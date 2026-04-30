Уряд запускає кредити під 10% на енергогенерацію для бізнесу

Кабінет Міністрів розширює інструменти реалізації Планів стійкості у співпраці з приватним сектором та запускає новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу з метою будівництва власної розподіленої генерації.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Розподілена генерація — один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль — забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури», — зазначила Свириденко.
Вона додала, що від початку роботи з реалізації Планів стійкості вже додано 162 МВт нових потужностей по країні.
Пільгове кредитування на енергопроєкти
За її словами, підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію, зокрема:
газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;
Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.
Умови фінансування
Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій — від 500 тисяч євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.
Запуск програми заплановано на 1 червня. Подати заявку можна буде через уповноважені банки.
