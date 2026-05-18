Які міста в Польщі найбільш безпечні щодо ймовірних загроз

Вank Gospodarstwa Krajowego опублікував звіт, у якому проаналізував рівень безпеки польських міст перед потенційними загрозами, такими як війна, епідемії чи гуманітарні катастрофи.
Виявляється, не у всіх регіонах Польщі рівень безпеки однаковий, пише inpoland.net.

Що оцінювали

Під час дослідження оцінювали стійкість місцевих органів влади та стан критичної інфраструктури.
У звіті BGK зазначено, що стійкість міст до ймовірних кризових ситуацій залежить не лише від їхнього географічного розташування, а й від розвитку інфраструктури, економіки та якості державних послуг.
Дослідження показує, що деякі міста та гміни набагато краще підготовлені до потенційного збройного конфлікту, ніж інші.
У даному дослідження стійкість означає здатність належним чином готуватися до кризових ситуацій, ефективно діяти під час них та ефективно відновлюватися після того, як загроза зникне.

Ключові ймовірні загрози

  • стихійні явища, включаючи повені, посухи та екстремальну спеку;
  • кризи та епідемії у сфері охорони здоров’я;
  • гуманітарні надзвичайні ситуації, наприклад, раптовий наплив біженців;
  • загрози безпеці країни, включаючи кібератаки, гібридну війну та збройні конфлікти.
Проаналізувавши ситуацію, есперти дійшли висновку, що найкраще на випадок кризи підготовані такі міста: Краків, Познань, Вроцлав, Катовіце та Жешув. Саме в цих містах мешканці мають доступ до краще розвиненої інфраструктури сховищ, лікарень, а також енергетичних і транспортних систем.
У звіті BGK зазначається, що аж 72,9% мешканців повітових міст проживають у містах, які вважаються відносно небезпечними.
Finance.ua вже писав, що найбіднішим містом Польщі є Грифув Сілезький, (Нижньосілезьке воєводство). Доходи місцевого самоврядування на душу населення там рекордно низькі.
Індекс заможності у Грифуві Сілезькому становив лише 4 213,61 злотих на людину. Це низький показник, адже навіть мінімальна зарплата з 1 липня 2024 року становила 4300 злотих брутто.
Тетяна Берегова
