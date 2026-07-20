Google затримує випуск своєї найпотужнішої ШІ-моделі

Багато з них стурбовані тим, що компанія ризикує втратити перевагу на ринку, оскільки конкуренти Anthropic та OpenAI випускають моделі, які перевершують можливості Gemini.
Співрозмовники зазначили, що Google має кілька рівнів зацікавлених сторін, залучених до підготовки моделей до випуску, які працюють над поєднанням штучного інтелекту в широкому портфоліо продуктів, включаючи «Пошук», «Карти» та YouTube, що може спричинити затримки у випуску нових моделей.
Конкуренція на ринку ШІ посилюється
Нещодавно OpenAI, так і Meta Platforms випустили нові моделі, які ще більше перевершують поточні пропозиції Google у сфері штучного інтелекту для написання коду.
За словами джерел, наприкінці минулого місяця Google оновив дані, які використовуються для навчання Gemini, намагаючись покращити її навички, але результати були невтішними.