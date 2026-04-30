Тариф на електроенергію для населення: яке рішення ухвалив уряд (терміни)

Тариф на електроенергію для населення: яке рішення ухвалив уряд (терміни)

Кабінет міністрів України продовжив дію чинного тарифу на електричну енергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін», — написала вона.

Свириденко також заявила про підтримку домогосподарств, для яких електрика є основним джерелом тепла — будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання.

Пільги

«Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт*год за споживання до 2 000 кВт/год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт/год. Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини», — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 14271 , що приводить нормативно-правову базу у сфері відновлюваних джерел енергії у відповідність до вимог європейського законодавства.

Документ передбачає низку змін для розвитку галузі. Зокрема, він:

спрощує розвиток сонячних і вітрових електростанцій;

вводить правила для енергетичних спільнот (коли громади або будинки можуть разом виробляти електроенергію);

визначає, де можна швидше будувати об’єкти відновлюваних джерел енергії (наприклад, сонячні та вітрові електростанції);

наближає українські правила до європейських стандартів;

змінює дозвільні процедури, щоб їх було простіше проходити.

Очікується також впровадження критеріїв сталості для біопалива, що сприятиме зменшенню викидів парникових газів, а також реалізація спільних проєктів з країнами ЄС у сфері зеленої енергетики.

сонячна електростанція потужністю 3−4 кВт може повністю забезпечити базові потреби приватного будинку — від освітлення до побутової техніки. Експерти пояснили, як правильно розрахувати потужність системи, скільки вона коштує та чи можна заробляти на надлишковій електроенергії.

У середньому 1 кВт сонячної електростанції в Україні виробляє 3−4 кВт·год електроенергії на добу. Наприклад, якщо домогосподарство споживає близько 250 кВт·год на місяць, то оптимальна потужність станції становитиме приблизно 2,7−3 кВт з урахуванням технічних втрат.

