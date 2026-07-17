Як ШІ перевернув ринок праці в Україні: у кого зарплати злетіли на понад 73% Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Як ШІ перевернув ринок праці в Україні: у кого зарплати злетіли на понад 73%

Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом.

Про це відомо з даних Work.ua , пише 24tv.ua

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Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Йдеться як про фахівців, які займаються розробкою та впровадженням технологій штучного інтелекту, так і про спеціалістів, які використовують ШІ для створення контенту чи автоматизації бізнес-процесів.

У кого суттєво зросли зарплати

спеціаліст із ШІ — 42 500 гривень (+73%);

технолог меблевого виробництва — 55 000 гривень (+69%);

візовий менеджер — 40 000 гривень (+60%);

викладач програмування — 20 000 гривень (+60%);

муляр — 60 000 гривень (+60%);

покрівельник — 47 500 гривень (+58%);

автор — 43 000 гривень (+56%);

соціальний працівник — 24 000 гривень (+55%);

плиточник — 57 500 гривень (+53%);

зоотехнік — 37 500 гривень (+53%).

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Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.

Середні доходи становлять:

Муляр — 60 000 гривень; Плиточник — 57 500 гривень; Технолог меблевого виробництва — 55 000 гривень; Покрівельник — 47 500 гривень.

Зарплати зростають нерівномірно

Експерти пояснюють, що ринок праці продовжує змінюватися під впливом кількох факторів:

розвитку технологій штучного інтелекту;

гострого дефіциту кваліфікованих кадрів;

високого попиту на робітничі спеціальності;

конкуренції компаній за досвідчених працівників.

Водночас в окремих сферах досі існує дисбаланс між очікуваннями кандидатів і фінансовими можливостями роботодавців. У деяких професіях компанії готові платити більше, ніж просять претенденти, тоді як в інших зарплатні очікування шукачів роботи залишаються вищими за ринкові пропозиції.

Нагадаємо, майже кожен десятий працевлаштований українець або той, хто навчається, вже відчуває суттєву конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту у своїй професійній сфері. Водночас понад половина респондентів не сприймають ШІ як загрозу для своєї роботи.

Серед українців, які наразі працюють або навчаються, понад 60% не відчувають прямої загрози з боку штучного інтелекту у своїй професійній сфері.

Зокрема, 30,5% респондентів сприймають ШІ виключно як допоміжний інструмент у роботі, а ще 30% переконані, що специфіка їхньої діяльності практично виключає конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту чи автоматизації.

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