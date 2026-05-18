Які міста в Польщі найбільш безпечні щодо ймовірних загроз

Вank Gospodarstwa Krajowego опублікував звіт, у якому проаналізував рівень безпеки польських міст перед потенційними загрозами, такими як війна, епідемії чи гуманітарні катастрофи.

Виявляється, не у всіх регіонах Польщі рівень безпеки однаковий, пише inpoland.net

Що оцінювали

Під час дослідження оцінювали стійкість місцевих органів влади та стан критичної інфраструктури.

У звіті BGK зазначено, що стійкість міст до ймовірних кризових ситуацій залежить не лише від їхнього географічного розташування, а й від розвитку інфраструктури, економіки та якості державних послуг.

Дослідження показує, що деякі міста та гміни набагато краще підготовлені до потенційного збройного конфлікту, ніж інші.

У даному дослідження стійкість означає здатність належним чином готуватися до кризових ситуацій, ефективно діяти під час них та ефективно відновлюватися після того, як загроза зникне.

Ключові ймовірні загрози

стихійні явища, включаючи повені, посухи та екстремальну спеку;

кризи та епідемії у сфері охорони здоров’я;

гуманітарні надзвичайні ситуації, наприклад, раптовий наплив біженців;

загрози безпеці країни, включаючи кібератаки, гібридну війну та збройні конфлікти.

Проаналізувавши ситуацію, есперти дійшли висновку, що найкраще на випадок кризи підготовані такі міста: Краків, Познань, Вроцлав, Катовіце та Жешув. Саме в цих містах мешканці мають доступ до краще розвиненої інфраструктури сховищ, лікарень, а також енергетичних і транспортних систем.

У звіті BGK зазначається, що аж 72,9% мешканців повітових міст проживають у містах, які вважаються відносно небезпечними.

Finance.ua вже писав , що найбіднішим містом Польщі є Грифув Сілезький, (Нижньосілезьке воєводство). Доходи місцевого самоврядування на душу населення там рекордно низькі.

Індекс заможності у Грифуві Сілезькому становив лише 4 213,61 злотих на людину. Це низький показник, адже навіть мінімальна зарплата з 1 липня 2024 року становила 4300 злотих брутто.

