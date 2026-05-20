ПАРТНЕРСЬКА
До мільйона гривень на три роки: які умови кредитів для ФОПів від Ідея Банку
Ідея Банк уже десять років активно працює з фізичними особами-підприємцями, які можуть отримати в банку беззаставний кредит на будь-які цілі на суму до одного мільйона гривень. Далі детальніше.
ІдеяБанк пропонує кредитні продукти для ФОПів із 2016 року, а минулоріч видав фізособам-підприємцям 2544 кредити на загальну суму 472 млн грн, що більше на 63%, ніж 2024 року. Про це розповіла керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Марина Голованова.
«Серед головних переваг кредитів для ФОПів від Ідея Банку — мінімальний пакет документів і швидке ухвалення рішення про видачу кредиту — фактично впродовж двох годин клієнт дізнається про схвалення заявки. Також важливо, що таку заявку можна подати дистанційно через сайт банку або застосунок O. Bank», — зазначила керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Марина Голованова.
Серед головних умов отримання ФОПами кредитів у банку — реєстрація бізнесу від шести місяців. Водночас банк пропонує чіткі та прозорі умови без прихованих платежів, а також дострокове погашення кредиту без штрафів і додаткових комісій. Кожен підприємець може отримати персональний супровід і професійні консультації менеджерів щодо всіх деталей кредиту.
«Дуже важливо, що в Ідея Банк усі кредити для ФОПів беззаставні. Тобто клієнтам не потрібно шукати можливості та витрачати час на оформлення в заставу автомобілів чи приміщень. А от суму можна отримати ту, що допоможе розвитку бізнесу, надасть можливість придбати потрібне обладнання для бізнесу, генератори чи інше енергообладнання, сплатити поточні зобов’язання — оренду, зарплати працівникам», — зауважила експертка Ідея Банку.
Які умови кредиту для ФОПів від Ідея Банку:
- термін кредиту: до трьох років;
- сума кредиту: від 151 тис. грн до 1 млн грн;
- разова комісія 1,1%;
- щомісячна комісія 2,2%;
- відсоткова ставка 0,01% річних;
- схема погашення — однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування;
- дострокове закриття кредиту без додаткових комісій;
- документи для оформлення кредиту для ФОПів: паспорт, реєстраційний номер картки платника податків (раніше — ІПН), для сум понад 150 тис. грн — фінансова звітність за шість місяців.
Погасити позику можна кількома способами, серед яких — система інтернет-банкінгу, мобільний застосунок O. Bank, каса у відділенні, переказ із рахунку в іншому банку або внесення платежів через мережу терміналів самообслуговування.
«Ми розуміємо важливість обігових коштів для малих підприємців, які працюють як ФОП, і докладаємо зусиль, щоб кредитна підтримка для таких клієнтів ставала дедалі доступнішою. Банк уже багато років працює з підприємцями і має плани розвитку зручного та зрозумілого беззаставного кредитування, зокрема це — надання ринкових пропозиції за умовами кредитування ФОП, а також зростання обсягів виданих кредитів за підсумками 2026 року щонайменше на 35%», — розповіла експертка Ідея Банк.
Нагадаємо, у квітні Ідея Банк запустив нову кредитну картку, яку можна оформити онлайн, а миттєвий кредитний ліміт без довідки про доходи на нову картку банку становить 150 тис. грн.
