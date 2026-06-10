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Паркан із сонячних панелей: чому він вигідніший за звичайний (фото)

Енергетика
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Паркан із сонячних панелей: чому він вигідніший за звичайний (фото)
Паркан із сонячних панелей: чому він вигідніший за звичайний (фото)
Зростання світового виробництва сонячних панелей призвело до нових тенденцій: через надлишок пропозиції, у Німеччині та Нідерландах з сонячних панелей будують огорожі.
Завдяки дешевим рішенням китайських виробників, сонячну енергію тепер можна використовувати не лише на дахах, а й на парканах.
Про це пише угорське видання Raketa.
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Китайські виробники виробляють сонячні панелі в таких кількостях, що глобальний надлишок пропозиції призвів до обвалу цін. Панелі, 80% яких виробляються в Китаї, настільки дешеві, що їх використовують для будівництва парканів у Німеччині та Нідерландах, повідомляє Financial Times.
Традиційно сонячні панелі встановлюють на дахах, оскільки саме там вони можуть уловлювати найбільше сонячного світла, але через поточний надлишок їх варто встановлювати також на парканах, оскільки витрати на оплату праці значно нижчі, наприклад, немає потреби в будівельних риштуваннях.
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Тим часом, сонячні паркани також починають поширюватися у Великій Британії, Північній Америці та Австралії.
Міжнародне енергетичне агентство повідомило в січні, що очікується, що до кінця року світове постачання сонячних панелей досягне 1100 гігават, що втричі перевищить попит.
Агентство зазначило, що ціни на спотовому ринку вже впали вдвічі у 2023 році та, як очікується, впадуть ще на 40% до 2028 року.
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Раніше Finance.ua писав, що сонячна електростанція потужністю 3−4 кВт може повністю забезпечити базові потреби приватного будинку — від освітлення до побутової техніки.
Експерти пояснили, як правильно розрахувати потужність системи, скільки вона коштує та чи можна заробляти на надлишковій електроенергії.
Найчастіше панелі монтують на даху, однак це не єдиний варіант. Їх також можна розміщувати:
  • на землі;
  • на стінах будинку;
  • на спеціальних конструкціях.
Дах дозволяє економити простір, тоді як наземні установки дають змогу краще налаштувати кут нахилу панелей і спростити їх обслуговування.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Сонячні електростанціїЕнергетика
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