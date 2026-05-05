Переваги та ризики споживчих кредитів (практичні поради)

Головною перевагою споживчих кредитів є швидкий доступ до коштів, адже банки часто пропонують прості онлайн-рішення з мінімальним пакетом документів.
Окрім того, варто наголосити на гнучкості використання отриманих коштів, адже їх можна витрачати на будь-які потреби.
Немає поняття «цільового використання коштів» (якщо це, звісно, не розстрочка).Існує можливість розтермінування виплат, що суттєво зменшує фінансове навантаження на бюджет.
Також у разі отримання подібних кредитів і вчасного їхнього погашення формується позитивна кредитна історія, що важливо для отримання у майбутньому великих позик (кредитів на нерухомість чи купівлю авто).

Ризики споживчих кредитів

Проте, окрім очевидних переваг, споживчі кредити несуть також ризики, про які варто пам’ятати.
Головний ризик — виникнення надмірної заборгованості. Випадки, коли людина бере стільки кредитів, що не в змозі їх вчасно обслуговувати. Через це вона може опинитися у борговій пастці.
Інший ризик — високі відсоткові ставки, особливо у випадку використання швидких кредитів.
Третій ризик — це нестабільність доходів. В умовах економічної невизначеності, посиленої воєнним станом, зростає ризик втрати платоспроможності (наприклад, через звільнення з роботи).
Нарешті, у багатьох випадках позичальник ризикує разом з кредитом отримати приховані комісії на його обслуговування, що значно збільшує загальну вартість кредиту.

Практичні поради

Спеціалісти Finance.ua сформулювали практичні поради щодо відповідального користування споживчими кредитами:
  1. Реально оцінюйте свою платоспроможність. Щомісячний платіж за кредитом не повинен перевищувати 30−35% вашого доходу.
  2. Порівнюйте пропозиції різних банків. Варто звертати увагу не лише на задекларовану відсоткову ставку, але й на реальну річну відсоткову ставку та наявність додаткових комісій.
  3. Обов’язково уточнюйте можливість дострокового повернення кредиту.
  4. Уникайте імпульсивних рішень. Кожен кредит має бути результатом ретельних прорахунків і використовуватися лише на нагальні потреби.
  5. Використовуйте кредити з метою розвитку. Найбільш виправдані кредити — ті, що сприяють підвищенню доходу або якості життя (освіта, професійний розвиток, інструменти для роботи).
Тетяна Берегова
