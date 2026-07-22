0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

YouTube почне позбавляти монетизації частину відео зі штучним інтелектом

Технології&Авто
21
YouTube прагне підтримувати якісний контент
YouTube прагне підтримувати якісний контент
YouTube уточнив правила монетизації контенту, щоб ефективніше боротися з низькоякісними відео, масово створеними за допомогою штучного інтелекту. Компанія не забороняє використання ШІ, але чіткіше визначає, який контент більше не зможе приносити дохід через Партнерську програму YouTube.
Про це пише techcrunch.com.
Оновлені правила набули чинності 16 липня і поширюються на всіх учасників Партнерської програми YouTube. Компанія прагне підтримувати якісний контент і зберігати довіру глядачів, особливо на тлі зростаючої конкуренції зі стримінговими сервісами та традиційним телебаченням.

Неавтентичний контент поділять на три категорії

До першої належать повторювані або шаблонні відео, які легко створюються за допомогою ШІ чи готових шаблонів і майже не відрізняються одне від одного.
Друга категорія охоплює контент, що викликає відразу або емоційно маніпулює глядачами, наприклад постановочні відео з порятунком тварин.
Третя стосується використання ШІ-персонажів для обговорення чутливих тем, зокрема здоров’я, фінансів чи юридичних питань.
У YouTube наголошують, що штучний інтелект може допомагати авторам створювати якісний і креативний контент, однак компанія не хоче заохочувати так звані «контент-ферми», які масово випускають однотипні ролики лише заради заробітку. Якщо канал систематично публікує такі відео, він може втратити право на монетизацію незалежно від того, чи використовувався під час створення контенту ШІ.
За матеріалами:
iTechua
YoutubeШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems