До мільйона гривень на три роки: які умови кредитів для ФОПів від Ідея Банку

Ідея Банк уже десять років активно працює з фізичними особами-підприємцями, які можуть отримати в банку беззаставний кредит на будь-які цілі на суму до одного мільйона гривень. Далі детальніше.
ІдеяБанк пропонує кредитні продукти для ФОПів із 2016 року, а минулоріч видав фізособам-підприємцям 2544 кредити на загальну суму 472 млн грн, що більше на 63%, ніж 2024 року. Про це розповіла керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Марина Голованова.
«Серед головних переваг кредитів для ФОПів від Ідея Банку — мінімальний пакет документів і швидке ухвалення рішення про видачу кредиту — фактично впродовж двох годин клієнт дізнається про схвалення заявки. Також важливо, що таку заявку можна подати дистанційно через сайт банку або застосунок O. Bank», — зазначила керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Марина Голованова.
Серед головних умов отримання ФОПами кредитів у банку — реєстрація бізнесу від шести місяців. Водночас банк пропонує чіткі та прозорі умови без прихованих платежів, а також дострокове погашення кредиту без штрафів і додаткових комісій. Кожен підприємець може отримати персональний супровід і професійні консультації менеджерів щодо всіх деталей кредиту.
«Дуже важливо, що в Ідея Банк усі кредити для ФОПів беззаставні. Тобто клієнтам не потрібно шукати можливості та витрачати час на оформлення в заставу автомобілів чи приміщень. А от суму можна отримати ту, що допоможе розвитку бізнесу, надасть можливість придбати потрібне обладнання для бізнесу, генератори чи інше енергообладнання, сплатити поточні зобов’язання — оренду, зарплати працівникам», — зауважила експертка Ідея Банку.
Які умови кредиту для ФОПів від Ідея Банку:
  • термін кредиту: до трьох років;
  • сума кредиту: від 151 тис. грн до 1 млн грн;
  • разова комісія 1,1%;
  • щомісячна комісія 2,2%;
  • відсоткова ставка 0,01% річних;
  • схема погашення — однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування;
  • дострокове закриття кредиту без додаткових комісій;
  • документи для оформлення кредиту для ФОПів: паспорт, реєстраційний номер картки платника податків (раніше — ІПН), для сум понад 150 тис. грн — фінансова звітність за шість місяців.
Погасити позику можна кількома способами, серед яких — система інтернет-банкінгу, мобільний застосунок O. Bank, каса у відділенні, переказ із рахунку в іншому банку або внесення платежів через мережу терміналів самообслуговування.
«Ми розуміємо важливість обігових коштів для малих підприємців, які працюють як ФОП, і докладаємо зусиль, щоб кредитна підтримка для таких клієнтів ставала дедалі доступнішою. Банк уже багато років працює з підприємцями і має плани розвитку зручного та зрозумілого беззаставного кредитування, зокрема це — надання ринкових пропозиції за умовами кредитування ФОП, а також зростання обсягів виданих кредитів за підсумками 2026 року щонайменше на 35%», — розповіла експертка Ідея Банк.
Нагадаємо, у квітні Ідея Банк запустив нову кредитну картку, яку можна оформити онлайн, а миттєвий кредитний ліміт без довідки про доходи на нову картку банку становить 150 тис. грн.
За матеріалами:
Ідея Банк
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
