Як ФОПу підвищити шанси на схвалення кредиту: ключові кроки, що допомагають Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит

Банки знову активно кредитують малий бізнес. Та змінилися «правила гри» — підприємці, які приходять «як раніше», нерідко отримують відмову. Finance.ua вирішив проаналізувати логіку сучасної банківської оцінки, щоб ви могли ефективно підготуватися та отримати необхідне кредитування.

Чому банки стали ретельнішими в оцінці ФОП

Банк дає в борг чужі гроші — депозити своїх клієнтів. Отже, саме фінустанова відповідальна за повернення цих грошей. Через це заявка — це не питання «чи довіряємо ми підприємцю?». Це оцінка того, чи зможе бізнес обслуговувати борг без критичних ризиків.

В умовах воєнного стану оцінка стала ретельнішою: банки додатково враховують мобілізаційні ризики, операційну нестабільність, логістичні перебої та непередбачуваність попиту в окремих галузях.

Підходи стали системнішими. Банки бажають фінансувати бізнеси, які дійсно функціональні та здатні генерувати дохід.

Ключові критерії, які перевіряє банк

Перш ніж ухвалити рішення, банк аналізує кілька блоків інформації одночасно. Ось на що звертають увагу:

Термін фактичної діяльності:

мінімум — 6 місяців реальної операційної роботи;

не дата реєстрації ФОП, а фактичні обороти та звітність за цей період;

вашому бізнесу менше за 6 місяців? Це фактична підстава для автоматичної відмови у більшості банків.

Кредитна історія:

перевіряють усі кредити підприємця як фізичної особи: бізнесові, споживчі, кредитні картки, розстрочки;

прострочення понад 90 днів — серйозний ризик-фактор;

наявність судових проваджень або виконавчих листів — критична перешкода.

Фінансові показники бізнесу:

стабільність і регулярність надходжень на рахунок ФОП;

прибутковість. Бізнес має генерувати дохід, не лише обіг;

відповідність офіційної звітності реальному обігу.

Застава та забезпечення:

наявність застави суттєво збільшує ліміт і покращує умови;

відсутність арештів і обтяжень на майно — обов’язкова умова.

Боргове навантаження:

всі поточні кредити резюмуються;

щомісячний платіж за новим кредитом не повинен перевищувати 40−50% від чистого доходу бізнесу.

Особиста фінансова історія: як вона впливає на рішення

ФОП — це фізична особа-підприємець. Тому в кредитному бюро банк бачить не лише бізнесові кредити, але й повну особисту кредитну активність: споживчі позики, кредитні картки , розстрочки в магазинах.

Що знижує шанси:

будь-яке прострочення платежу — навіть дрібне і давнє;

кілька активних кредитів одночасно;

незакриті борги, або технічні прострочення (забули погасити картку);

судові рішення про стягнення коштів.

Що підвищує шанси:

жодних прострочень за останні 12+ місяців;

закриті кредити з позитивною історією платежів;

регулярне використання та своєчасне погашення кредитних лімітів.

Довідка Finance.ua Практична порада. Якщо є прострочення — спочатку закрийте, потім зачекайте мінімум 6−12 місяців активної «чистої» кредитної поведінки. Деякі підприємці заздалегідь відкривають помірний кредитний ліміт і виважено його обслуговують — саме для формування позитивної кредитної картини перед подачею бізнес-заявки.

Обороти бізнесу: що банк хоче побачити у виписці

Декларація — це документ. Виписка за рахунком — це реальність бізнесу. Якщо підприємець проводить фінансові операції через особисту картку або готівку, для банку цей бізнес фактично «невидимий» — немає підтвердженого доходу, немає кредиту.

Що банк аналізує у виписці:

регулярність надходжень. Чи є постійні клієнти чи разові великі надходження;

динаміку за 6−12 місяців: зростання, стагнація або спад;

сезонні коливання та їхню повторюваність;

відповідність оборотів задекларованим доходам;

залежність від одного клієнта чи контракту.

Що є тривожним сигналом:

один значний платіж раз на квартал замість регулярних надходжень;

мінімальний чи нульовий рух за рахунком ФОП;

суттєве зниження фінансових показників без пояснень у місяці перед поданням заявки.

Банки, як правило, запитують виписку або довідку про рух коштів за останні 6 місяців. àбанк , наприклад, аналізує саме цей період, щоб зрозуміти реальну динаміку бізнесу — наскільки надходження стабільні, чи є сезонні провали і як виручка проводиться протягом кількох місяців підряд.

Ключова рекомендація від представників банку: мінімум за 6 місяців до планованої подачі заявки переведіть основні обороти на рахунок ФОП. Кожна транзакція через офіційний рахунок — це аргумент на вашу користь.

Стандартний пакет документів для ФОП у разі звернення за кредитом

Обов’язкові документи:

паспорт та ІПН;

декларація за останній звітний рік (або квартал для 3-ї групи ЄП);

виписка за рахунком ФОП за 6 місяців;

довідка про рух коштів (якщо рахунки у різних банках);

документи про реєстрацію ФОП.

Додаткові документи (залежно від програми):

договори оренди приміщення або обладнання;

документи на заставне майно (нерухомість, авто, обладнання) — якщо кредит із заставою;

договори з постійними клієнтами або постачальниками — підтверджують стабільність бізнесу.

Про заставу окремо. Кредит із заставою дає значно вищий ліміт — тоді як без застави більшість банків пропонують до 500 тис. — 1 млн грн. З заставою ліміт може бути значно кращим. Заставне майно повинне бути чітко оформлене на підприємця, без арештів і обтяжень.

Головна пастка зі звітністю. Нульова або «мінімізована» декларація — одна з найпоширеніших причин відмови. Підприємці, які роками оптимізували звітність «щоб менше платити податків», руйнують власний кредитний потенціал.

Банк не може оцінити платоспроможність, якщо офіційний дохід — умовні 50 тис. гривень на рік, а запит — 800 тис. гривень кредиту. Управлінська звітність може враховуватись як додатковий аргумент, але ніколи не замінює офіційну.

Типові помилки, які призводять до відмови

Помилка Чому це проблема? Ваш бізнес існує менш як 6 місяців Немає підтвердженої стабільності — банк не може оцінити спроможність Нульова чи мінімальна декларація Немає офіційного доходу — немає основи для розрахунку платоспроможності Прострочення у кредитній історії Сигнал ризикової поведінки в стресових ситуаціях Арешти на рахунках або майні Юридична перешкода для оформлення кредиту чи застави Обороти через особисту картку чи готівку Бізнес «невидимий» для банку — немає чого аналізувати Завищена сума запиту Якщо кредит перевищує річний оборот у 2–3 рази — банк сумнівається у реальній спроможності обслуговування Подача заявки в момент фінансової кризи Банк бачить спадну динаміку і відмовляє

До прикладу, серед трьох найпоширеніших причин відмови в кредиті для ФОП представники àбанк називають: кредитну історію, час бізнес-діяльності менш як 6 місяців, звітність ФОП з нульовими значеннями (відсутній дохід).

Як розрахувати кредитне навантаження

Банк оцінює не лише наявність доходу, але й те, яка його частина піде на обслуговування боргу. Стандартне правило: щомісячний платіж за всіма кредитами — не більше 40−50% від чистого місячного доходу бізнесу.

Приклад розрахунку:

Сергій — ФОП, торгівля будматеріалами. Середньомісячний оборот — 350 тис. грн, чистий прибуток — 80 тис. грн. Він хоче отримати 1 млн грн на 24 місяці. За умовної ставки 20% річних щомісячний платіж — приблизно 50−55 тис. грн. Це 62−68% від чистого доходу — занадто багато. Банк або відмовить, або запропонує меншу суму.

Якщо Сергій скоротить запит до 600−700 тис. або подовжить термін до 36 місяців — платіж знизиться до 25−30 тис. грн, що вже корелює з прийнятним діапазоном.

Що ще впливає на розрахунок:

усі активні кредити підсумовуються — авто, споживчий, кредитна картка;

якщо є порука за чужим кредитом — це фактор ризику;

чим довший термін кредиту — тим менший щомісячний платіж, але більша загальна переплата.

Довідка Finance.ua Практичне правило: перш ніж подавати заявку, самостійно підрахуйте, скільки реально залишається «чистими» після всіх витрат бізнесу? Яка частка цієї суми оптимально піде на кредит навіть у «слабкий» місяць?

Як враховувати сезонність під час планування кредиту

Для багатьох бізнесів сезонність — це норма, а не проблема. Квіткові магазини мають провали влітку, будівельники — взимку, туристичний бізнес — у міжсезоння. Банки це розуміють, але тільки якщо підприємець сам може це показати і пояснити.

Як правильно подавати інформацію про сезонний бізнес:

надавайте виписку за повний рік або два (не лише за останні 3 місяці);

якщо виписка охоплює кілька сезонних циклів — помітна періодичність, а не випадкові провали;

зафіксуйте середньомісячний дохід за «сильними» і «слабкими» місяцями окремо.

Як планувати погашення з урахуванням сезонності:

розраховуйте платіж виходячи зі «слабкого» місяця (якщо він «звідний», то в «сильний» буде ще простіше);

якщо у вашому бізнесі є виражений пік і провал — обговоріть із банком можливість гнучкого графіка, або кредитних канікул у низький сезон;

деякі банки готові до таких умов — варто запитати одразу під час оформлення.

Приклад. Власник пасіки веде ФОП. Основний дохід — червень-вересень, взимку — майже нуль. Якщо він надасть виписку лише за листопад-січень, банк побачить «неробочий» бізнес. Виписка за 2 роки — і картина кардинально інша: стабільний сезонний цикл із чітко прогнозованим доходом.

Висновок

У банків існує бажання кредитувати малий бізнес. Проблема не у відсутності грошей, і не у «закритості» системи. Проблема — у розриві між реальним станом бізнесу і тим, як цей стан демонструють банку в офіційних документах.

