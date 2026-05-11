НБУ та уряд оновили стратегії розвитку кредитування та іпотеки

Ралізація стратегії з розвитку іпотечного кредитування відбувається повільніше

Рада з фінансової стабільності (РФС) схвалила оновлені Стратегію з розвитку кредитування та Стратегію з розвитку іпотечного кредитування.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Які рішення ухвалив НБУ

У РФС зазначили, що реалізація близько 60% заходів Стратегії з розвитку кредитування, ухваленої у червні 2024 року, сприяла активному зростанню кредитування. Зокрема, йдеться про розширення доступу до фінансування для енергетики, оборонно-промислового комплексу та бізнесу, який працює на територіях стійкості.

Національний банк України реалізовував передбачені стратегією заходи та інтегрував принцип підтримки кредитної активності у власну систему ухвалення рішень.

Серед ключових кроків НБУ:

впровадження вимог до капіталу відповідно до норм ЄС із перехідним періодом;

гнучкий підхід до активації буферів капіталу з 2027 року;

спрощення підходів до оцінки інвестиційних проєктів;

окремі процедури оцінки ризиків для кредитування ОПК та бізнесу у прифронтових регіонах;

розширення переліку прийнятної застави та підвищення коефіцієнтів ліквідності для енергетичного обладнання.

У результаті рівень регуляторної еквівалентності банківського сектору нормам ЄС за останні два роки зріс із 49% до 78%.

Що зробили Мінфін та Мінекономіки

Міністерство фінансів України працювало над підвищенням ризик-апетиту державних банків до кредитування економічно обґрунтованих проєктів у пріоритетних сферах.

Також Мінфін розширив напрями кредитування під державні гарантії та продовжив термін дії гарантій:

до 10 років для кредитів на відбудову зруйнованих основних засобів;

до 5 років для інших категорій кредитів.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, зі свого боку, удосконалювало державні програми підтримки для пріоритетних галузей та бізнесу на територіях стійкості.

Крім того, міністерство працювало над змінами до механізмів гарантування кредитів і підтримувало постійний діалог із бізнесом та банками щодо кредитних потреб.

У стратегії з’явився новий напрям — фінансування енергетики

У РФС наголосили, що тривале збереження високих воєнних ризиків потребує оновлення підходів до кредитування.

Серед основних змін до стратегії:

додавання нової цілі «Фінансування енергетики»;

фокус на реалізації планів енергетичної стійкості регіонів і міст;

підготовка Фонду розвитку підприємництва до трансформації у Національну установу розвитку;

подальше фокусування програми «Доступні кредити 5−7-9%»;

синхронізація регуляторних змін із планом гармонізації законодавства України з нормами ЄС;

оновлення Стратегії державного банківського сектору з акцентом на прискорення приватизації держбанків.

Іпотечне кредитування відстає

У РФС зазначили, що реалізація Стратегії з розвитку іпотечного кредитування відбувається повільніше. Основною причиною називають затримку виконання заходів, які не належать до компетенції членів Ради з фінансової стабільності.

Водночас у РФС наголосили, що іпотечне кредитування залишається одним із ключових факторів довгострокового економічного розвитку.

Суттєвого перегляду іпотечна стратегія не потребувала. У документі лише уточнили окремі заходи, оновили перелік виконавців та строки виконання, а також доповнили його діями щодо супроводу законодавчих змін.

