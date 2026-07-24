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Прогноз щодо ситуації з пальним в Україні

Енергетика
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Прогноз щодо ситуації з пальним в Україні
Прогноз щодо ситуації з пальним в Україні
росіяни останнім часом активно знищують АЗС. Найбільше від ударів потерпають заправки на Лівобережжі України. Така ситуація призведе до того, що великі оператори частково перекладатимуть витрати на споживачів.
Про це в інтерв’ю ведучому Новини.LIVE Віталію Прудіусу повідомив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.
За словами експерта, найбільший прибуток мережі АЗС отримували не на паливі, а на продажу товарів, послуг, тобто дохід приносили магазини, кафе та кав’ярні, які функціонували на території заправок. Якщо ж атаки цю інфраструктуру знищують, може функціонувати пересувна АЗС:
«Відкрили кран, налили бензину — і все, тобто жодної кави, жодних хот-догів… Обладнання може бути стаціонарним, але не буде такої кількості послуг, не буде оцих великих павільйонів, де все продаватимуть».
Олексій Кущ вважає, що в Лівобережній частині та на півдні України бізнес на АЗС буде збитковим — мережі АЗС компенсуватимуть це прибутками в областях, де немає таких активних влучань. Враховуючи ситуацію на світовому нафтовому ринку, ціна рухатиметься до ста гривень за літр.
Щоправда, експерт додав, що восени використання палива частково скорочується — якщо не подорожчання вдасться уникнути у спекотний сезон, то й у холодну пору року воно буде навряд чи.
За матеріалами:
Finance.ua
АкцизПальне
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