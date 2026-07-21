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Google розробляє новий чип для Gemini

Технології&Авто
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Google планує впровадити новий чип вже у 2028 році
Google планує впровадити новий чип вже у 2028 році
Google розробляє новий серверний чип, який дозволить інтегрувати елементи моделі Gemini безпосередньо в апаратне забезпечення, щоб забезпечити більш ефективне надання користувачам послуг на основі своїх моделей штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на The Information.

Frozen v2

Компанія очікує, що новий чип, неофіційно названий «Frozen v2», допоможе вирішити проблему нестачі обчислювальних потужностей для штучного інтелекту, яка посилила внутрішні напруження та змусила Google Cloud відмовитися від угод із зовнішніми клієнтами.
Google планує впровадити цей чип вже у 2028 році, хоча інженери все ще доопрацьовують його конструкцію та обсяг інформації про моделі, яка буде вбудована в чип, йдеться у повідомленні.

Потужність нового чипа

Згідно з повідомленням, цей чип може бути у 6−10 разів ефективнішим за останні спеціальні чипи штучного інтелекту Google, якщо брати до уваги кількість токенів штучного інтелекту, що обробляються на одиницю енергії.
«Наші команди постійно досліджують і експериментують з інноваціями. Спільно розробляючи наше апаратне та програмне забезпечення з нуля, ми гарантуємо, що наші системи є інтегрованими та високооптимізованими», — заявив представник Google Cloud.
Як зазначається у звіті, проект «Frozen» спрямований на створення нового набору власних чипів, окремого від тензорних процесорних блоків (TPU) Google, а не на їхню заміну.
За матеріалами:
Економічна Правда
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