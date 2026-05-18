5 прихованих функцій Android
Експерти BGR назвали п’ять прихованих можливостей Android, які можуть спростити повсякденні завдання, підвищити безпеку та зробити роботу з телефоном зручнішою.
1. Трансляція екрану на телевізор
Одна з найбільш недооцінених функцій Android — вбудована можливість трансляції екрана на Smart TV або інші сумісні пристрої. З її допомогою можна вивести на великий екран відео, фотографії або навіть весь інтерфейс смартфона. Функція зазвичай доступна в швидких налаштуваннях під назвами Cast, Smart View або Screen Cast.
Для роботи достатньо, щоб смартфон і телевізор були підключені до однієї мережі Wi-Fi. Після цього смартфон автоматично знайде доступні пристрої для підключення і дозволить розпочати трансляцію.
2. Notification Cooldown («охолодження сповіщень»)
Нова функція, що з’явилася в ОС Android 16, допомагає знизити навантаження від великої кількості сповіщень. Якщо телефон отримує занадто багато повідомлень поспіль, система автоматично зменшує гучність і частоту повідомлень.
Це особливо корисно в активних групових чатах або після тривалого періоду офлайн. При цьому важливі сповіщення — дзвінки, будильники та термінові повідомлення — не змінюються.
3. Закріплення додатків
Функція закріплення додатків дозволяє «заблокувати» екран в одному обраному додатку. Це означає, що людина, якій ви дали телефон, не зможе зайти в інші додатки або отримати доступ до особистих даних без розблокування пристрою.
Опція активується в налаштуваннях безпеки, а потім вмикається через меню останніх програм (прокрутка вгору та утримання), де можна закріпити потрібне вікно.
4. Керування дзвінками жестами
Жести в Android корисні в ситуаціях, коли потрібно швидко щось зробити, але немає часу розблокувати смартфон і шукати потрібне налаштування. Одна з найзручніших таких функцій — відключення дзвінка перевертанням телефону.
Ця можливість дозволяє просто перевернути смартфон екраном вниз, щоб миттєво заглушити вхідний дзвінок або сповіщення.
На пристроях Google Pixel ця функція називається Flip to Shhh і знаходиться в системних налаштуваннях. На інших Android-телефонах подібна функція зазвичай інтегрована в налаштування програми «Телефон» або в системні жести.
5. Приховані сервісні коди Android
В Android є безліч коротких кодів, до яких можна отримати доступ залежно від моделі смартфона та оператора. Ці коди можуть показувати інформацію про пристрій, наприклад, ваш IMEI-номер, а також цікаву діагностику/статистику.
