Уряд запускає кредити під 10% на енергогенерацію для бізнесу Сьогодні 13:05 — Енергетика

Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних

Кабінет Міністрів розширює інструменти реалізації Планів стійкості у співпраці з приватним сектором та запускає новий механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу з метою будівництва власної розподіленої генерації.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Розподілена генерація — один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль — забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури», — зазначила Свириденко.

Вона додала, що від початку роботи з реалізації Планів стійкості вже додано 162 МВт нових потужностей по країні.

Пільгове кредитування на енергопроєкти

За її словами, підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію, зокрема:

газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;

об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);

систем накопичення енергії;

мікромереж і локальних автономних енергосистем.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.

Умови фінансування

Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті (для прифронтових територій — від 500 тисяч євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.

Запуск програми заплановано на 1 червня. Подати заявку можна буде через уповноважені банки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн. Паралельно триває робота над відновленням пошкоджених ТЕЦ та створенням додаткових потужностей, на даний момент мова о приблизно 30 альтернативних системах, рішення вже знайдені для більшості мікрорайонів.

Також ми розповідали , що Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електричну енергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року на рівні 4,32 грн/кВт*год. Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін.

