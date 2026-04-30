Уряд запускає кредити під 10% на енергогенерацію для бізнесу

Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних
Кабінет Міністрів розширює інструменти реалізації Планів стійкості у співпраці з приватним сектором та запускає новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу з метою будівництва власної розподіленої генерації.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Розподілена генерація — один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль — забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури», — зазначила Свириденко.
Вона додала, що від початку роботи з реалізації Планів стійкості вже додано 162 МВт нових потужностей по країні.

Пільгове кредитування на енергопроєкти

За її словами, підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію, зокрема:
  • газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;
  • об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);
  • систем накопичення енергії;
  • мікромереж і локальних автономних енергосистем.
Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.

Умови фінансування

Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій — від 500 тисяч євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.
Запуск програми заплановано на 1 червня. Подати заявку можна буде через уповноважені банки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн. Паралельно триває робота над відновленням пошкоджених ТЕЦ та створенням додаткових потужностей, на даний момент мова о приблизно 30 альтернативних системах, рішення вже знайдені для більшості мікрорайонів.
Також ми розповідали, що Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електричну енергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року на рівні 4,32 грн/кВт*год. Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
