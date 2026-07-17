0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як ШІ перевернув ринок праці в Україні: у кого зарплати злетіли на понад 73%

Особисті фінанси
107
Як ШІ перевернув ринок праці в Україні: у кого зарплати злетіли на понад 73%
Як ШІ перевернув ринок праці в Україні: у кого зарплати злетіли на понад 73%
Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом.
Про це відомо з даних Work.ua, пише 24tv.ua.
Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Йдеться як про фахівців, які займаються розробкою та впровадженням технологій штучного інтелекту, так і про спеціалістів, які використовують ШІ для створення контенту чи автоматизації бізнес-процесів.

У кого суттєво зросли зарплати

  • спеціаліст із ШІ — 42 500 гривень (+73%);
  • технолог меблевого виробництва — 55 000 гривень (+69%);
  • візовий менеджер — 40 000 гривень (+60%);
  • викладач програмування — 20 000 гривень (+60%);
  • муляр — 60 000 гривень (+60%);
  • покрівельник — 47 500 гривень (+58%);
  • автор — 43 000 гривень (+56%);
  • соціальний працівник — 24 000 гривень (+55%);
  • плиточник — 57 500 гривень (+53%);
  • зоотехнік — 37 500 гривень (+53%).
Читайте також
Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.
Середні доходи становлять:
  1. Муляр — 60 000 гривень;
  2. Плиточник — 57 500 гривень;
  3. Технолог меблевого виробництва — 55 000 гривень;
  4. Покрівельник — 47 500 гривень.

Зарплати зростають нерівномірно

Експерти пояснюють, що ринок праці продовжує змінюватися під впливом кількох факторів:
  • розвитку технологій штучного інтелекту;
  • гострого дефіциту кваліфікованих кадрів;
  • високого попиту на робітничі спеціальності;
  • конкуренції компаній за досвідчених працівників.
Водночас в окремих сферах досі існує дисбаланс між очікуваннями кандидатів і фінансовими можливостями роботодавців. У деяких професіях компанії готові платити більше, ніж просять претенденти, тоді як в інших зарплатні очікування шукачів роботи залишаються вищими за ринкові пропозиції.
Нагадаємо, майже кожен десятий працевлаштований українець або той, хто навчається, вже відчуває суттєву конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту у своїй професійній сфері. Водночас понад половина респондентів не сприймають ШІ як загрозу для своєї роботи.
Серед українців, які наразі працюють або навчаються, понад 60% не відчувають прямої загрози з боку штучного інтелекту у своїй професійній сфері.
Зокрема, 30,5% респондентів сприймають ШІ виключно як допоміжний інструмент у роботі, а ще 30% переконані, що специфіка їхньої діяльності практично виключає конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту чи автоматизації.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаФінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems