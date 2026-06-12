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Що не можна підключати до електромережі через подовжувач (інфографіка)

Енергетика
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Що не можна підключати до електромережі через подовжувач (інфографіка)
Що не можна підключати до електромережі через подовжувач (інфографіка)
У сучасних квартирах і будинках дуже часто використовують подовжувачі.
Але коли ми починаємо бездумно перевантажувати багаторозеткові блоки в різних частинах будинку, ігноруючи ризики, ситуація може легко вийти з-під контролю.
Безвідповідальне підключення потужних приладів може призвести не лише до несправності, а й до справжньої катастрофи. Щоб домашній затишок не закінчився викликом пожежної служби, експерти склали чіткий список приладів, які категорично заборонено підключати до подовжувача, пише liked.hu.

Коефіцієнт потужності

Якщо вірити етикеткам, більшість подовжувачів на ринку можуть «впоратися» з навантаженням 3600−3680 Вт (що відповідає стандарту 16 ампер).
Але електрики радять нам ставитися до цих маркетингових обіцянок з обережністю.
Проблема в тому, що ринок переповнений дешевими моделями, сертифікованими лише на 10 ампер (макс. 2200 Вт), які починають плавитися після підключення навіть одного потужнішого чайника.
Насправді, для пожежної безпеки та щоб уникнути перегріву контактів, краще не навантажувати одну точку підключення потужністю понад 2300−2500 Вт.
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Важливо розуміти, що заборонено одночасно експлуатувати кілька потужних пристроїв від одного подовжувача. Тут завжди працює принцип обережності — краще перестрахуватися.
Якщо кабель залишити згорнутим у бухту або на барабані, то під час використання потужного пристрою дріт швидко нагріється всередині «бухти» під навантаженням. Ізоляція розплавиться, що неминуче призведе до короткого замикання та пожежі.
<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ</i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ
Підступність перевантаження полягає в тому, що воно рідко призводить до негайного короткого замикання.
Найчастіше це повільний, непомітний процес псування: контакти нагріваються, пластик втрачає свої властивості, з’єднання розхитуються.
Щоб уникнути нещасних випадків, зверніть увагу на типи пристроїв, які, за словами експертів, не слід підключати до подовжувача.
  1. Мікрохвильові печі.
  2. Кондиціонери та спліт-клімати.
  3. Інші розширення (підключення послідовно).
  4. Кухонна техніка: чайники, тостери, кавоварки та електричні духовки.
  5. Електричні радіатори (від масляних радіаторів до конвекторів).
  6. Аерофритюрниці та конвекційні печі. Їхні конвекційні нагрівальні елементи надзвичайно «ненажерливі».
  7. Пральні та посудомийні машини — головні «табу». Їхні нагрівальні елементи споживають багато енергії протягом тривалого часу, а робота у вологому середовищі експоненціально збільшує ризик поломки.
  8. Холодильні агрегати. Хоча їхня середня потужність низька, вони споживають високий пусковий струм під час запуску компресора. У неякісному подовжувачі це може спричинити іскріння, яке може «вбити» електроніку холодильника.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Електроенергія
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