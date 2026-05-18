0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5 прихованих функцій Android

Світ
23
5 прихованих функцій Android
5 прихованих функцій Android
Експерти BGR назвали п’ять прихованих можливостей Android, які можуть спростити повсякденні завдання, підвищити безпеку та зробити роботу з телефоном зручнішою.

1. Трансляція екрану на телевізор

Одна з найбільш недооцінених функцій Android — вбудована можливість трансляції екрана на Smart TV або інші сумісні пристрої. З її допомогою можна вивести на великий екран відео, фотографії або навіть весь інтерфейс смартфона. Функція зазвичай доступна в швидких налаштуваннях під назвами Cast, Smart View або Screen Cast.
Для роботи достатньо, щоб смартфон і телевізор були підключені до однієї мережі Wi-Fi. Після цього смартфон автоматично знайде доступні пристрої для підключення і дозволить розпочати трансляцію.

2. Notification Cooldown («охолодження сповіщень»)

Нова функція, що з’явилася в ОС Android 16, допомагає знизити навантаження від великої кількості сповіщень. Якщо телефон отримує занадто багато повідомлень поспіль, система автоматично зменшує гучність і частоту повідомлень.
Це особливо корисно в активних групових чатах або після тривалого періоду офлайн. При цьому важливі сповіщення — дзвінки, будильники та термінові повідомлення — не змінюються.

3. Закріплення додатків

Функція закріплення додатків дозволяє «заблокувати» екран в одному обраному додатку. Це означає, що людина, якій ви дали телефон, не зможе зайти в інші додатки або отримати доступ до особистих даних без розблокування пристрою.
Опція активується в налаштуваннях безпеки, а потім вмикається через меню останніх програм (прокрутка вгору та утримання), де можна закріпити потрібне вікно.

4. Керування дзвінками жестами

Жести в Android корисні в ситуаціях, коли потрібно швидко щось зробити, але немає часу розблокувати смартфон і шукати потрібне налаштування. Одна з найзручніших таких функцій — відключення дзвінка перевертанням телефону.
Ця можливість дозволяє просто перевернути смартфон екраном вниз, щоб миттєво заглушити вхідний дзвінок або сповіщення.
На пристроях Google Pixel ця функція називається Flip to Shhh і знаходиться в системних налаштуваннях. На інших Android-телефонах подібна функція зазвичай інтегрована в налаштування програми «Телефон» або в системні жести.

5. Приховані сервісні коди Android

В Android є безліч коротких кодів, до яких можна отримати доступ залежно від моделі смартфона та оператора. Ці коди можуть показувати інформацію про пристрій, наприклад, ваш IMEI-номер, а також цікаву діагностику/статистику.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems