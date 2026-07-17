В Укрзалізниці пояснили, чому в Україні не вистачає квитків на поїзди Сьогодні 11:25 — Особисті фінанси

Наявний рухомий склад максимально залучений до перевезень

Пасажирські вагони «Укрзалізниці» продовжують старіти, а повномасштабна війна лише поглиблює проблему. Частина рухомого складу була знищена або пошкоджена внаслідок російських обстрілів, ще сотні вагонів потребують ремонту або мають бути списані.

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила в коментарі РБК-Україна.

В «Укрзалізниці» пояснили, що наявний рухомий склад максимально залучений до перевезень через високий попит, особливо в літній сезон. Лише в червні парк поповнився шістьма новими пасажирськими вагонами та трьома модернізованими дитячими вагонами. Це дало змогу частково скоротити дефіцит місць на окремих напрямках.

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Зокрема, на маршруті Київ — Львів співвідношення попиту до пропозиції вдалося знизити з 5:1 до 4:1.

Водночас компанія регулярно коригує графік руху поїздів з урахуванням безпекової ситуації, пасажиропотоку, наявності вагонів, ефективності їх використання, економічної доцільності та пропускної спроможності залізничної мережі.

Ситуація з пасажирськими вагонами

Від початку повномасштабного вторгнення залізнична інфраструктура та рухомий склад регулярно зазнають російських атак. Із 24 лютого 2022 року було зафіксовано понад 5,4 тис. обстрілів, унаслідок яких пошкоджено більш ніж 25,8 тис. об’єктів.

Через війну вже знищено 46 пасажирських вагонів. Ще 200 вагонів потребують капітального ремонту після обстрілів та атак дронів.

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Окрім бойових пошкоджень, компанія стикається і з проблемою фізичного зношення рухомого складу. За даними перевізника, ще 1050 вагонів очікують на обстеження та можливе виведення з експлуатації через вік і незадовільний технічний стан.

Середній вік пасажирських вагонів наразі становить 35,4 року, а рівень їхньої зношеності досяг 74,2%.

Оновлення парку

В «Укрзалізниці» повідомили, що в 2026 році планують оновити різними видами ремонту 1184 пасажирські вагони. Роботи виконуватимуть власними силами виробничих підрозділів філії «Пасажирська компанія» без залучення сторонніх підрядників.

Паралельно триває закупівля нового рухомого складу. Згідно з державною програмою, у 2025−2028 роках заплановано придбати 366 нових пасажирських вагонів, зокрема по 100 вагонів щороку.

Упродовж 2024−2025 років «Укрзалізниця» вже отримала 66 нових вагонів українського виробництва, закуплених ще у 2023 році.

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Крім того, у 2025 році було законтрактовано виробництво ще 100 вагонів, із яких 60 мають виготовити та ввести в експлуатацію вже цього року. Загалом у 2026 та 2027 роках компанія планує закуповувати по 100 вагонів щороку.

У компанії наголосили, що вартість нового пасажирського вагона визначається за результатами відкритих тендерів і залежить від його типу — купейного, СВ або інклюзивного.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українська залізниця входить у літній період із серйозним дефіцитом вагонів, що вплине на доступність квитків. На тлі зростання пасажирського попиту кількість справних вагонів скорочується через наслідки війни, пошкодження інфраструктури та зношеність парку. У компанії радять бронювати квитки заздалегідь — щонайменше за 20 діб до поїздки. Якщо не вдалося придбати квиток одразу, рекомендують користуватися функцією автовикупу.

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