Тариф на електроенергію для населення: яке рішення ухвалив уряд (терміни)

Свириденко також заявила про підтримку домогосподарств, для яких електрика є основним джерелом тепла — будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання.
Пільги
«Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт*год за споживання до 2 000 кВт/год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт/год. Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини», — зазначила Свириденко.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 14271, що приводить нормативно-правову базу у сфері відновлюваних джерел енергії у відповідність до вимог європейського законодавства.
Документ передбачає низку змін для розвитку галузі. Зокрема, він:
спрощує розвиток сонячних і вітрових електростанцій;
вводить правила для енергетичних спільнот (коли громади або будинки можуть разом виробляти електроенергію);
визначає, де можна швидше будувати об’єкти відновлюваних джерел енергії (наприклад, сонячні та вітрові електростанції);
наближає українські правила до європейських стандартів;
змінює дозвільні процедури, щоб їх було простіше проходити.
Очікується також впровадження критеріїв сталості для біопалива, що сприятиме зменшенню викидів парникових газів, а також реалізація спільних проєктів з країнами ЄС у сфері зеленої енергетики.
