк рф стверджує, що рішення ЄС порушує «базові та невід’ємні права на доступ до правосуддя, недоторканність власності та принцип суверенного імунітету держав і їхніх центральних банків», гарантовані міжнародним правом.
Зі свого боку Європейська комісія заявила про повну впевненість у законності рішення щодо безстрокового знерухомлення суверенних активів російської федерації.
