Рада прийняла за основу законопроєкт щодо підтримки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел Сьогодні 06:34 — Енергетика

Україна наближає законодавство до ЄС у сфері відновлюваної енергетики

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 14271, що приводить нормативно-правову базу у сфері відновлюваних джерел енергії у відповідність до вимог європейського законодавства.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Верховної Ради.

Ключові положення законопроєкту

Документ передбачає низку змін для розвитку галузі. Зокрема, він:

спрощує розвиток сонячних і вітрових електростанцій;

вводить правила для енергетичних спільнот (коли громади або будинки можуть разом виробляти електроенергію);

визначає, де можна швидше будувати об’єкти відновлюваних джерел енергії (наприклад, сонячні та вітрові електростанції);

наближає українські правила до європейських стандартів;

змінює дозвільні процедури, щоб їх було простіше проходити.

Зазначається, що законопроєкт має стратегічне значення та спрямований на:

виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства;

імплементацію положень Директиви (ЄС) 2018/2001 про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел.

«Крім того, ухвалення Закону сприятиме підготовці України до переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, оскільки сектор відновлюваних джерел енергії входить до 15-ї частини переговорного розділу „Енергетика“. Акт допоможе зробити енергосистему України стійкішою, підвищити енергетичну безпеку й залучити інвестиції до сектору „зеленої енергетики“ (сонце, вітер, біоенергія тощо). Збільшення власної „зеленої“ енергії в Україні призведе до меншої залежності від імпорту енергії», — йдеться у повідомленні.

Вплив на енергосистему

Очікується також впровадження критеріїв сталості для біопалива, що сприятиме зменшенню викидів парникових газів, а також реалізація спільних проєктів з країнами ЄС у сфері зеленої енергетики.

«Гармонізація українського законодавства з правом ЄС дозволить комплексно модернізувати сектор відновлюваної енергетики в Україні», — додають у Верховній Раді.

Також повідомляється, що на сьогодні рівень імплементації європейського законодавства у сфері відновлюваної енергетики становить близько 61%.

Зазначається, що у межах підготовки законопроєкту до другого читання передбачається досягнення балансу між вимогами ЄС та особливостями української енергосистеми. Зокрема, планується усунути техніко-юридичні неузгодженості та врахувати позиції народних депутатів, органів виконавчої влади й експертного середовища.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.