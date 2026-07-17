Як ШІ перевернув ринок праці в Україні: у кого зарплати злетіли на понад 73%
Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом.
Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Йдеться як про фахівців, які займаються розробкою та впровадженням технологій штучного інтелекту, так і про спеціалістів, які використовують ШІ для створення контенту чи автоматизації бізнес-процесів.
У кого суттєво зросли зарплати
- спеціаліст із ШІ — 42 500 гривень (+73%);
- технолог меблевого виробництва — 55 000 гривень (+69%);
- візовий менеджер — 40 000 гривень (+60%);
- викладач програмування — 20 000 гривень (+60%);
- муляр — 60 000 гривень (+60%);
- покрівельник — 47 500 гривень (+58%);
- автор — 43 000 гривень (+56%);
- соціальний працівник — 24 000 гривень (+55%);
- плиточник — 57 500 гривень (+53%);
- зоотехнік — 37 500 гривень (+53%).
Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.
Середні доходи становлять:
- Муляр — 60 000 гривень;
- Плиточник — 57 500 гривень;
- Технолог меблевого виробництва — 55 000 гривень;
- Покрівельник — 47 500 гривень.
Зарплати зростають нерівномірно
Експерти пояснюють, що ринок праці продовжує змінюватися під впливом кількох факторів:
- розвитку технологій штучного інтелекту;
- гострого дефіциту кваліфікованих кадрів;
- високого попиту на робітничі спеціальності;
- конкуренції компаній за досвідчених працівників.
Водночас в окремих сферах досі існує дисбаланс між очікуваннями кандидатів і фінансовими можливостями роботодавців. У деяких професіях компанії готові платити більше, ніж просять претенденти, тоді як в інших зарплатні очікування шукачів роботи залишаються вищими за ринкові пропозиції.
Нагадаємо, майже кожен десятий працевлаштований українець або той, хто навчається, вже відчуває суттєву конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту у своїй професійній сфері. Водночас понад половина респондентів не сприймають ШІ як загрозу для своєї роботи.
Серед українців, які наразі працюють або навчаються, понад 60% не відчувають прямої загрози з боку штучного інтелекту у своїй професійній сфері.
Зокрема, 30,5% респондентів сприймають ШІ виключно як допоміжний інструмент у роботі, а ще 30% переконані, що специфіка їхньої діяльності практично виключає конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту чи автоматизації.
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