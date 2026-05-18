У росії вже 3 місяці триває системна банківська криза

Частка проблемних активів у російському банківському секторі вже перевищила 10%. Саме цей показник вважається порогом початку системної банківської кризи.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що у російському банківському секторі вже зафіксовані ознаки системної кризи. Як йдеться у доповіді російського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), частка проблемних активів у банківській системі рф перевищила 10%.
Саме цей рівень, за методологією Міжнародного валютного фонду, вважається межею початку системної банківської кризи. Показник утримується вище критичного порога вже третій місяць поспіль.
У доповіді зазначається, що наразі криза має прихований характер. Погіршення стану активів частково маскується реструктуризацією прострочених кредитів, а також переважанням державних банків у фінансовій системі. Це, на думку експертів, дозволяє владі уникати панічних настроїв серед вкладників і підтримувати ілюзію стабільності.
Водночас економічна ситуація в росії продовжує погіршуватися. За останній рік темпи зростання ВВП країни сповільнилися до 0,4%, а негативні тенденції, які спостерігалися протягом 2025 року, зберігаються і на початку 2026-го.
Ще одним тривожним сигналом стало стрімке зростання простроченої дебіторської заборгованості між російськими компаніями. Її обсяг уперше перевищив 8 трлн рублів, що становить близько 3,8% ВВП РФ. Майже половина підприємств у Росії назвали затримки платежів від партнерів однією з головних проблем минулого року.
З початку війни в Україні росія засекретила деякі економічні дані, особливо в сферах, пов’язаних із зовнішньою торгівлею. Але вона регулярно повідомляє про ключові показники, такі як ВВП, інфляція та безробіття.
Офіційні дані в росії змалювали похмуру картину цього року: економіка скоротилася на 1,8% за перші два місяці, а дефіцит федерального бюджету перевищив цільовий показник уряду.
У березні німецька розвідувальна служба BND звинуватила Москву у приховуванні справжньої ціни війни в Україні, заявивши, що дефіцит бюджету Росії у 2025 році був на 40% більшим, ніж офіційно заявлено, або понад 2,36 трильйона рублів (30,5 мільярда доларів).
За матеріалами: Діло
Діло
