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Hyundai Ioniq 5 2027 отримав нові комплектації

Технології&Авто
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Hyundai Ioniq 5 2027 отримав нові комплектації
Hyundai Ioniq 5 2027 отримав нові комплектації
Hyundai представила електричний кросовер Ioniq 5 Model Year 2027, який отримав оновлену лінійку комплектацій і розширене оснащення.
Технічна частина моделі залишилася без змін: покупцям, як і раніше, доступні батареї на 63 і 84 кВт-год, а максимальний запас ходу становить до 570 км за циклом WLTP.
Головною зміною стала нова структура комплектацій. Відтепер модель пропонується у трьох версіях:
  • XTech
  • Business
  • XClass
Серед нових технологій з’явилася система In Cabin Camera, яка стежить за уважністю водія та працює разом із комплексом систем безпеки Hyundai SmartSense. Також модернізовано систему автоматичного виклику екстрених служб eCall, яка тепер використовує 5G-зв'язок для швидшої передачі інформації у разі аварії.
Комплектація Business додатково отримала систему моніторингу сліпих зон, розширені асистенти руху автомагістралями, тепловий насос, електропривід багажника, електрорегулювання передніх сидінь, тоновані задні вікна та бездротову зарядку для смартфона.
Флагманська версія XClass оснащується 20-дюймовими колесами, висувними дверними ручками, шкіряним салоном із передніми сидіннями з пам’яттю налаштувань і функцією масажу, рухомою центральною консоллю, цифровим ключем, аудіосистемою Bose та проєкційним дисплеєм.
Hyundai Ioniq 5 2027 отримав нові комплектації
Лінійка силових установок залишилася без змін. Початкова версія оснащується заднім електромотором потужністю 170 к.с., наступний варіант розвиває 228 к.с. і також має задній привід. На вершині гами залишається повнопривідна модифікація потужністю 325 к.с., а максимальний запас ходу сягає 570 км за стандартом WLTP.
За матеріалами:
MMR
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