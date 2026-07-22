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iOS 27 Beta 4 вже вийшла: всі нові функції та зміни, які внесла Apple

Технології&Авто
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Найбільше оновлень отримала Siri
Найбільше оновлень отримала Siri
Apple випустила четверту бета-версію iOS 27 для розробників. Хоча кількість візуальних змін поступово зменшується, компанія зосередилася на шліфуванні функцій Siri, камери та підготовці ґрунту для майбутніх апаратних новинок.
Про це пише видання MacRumors.

Голосовий помічник та професійне відео

Найбільше оновлень отримала Siri. Розробники змінили інтерфейс вибору голосів та акцентів, зробивши його сучаснішим. Для власників iPhone 17 Pro та iPhone Air з’явилися розширені можливості кастомізації, а в налаштуваннях тепер можна регулювати довжину текстових прев’ю — від повної відсутності до п’яти рядків.
Для професійних мобільних відеографів додали підтримку формату ProRes Log 2. Цей формат дозволяє зберігати значно більше інформації у відеофайлах, що надає гнучкість під час корекції кольору на етапі монтажу.
Також у розділі «Доступність» з’явилася функція «Завжди показувати запит», яка транскрибує кожне слово, сказане користувачем до Siri та навпаки, безпосередньо на екран пристрою.

Загадка двох акумуляторів

Однією з найцікавіших знахідок у коді системи стали рядки, що описують роботу пристрою з двома батареями. Система видає повідомлення про те, що обидва акумулятори працюють у штатному режимі. Експерти вважають, що це прямий натяк на майбутній складаний iPhone Ultra.
Очікують, що цей девайс отримає конструкцію у формі книжки із зовнішнім екраном діагоналлю та внутрішнім гнучким дисплеєм. Використання двох окремих батарей у різних частинах корпусу є логічним технічним рішенням для збалансування ваги та об’єму в такому складному пристрої.

Мультимедіа та дрібні виправлення

Apple внесла корективи й у роботу сервісів. Додаток Apple TV отримав перемикач для автоматичного завантаження наступних двох епізодів серіалу, який ви почали дивитися. Коли перегляд закінчиться, система сама видалить ці файли, щоб звільнити місце на диску.
В розділі фото з’явилася опція «Збільшити фото для заповнення», яка підлаштовує кадри під пропорції екрана.
Цікаво, що розробники прибрали анімацію шпалер, додану у попередній версії, оскільки користувачі сприйняли її як помилку, а не як фічу.
Користувачі iCloud+ також отримають додаткові бонуси в iOS 27, зокрема збільшені ліміти на використання функцій Apple Intelligence для генерації зображень.
За матеріалами:
Телеканал 24
Apple
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