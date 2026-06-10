Паркан із сонячних панелей: чому він вигідніший за звичайний (фото)

Китайські виробники виробляють сонячні панелі в таких кількостях, що глобальний надлишок пропозиції призвів до обвалу цін. Панелі, 80% яких виробляються в Китаї, настільки дешеві, що їх використовують для будівництва парканів у Німеччині та Нідерландах, повідомляє Financial Times.
Традиційно сонячні панелі встановлюють на дахах, оскільки саме там вони можуть уловлювати найбільше сонячного світла, але через поточний надлишок їх варто встановлювати також на парканах, оскільки витрати на оплату праці значно нижчі, наприклад, немає потреби в будівельних риштуваннях.