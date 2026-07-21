ВАЗ, ГАЗ і ЗАЗ. Які автомобілі найчастіше вибраковують в Україні Сьогодні 20:04 — Технології&Авто

Hyundai Pony

У другому кварталі 2026 року в Україні у зв’язку з вибракуванням зняли з обліку 7 424 транспортні засоби всіх типів. Це майже відповідає показнику аналогічного періоду минулого року, коли було списано 7 513 одиниць техніки, та перевищує результат першого кварталу 2026 року (6 526 транспортних засобів).

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Найстарішим транспортним засобом, який офіційно вибракували у другому кварталі 2026 року, став ГАЗ-69А 1954 року випуску. На момент списання автомобілю було 72 роки.

У другому кварталі 2026 року в Україні було зареєстровано близько 119 тис. транспортних засобів усіх типів, тоді як вибракували лише 7,4 тис. Таким чином, на кожні 100 зареєстрованих транспортних засобів припадало лише близько шести списаних.

Для порівняння, на зрілих автомобільних ринках цей показник значно вищий. У США на кожні 100 нових реєстрацій припадає 40−60 вибулих транспортних засобів, а в країнах Європейського Союзу — 70−90.

Найчастіше списували автомобілі віком понад 30 років

Найбільшу частку транспортних засобів, знятих з обліку, становили автомобілі віком понад 30 років — понад 3,2 тис. одиниць. Ще 2 185 транспортних засобів були у віці від 20 до 30 років.

Які марки найчастіше вибраковували

Лідером за кількістю списаних автомобілів стала ВАЗ/Lada — 1 996 одиниць.

До першої п’ятірки також увійшли:

ГАЗ — 665 автомобілів;

ЗАЗ — 450;

Volkswagen — 264;

Opel — 249.

Лідером за кількістю списаних автомобілів стала ВАЗ/Lada, eauto.org.ua

Найпоширеніші моделі серед списаних

Найчастіше з обліку знімали автомобілі класичної лінійки ВАЗ:

ВАЗ-2106 — 286 автомобілів;

ВАЗ-2107 — 280;

ВАЗ-2101 — 273.

До п’ятірки також увійшли Daewoo Lanos — 236 автомобілів та ГАЗ «Газель» — 214.

По 153 автомобілі було списано моделей ЗАЗ «Таврія» та Lada 21099.

Найчастіше з обліку знімали автомобілі класичної лінійки ВАЗ, eauto.org.ua

Розподіл за країнами-виробниками

У розрізі виробників та конкретних брендів географія утилізації залишається очікуваною. Першу позицію утримує спадщина радянського та російського автопрому (2 023 шт.), на другому місці опинилися українські бренди (1 252 шт.), а замикає трійку німецька інженерна школа (1 005 шт.).

Далі спостерігається суттєвий розрив: французькі автомобілі розійшлися на металобрухт тиражем у 359 одиниць, китайські — 349 шт., а японські — 280 шт.

Рідкісні автомобілі, які потрапили під списання

Серед поодиноких автомобілів, знятих з обліку у другому кварталі, були рідкісні моделі різних років випуску, зокрема:

Wartburg 1300;

Citroën BX 19;

Alfa Romeo 155 та Alfa Romeo 164;

Mazda Xedos 6;

Nissan Prairie;

Hyundai Pony та Hyundai Lantra;

Citroën ZX;

Renault 9;

Fiat Uno, Cinquecento, Bravo і Brava;

Opel Calibra.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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