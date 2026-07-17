ПАРТНЕРСЬКА У Sense SuperApp з’явилась функція ШІ-розпізнавання реквізитів для платежів ФОП Сьогодні 11:17

Sense Bank продовжує розвивати Sense SuperApp

Застосунок Sense SuperApp від Sense Bank представив розширення можливостей для клієнтів ФОП: тепер штучний інтелект автоматично розпізнає реквізити отримувача — клієнту більше не потрібно вводити їх вручну.

Достатньо завантажити файл або скриншот із реквізитами, зробити фото рахунку або скопіювати текст із реквізитами — і застосунок заповнить усі поля платіжної інструкції самостійно. Клієнту залишається лише перевірити коректність даних і підписати платіж.

Щоб скористатися функцією, необхідно у розділі «Перекази» знайти спеціальну іконку для швидкого додавання реквізитів. Після натискання відкривається меню з варіантами: завантажити файл, зробити фото, обрати зображення з галереї або вставити реквізити текстом. Після завантаження застосунок передає дані до ШІ, який автоматично розпізнає необхідну інформацію та підставляє її у відповідні поля платіжної інструкції.

Ліміт суми одного платежу з використанням ШІ-розпізнавання — 150 000 грн. Максимальний розмір файлу для завантаження — 5 МБ. Підтримувані формати: PDF, PNG, JPEG/JPG, HEIC, Word, Excel, TXT, а також текст із буфера обміну. Перед підтвердженням платежу слід обов’язково перевірити коректність усіх заповнених полів.

Сервіс також доступний і користувачам — фізичним особам.

Sense Bank продовжує розвивати Sense SuperApp, впроваджуючи технологічні рішення, що роблять банківські сервіси більш зручними та швидшими для клієнтів.

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