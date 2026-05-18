Шакіра виграла суд проти Податкової Іспанії та отримає понад 60 мільйонів євро Сьогодні 18:00 — Світ

Шакіра виграла суд проти Податкової Іспанії та отримає понад 60 мільйонів євро

Колумбійська співачка Шакіра здобула юридичну перемогу проти Податкового агентства Іспанії після того, як Національний суд скасував податкові штрафи, пов’язані з її податковим роком 2011.

Про це пише es.euronews

Суть справи

Податкове агентство не змогло довести, що артистка проживала в Іспанії понад 183 дні протягом цього року, що є ключовою вимогою для того, щоб вважати її податковим резидентом країни.

Згідно з рішенням, суд вважає доведеним, що співачка залишалася за межами Іспанії протягом значної частини 2011 року через міжнародні професійні зобов’язання, включаючи масштабне світове турне. Таким чином, рішення спростовує позицію податкових органів, яку вони дотримувалися роками, стверджуючи, що центр життєвих та економічних інтересів артиста вже знаходився на території Іспанії.

Рішення суду також означає, що Податкове агентство Іспанії має повернути понад 60 мільйонів євро податків, штрафів та нарахованих відсотків. Судді вважають фінансові претензії безпідставними, оскільки податкове резидентство співачки протягом розслідуваного періоду не було доведено.

У заяві, опублікованій її командою, співачка стверджує: «Жодного шахрайства ніколи не було, і сама адміністрація ніколи не змогла довести протилежне, просто тому, що це не було правдою. Незважаючи на це, протягом майже десятиліття мене вважали винною, кожен крок процесу витікав, спотворювався та посилювався, а моє ім’я та публічний образ використовувалися для надсилання загрозливих сигналів іншим платникам податків».

Справа стосується виключно 2011 податкового року та безпосередньо не впливає на угоду, досягнуту артисткою у 2023 році щодо врегулювання іншої справи про податкове шахрайство, пов’язаної з 2012, 2013 та 2014 роками. У цій справі Шакіра погодилася на багатомільйонний штраф та уникла в’язниці після досягнення угоди з прокуратурою.

Рішення все ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.