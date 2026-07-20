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Google затримує випуск своєї найпотужнішої ШІ-моделі

Технології&Авто
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Google відкладає запуск нової ШІ-моделі
Google відкладає запуск нової ШІ-моделі
Американська компанія Google, що належить Alphabet Inc., на кілька місяців відстає від графіка випуску Gemini 3.5 Pro, своєї найпотужнішої флагманської моделі зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Google відкладає запуск нової ШІ-моделі

За словами джерел, ця затримка триває оскільки компанія бере час на покращення можливостей Gemini 3.5 Pro, особливо у кодуванні.
Очікувалося, що Google випустить свою нову ШІ-модель ще на своїй травневій конференції розробників.
Проте ця затримка стала джерелом розчарування для інженерів Google, дослідників штучного інтелекту та менеджерів.
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Багато з них стурбовані тим, що компанія ризикує втратити перевагу на ринку, оскільки конкуренти Anthropic та OpenAI випускають моделі, які перевершують можливості Gemini.
Співрозмовники зазначили, що Google має кілька рівнів зацікавлених сторін, залучених до підготовки моделей до випуску, які працюють над поєднанням штучного інтелекту в широкому портфоліо продуктів, включаючи «Пошук», «Карти» та YouTube, що може спричинити затримки у випуску нових моделей.

Конкуренція на ринку ШІ посилюється

Нещодавно OpenAI, так і Meta Platforms випустили нові моделі, які ще більше перевершують поточні пропозиції Google у сфері штучного інтелекту для написання коду.
За словами джерел, наприкінці минулого місяця Google оновив дані, які використовуються для навчання Gemini, намагаючись покращити її навички, але результати були невтішними.
За матеріалами:
Укрінформ
GoogleШІ
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