Тариф на електроенергію для населення: яке рішення ухвалив уряд (терміни)

Кабінет міністрів України продовжив дію чинного тарифу на електричну енергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року на рівні 4,32 грн/кВт*год.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін», — написала вона.
Свириденко також заявила про підтримку домогосподарств, для яких електрика є основним джерелом тепла — будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання.

«Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт*год за споживання до 2 000 кВт/год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт/год. Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини», — зазначила Свириденко.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 14271, що приводить нормативно-правову базу у сфері відновлюваних джерел енергії у відповідність до вимог європейського законодавства.
Документ передбачає низку змін для розвитку галузі. Зокрема, він:
  • спрощує розвиток сонячних і вітрових електростанцій;
  • вводить правила для енергетичних спільнот (коли громади або будинки можуть разом виробляти електроенергію);
  • визначає, де можна швидше будувати об’єкти відновлюваних джерел енергії (наприклад, сонячні та вітрові електростанції);
  • наближає українські правила до європейських стандартів;
  • змінює дозвільні процедури, щоб їх було простіше проходити.
Очікується також впровадження критеріїв сталості для біопалива, що сприятиме зменшенню викидів парникових газів, а також реалізація спільних проєктів з країнами ЄС у сфері зеленої енергетики.
Раніше Finance.ua писав, сонячна електростанція потужністю 3−4 кВт може повністю забезпечити базові потреби приватного будинку — від освітлення до побутової техніки. Експерти пояснили, як правильно розрахувати потужність системи, скільки вона коштує та чи можна заробляти на надлишковій електроенергії.
У середньому 1 кВт сонячної електростанції в Україні виробляє 3−4 кВт·год електроенергії на добу. Наприклад, якщо домогосподарство споживає близько 250 кВт·год на місяць, то оптимальна потужність станції становитиме приблизно 2,7−3 кВт з урахуванням технічних втрат.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
