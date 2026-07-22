YouTube почне позбавляти монетизації частину відео зі штучним інтелектом 22.07.2026, 01:48 — Технології&Авто

YouTube прагне підтримувати якісний контент

YouTube уточнив правила монетизації контенту, щоб ефективніше боротися з низькоякісними відео, масово створеними за допомогою штучного інтелекту. Компанія не забороняє використання ШІ, але чіткіше визначає, який контент більше не зможе приносити дохід через Партнерську програму YouTube.

Про це пише techcrunch.com.

Оновлені правила набули чинності 16 липня і поширюються на всіх учасників Партнерської програми YouTube. Компанія прагне підтримувати якісний контент і зберігати довіру глядачів, особливо на тлі зростаючої конкуренції зі стримінговими сервісами та традиційним телебаченням.

Неавтентичний контент поділять на три категорії

До першої належать повторювані або шаблонні відео, які легко створюються за допомогою ШІ чи готових шаблонів і майже не відрізняються одне від одного.

Друга категорія охоплює контент, що викликає відразу або емоційно маніпулює глядачами, наприклад постановочні відео з порятунком тварин.

Третя стосується використання ШІ-персонажів для обговорення чутливих тем, зокрема здоров’я, фінансів чи юридичних питань.

У YouTube наголошують, що штучний інтелект може допомагати авторам створювати якісний і креативний контент, однак компанія не хоче заохочувати так звані «контент-ферми», які масово випускають однотипні ролики лише заради заробітку. Якщо канал систематично публікує такі відео, він може втратити право на монетизацію незалежно від того, чи використовувався під час створення контенту ШІ.

iTechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.