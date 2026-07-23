Експерт розповів, чому в Україні почнуть зростати ціни на пальне Сьогодні 19:33 — Енергетика

Експерт розповів, чому в Україні почнуть зростати ціни на пальне

Наразі неможливо накопичувати запаси пального через регулярні обстріли українських нафтобаз та АЗС країною-агресором росією, а також бойові дії на Близькому Сході.

Ціни на пальне зростатимуть через складнощі в логістиці та зростання ціни через високий попит.

Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн, повідомило ТСН.

Куюн зазначив, що протягом трьох тижнів в Україні зберігалися запаси ще дешевого пального, проте наразі їх запас вичерпано. За його словами, зараз доведеться «працювати з коліс», бо накопичувати значні резерви неможливо через російські обстріли.

«В умовах високого попиту на нас чекає дуже напружений період. Ми впевнені, що пальне знайдемо, але питання ціни. Нам треба буде запропонувати набагато більше, ніж тим же полякам», — сказав Куюн.

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На його думку, фізичної нестачі бензину та дизелю не буде, оскільки постачання пального залишатимуться стабільними. Проте на ціни на АЗС вплинуть логістика та купівля на нових умовах, пояснив Куюн.

Раніше писали , що ціни на бензин в Україні у вівторок оновили історичні максимуми. Це стосується всіх трьох основних марок бензину — А-92, А-95 та А-95 преміум.

За два дні марки А-95 та А-95 преміум додали 2,5 грн, а А-92 — здорожчав на 3,9 грн. Дизель не оновив максимум, але додав в ціні 4 грн.

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