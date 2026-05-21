Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла майже в 3 рази

У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом, зокрема 161 компанія і 320 підприємців.
Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж із посиланням на дані Агентства з реєстрації підприємств Сербії.
«Переважно у сферах IT, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу», — сказав він.

Порівняння з довоєнним 2021 роком

Для порівняння Чадеж навів дані довоєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті, однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій.
«Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець», — зазначив він.
Президент ТПП Сербії додав, що український бізнес у Сербії поступово переходить від традиційної торгівлі до цифрових та інших послуг, заснованих на знаннях.
«Кількість IT-підприємців, консалтингових фірм і дизайн-студій зростає рік за роком», — сказав Чадеж.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 2020 року реальна погодинна заробітна плата в ЄС зменшилася приблизно на 3%, попри номінальне зростання доходів. Причиною стала інфляція, яка перевищила темпи підвищення зарплат. Середня погодинна зарплата в ЄС зросла з 21,5 євро у 2020 році до 26,2 євро у 2025-му (+21,9%).
За даними Євростату, реальні зарплати знизилися у 12 країнах Європи, тоді як зросли — у 18. Лідером стала Болгарія, де реальні зарплати зросли на 37,4% за п’ять років. У Сербії (25,4%), Хорватії (21,1%) та Литві (21,1%) також зафіксували зростання понад 20%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
