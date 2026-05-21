Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла майже в 3 рази

«Переважно у сферах IT, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу», — сказав він.
Порівняння з довоєнним 2021 роком
Для порівняння Чадеж навів дані довоєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті, однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій.
«Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець», — зазначив він.
Президент ТПП Сербії додав, що український бізнес у Сербії поступово переходить від традиційної торгівлі до цифрових та інших послуг, заснованих на знаннях.
«Кількість IT-підприємців, консалтингових фірм і дизайн-студій зростає рік за роком», — сказав Чадеж.
