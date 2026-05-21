Плюси та мінуси життя за кордоном для фрилансера Сьогодні 09:50 — Світ

Як живеться фрилансерам за кордоном

Фриланс часто виглядає як ідеальна альтернатива офісній роботі: працюєш коли хочеш, живеш де хочеш, сам керуєш доходами.

Так, «позаштатники» за кордоном можуть отримати низку нових можливостей. Однак, також і викликів — витрати на життя, документи, податки, соціальні гарантії, нестабільність тощо.

Основні переваги роботи та проживання за кордоном для фрилансерів

1. Свобода вибору

Перша та найголовніша причина, опираючись на яку людина обирає фриланс, — мати змогу працювати над тим, що подобається, обирати час роботи та загальну її кількість. Окрім цього, не менш важливою є і можливість вирішувати, з чим саме працювати.

Бути фрилансером фактично означає бути «собі босом» — самостійно планувати день, встановлювати дедлайни та відповідати за результат.

Також можна обирати та, залежно від можливостей, змінювати країну проживання, водночас не втрачаючи доходу. Так, можна жити там, де комфортно, а не там, де є робота.

2. Необмежений заробіток

У фрилансі немає «фіксованої зарплати». Більше успішно виконаних задач — більше прибутку.

3. Доступ до міжнародного ринку

Позаштатний працівник отримує змогу працювати з замовниками з усього світу: США, Європи, Канади, Австралії тощо. Головне — вони платять за своїми ринковими цінами, які часто значно вищі. Наприклад, один і той самий проєкт на локальному ринку може коштувати 50−100 доларів, а на міжнародному — від 300 до 1 тис. доларів і більше.

Ще один важливий момент — безмежність міжнародного ринку. Тисячі компаній, більший попит та навіть різні часові пояси — це наявність постійних джерел доходу.

4. Краща інфраструктура

Інфраструктура країни безпосередньо впливає на дохід і стабільність. Зважаючи на свободу вибору, можна обрати країну з найкращими умовами життя.

Найважливіший інструмент у роботі фрилансера — інтернет. Його швидкість може змінюватися залежно від обраної країни. У більш розвинених — доступ до швидкісного інтернету є стандартом. Там ризик раптових аварійних ситуацій на мережах, через які може тимчасово не працювати Wi-Fi, значно нижчий.

Далі — отримання оплати за виконане замовлення. У деяких країнах із розвиненою банківською системою легше відкрити рахунок, швидше проходять міжнародні платежі, нижчі комісії та більше доступних фінансових сервісів.

Особлива модель організації роботи — коворкінг — найбільш популярна саме за кордоном. Зазвичай це офіс, де можна орендувати собі місце та працювати з іншими. Завдяки цьому «позаштатник» може швидше набиратися досвіду, аналізувати проєкти інших та стати членом спільноти однодумців.

Головні недоліки

Варто пам’ятати, що фриланс за кордоном — це не «легше», ніж звичайна робота. У багатьох випадках — навпаки. Перед тим як обрати цей напрямок, необхідно врахувати «підводне каміння»: від податкових нюансів та питань легалізації до загальних витрат на життя та соціальний бар’єр.

Нестабільність доходу

Перший і найбільш відчутний мінус, на який може натрапити кожен фрилансер незалежно від місця проживання, — нестабільність доходу. У класичній роботі працівник гарантовано отримує фіксовану заробітну платню щомісяця, втім у фрилансі цього немає.

Податки

Наступне, що потрібно врахувати: для легальної роботи за кордоном фрилансеру необхідно зареєструватися як self-employed або відкрити аналог ФОП, а отже — офіційно декларувати доходи та сплачувати податки.

У деяких країнах (не всюди!) до фізичних осіб застосовується правило: якщо особа перебуває тут більше ніж 183 дні - вона вважається податковим резидентом і повинна сплачувати податки зі свого доходу.

Варто врахувати, що країна може визнати резидентом особу, яка проживає там менш як 183 днів, але:

має тут постійне житло (орендує або придбав);

має довгострокову візу;

тут живе його/її родина;

тут знаходиться основний дохід або бізнес.

Лише дві країни можуть стягувати податки за громадянством, а не за місцем проживання: США та Еритрея.

Відсутність податкового резидентства може створювати проблеми з банками країни та отриманням візи.

Відсутність соціальних гарантій

Ще один з найголовніших мінусів фрилансу за кордоном — перебування поза звичною соціальною системою. У більшості країн доступ до соціальних гарантій залежить від офіційного статусу зайнятості та участі в національній системі соціального страхування.

Так, для покриття медичних послуг фрилансеру необхідно обрати один з варіантів:

Зареєструватися як самозайнята особа та робити внески для отримання медичного страхування від держави. За певну плату укласти договір з приватними страховими компаніями (в ЄС це зазвичай 40−120 або 300−600+ євро на місяць залежно від обраної програми). Отримати соціальне страхування через чоловіка/дружину — громадянина (ку) країни проживання фрилансера (можливо лише за умови, що він/вона має офіційне працевлаштування та відповідне страхування).

Стосовно оплачуваних відпусток або лікарняних — фрилансер, як «сам собі бос», має покривати все самостійно.

Якщо фрилансер за кордоном планує в майбутньому отримувати пенсійне забезпечення від країни, в якій проживає, тоді йому необхідно робити обов’язкові внески до пенсійної системи, попередньо зареєструвавшись (працює за принципом «скільки вніс — стільки й отримав»). Без цього пенсію або не виплачуватимуть зовсім, або вона буде мінімальною.

У разі постійних переїздів стаж може перериватися або ж накопичуватися частково в різних країнах.

Найпопулярніші країни для фрилансерів

На жаль, у світі немає жодної країни, в якій одночасно є низькі податки, комфортне й дешеве життя, гарантований соціальний захист, проста легалізація та висока безпека. Все залежить від пріоритетів — зазвичай доводиться обирати між комфортом та економією коштів.

Португалія

Португалія

Одна з країн Європи, яка може підійти фрилансеру. Саме тут якість інтернету та цифровізація на високому рівні. Пропонує Digital Nomad Visa для цифрових кочівників (мінімальний дохід має становити від 3300 євро на місяць. — Ред.), яка гарантує отримання посвідки на проживання на два роки. Також головною умовою для візи є отримання прибутку з клієнтів поза Португалією.

Окрім цього, в Португалії діє універсальна система охорони здоров’я, яка забезпечує доступ до медичних послуг іноземцям з посвідкою на проживання. Вона покриває більшість базових медичних послуг.

Соціальне страхування тут класично-європейське: сплачуєш податки або робиш внески (орієнтовно 21,4% від 70% доходу) — отримуєш пенсію, соціальну підтримку та державну медицину.

Витрати на життя: від 1200 до 2 тис. доларів на місяць залежно від регіону. Оренда в менших містах — нижча.

Податки на доходи: для резидентів діє прогресивна ставка від 14,5 до 48% залежно від рівня доходу. Стягуються зі світових доходів. Нерезиденти платять 25% з доходів, отриманих у Португалії.

Низька вартість життя, прості правила перебування та невисокі податки можна знайти на Португальських островах. Але якість соціального захисту, як і медицини, там нижча.

Іспанія

Іспанія

Також недешева для проживання країна, але з високим рівнем цифрової інфраструктури та великою кількістю спільнот для фрилансерів. За якістю інтернету саме Іспанія є однією з найкращих.

Менші міста в Іспанії — доступніші та мають майже аналогічні переваги.

Витрати на життя: у великих містах — від 1800 до 2800 доларів на місяць, у малих — 1200−1700.

Податки: прибутковий — прогресивно 19−47% (залежно від доходу). ПДВ — 21% (якщо клієнти перебувають поза межами Іспанії — 0%).

Доступ до медицини та пенсії — тільки через внески. На перший рік проживання діє пільговий період — сплачується 80 євро.

Грузія

Грузія

Можна назвати стартовою країною для фрилансерів. Її зазвичай обирають через максимально просту легалізацію та майже повну відсутність податків. У великих містах інтернету для віддаленої роботи достатньо, рівень інфраструктури — середній.

Вартість життя — від 1100 до 1800 доларів на місяць (Тбілісі).

Податки для індивідуальних підприємців та фрилансерів — 1% (малий бізнес). Якщо зареєструватися як мікробізнес та не перевищувати дохід до 30 тис. ларі на рік, податки можна взагалі не сплачувати.

Для отримання права на соціальне забезпечення (зокрема, пенсію та медичне страхування) в Грузії так само необхідно вносити соціальні внески. Підприємцям — обов’язково (зазвичай 2%).

Естонія

Естонія

Також не належить до дешевих країн Європи. Але вважається однією з найпрогресивніших для фрилансерів завдяки повній цифровізації та прозорій системі адміністрування. Інтернет тут швидкісний та безперебійний.

Для техно-фрилансерів може стати найкращим вибором.

Вартість життя — 1100−1800 доларів на місяць (в Таллінні). Взимку тут дуже холодно, тому витрати можуть значно зрости.

Податки — застосовується принцип резидентства (після 183 днів). Якщо резидент створить юридичну особу (обов'язково мати бухгалтера), то податок не стягуватимуть, поки кошти перебуватимуть на рахунку. Під час виплати дивідендів сплачується 20% податку. Якщо фрилансер платитиме собі заробітну плату — 22% (прибутковий податок) +33% (соціальний податок).

Медицина та пенсія доступні через внески в державну систему соціального страхування.

Мексика

Мексика

Головна перевага цієї країни — низька вартість життя. Сміливо можна назвати конкурентом Грузії. Оренда тут значно дешевша, ніж у ЄС і США, послуги та харчі — за доступною вартістю.

Витрати на життя — можуть коливатися від 600 до 1500 доларів на місяць залежно від міста.

Податки: якщо ти живеш у країні понад 183 дні, ти стаєш податковим резидентом і зобов’язаний декларувати весь свій дохід, включно з іноземним. Фрилансер має зареєструватися в SAT, отримати податковий номер (RFC) і самостійно подавати звітність. Основні податки — це прибутковий (ISR: від 1.9% до 35% або 1−2.5 % у спрощеному режимі RESICO за умовами) та ПДВ (IVA 16%, який зазвичай перекладається на клієнта).

Як фрилансеру підготуватися до переїзду за кордон

Підготовку до переїзду за кордон краще розпочинати за декілька місяців. Перше та найголовніше, що потрібно зробити — впевнитися у стабільності майбутнього заробітку. Вже після цього:

зібрати документи (паспорт, довідки, дипломи, навіть медичні записи);

обов’язково перевірити всю актуальну інформацію стосовно отримання візи та/або посвідки на проживання у країні призначення;

оформити медичне страхування;

обрати квартиру/кімнату для проживання;

прорахувати бюджет на життя: оренда, побутові витрати, медичне страхування, податки;

мати готову фінансову подушку (бажано на 5 місяців вперед);

перевірити податкові вимоги в країні призначення ще до переїзду: коли виникає статус податкового резидента і чи потрібно декларувати свій дохід;

продумати, як саме реєструватися: self-employed або відкривати аналог ФОП.

