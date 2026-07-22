До 2035 року дата-центри у США споживатимуть в 4 рази більше електроенергії Сьогодні 23:28 — Технології&Авто

Згідно з новим звітом BloombergNEF, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п’яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні.

Про це пише TechCrunch.

Попит зростатиме через розвиток штучного інтелекту

Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що підштовхне потужність дата-центрів майже до 200 гВт протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання та інференс моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на ШІ-чипи за споживанням електроенергії.

BloombergNEF зазначає, що навіть такі показники можуть бути заниженими.

Прогнози переглядають у бік зростання

Нова оцінка на 83% перевищує прогноз, зроблений у грудні минулого року. Інші організації також переглянули свої дані: EPRI більш ніж удвічі збільшила оцінку за 2024 рік, а S&P підняла прогноз більш ніж на третину між жовтнем і квітнем. Це відображає надзвичайно швидкі темпи розвитку дата-центрів у США.

Електромережі працюють із високим навантаженням

У найближче десятиліття більшість нових об’єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж PJM Interconnection дата-центри споживатимуть 34% електроенергії, а в системі ERCOT, яка охоплює більшість Техасу, на них припадатиме 22% генеруючих потужностей.

PJM, де вже розташована значна кількість дата-центрів, стикається з труднощами у прийнятті нових заявок на підключення. Через перевантаження мережі оператор призупинив прийом заявок на 4 роки, що створило критичну ситуацію на тлі зростання попиту. У квітні PJM відновила прийом заявок, але проблеми залишаються настільки серйозними, що енергетична компанія American Electric Power пригрозила вийти з цієї системи.

Дисбаланс між попитом і пропозицією призвів до зростання вартості електроенергії від PJM на 76% за останній рік. Попри це, дата-центри продовжують прагнути підключитися до оператора, складаючи 38% заявок у найновішому аукціоні потужностей.

Світовий попит на електроенергію також зростатиме

Хоча США наразі залишаються лідером у сфері ШІ-обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 терават-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії.

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