У Китаї вперше імплантували комерційний нейроінтерфейс в мозок людини 21.07.2026, 01:11 — Технології&Авто

У Китаї вперше у світі провели імплантацію комерційного нейроінтерфейсу

Китайська компанія Neuracle провела імплантацію інвазивного інтерфейсу мозок-комп'ютер пацієнту з втратою рухливості руки.

Про це пише Gizmodo.

У Китаї вперше у світі провели імплантацію комерційного нейроінтерфейсу — спеціального пристрою, який дозволяє з’єднати мозок людини з комп’ютером — NEO.

Імплант має розмір монети та містить вісім електродів. Хірурги встановили його на поверхню сенсомоторної кори мозку, далі система зчитує електричні сигнали, які виникають, коли людина лише уявляє рух рукою. Потім комп’ютер перетворює ці сигнали на команди для роботизованої рукавички, яку носить пацієнт.

Перша у світі успішна імплантація комерційного нейроінтерфейсу

У березні NEO схвалило Національне управління медичних виробів Китаю. За даними китайських медіа, це зробило його першим інвазивним нейроінтерфейсом (BCI, Brain-Computer Interface), який національний регулятор допустив до комерційного використання. Нейроінтерфейс — це система, що зчитує сигнали мозку та перетворює їх на команди для керування зовнішніми пристроями. Саме тому компанія називає нинішню операцію першою у світі успішною імплантацією комерційного BCI.

Ключове тут — саме слово «комерційний». Подібні нейроінтерфейси вже імплантували людям у межах досліджень і клінічних випробувань. Але в цьому випадку йдеться про технологію, яка отримала регуляторне схвалення й розрахована на практичне медичне застосування, а не лише на лабораторні експерименти.

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