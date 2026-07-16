Кожен десятий українець вважає ШІ загрозою для своєї професії Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Чверть опитаних вже відчувають тиск технологій

Майже кожен десятий працевлаштований українець або той, хто навчається, вже відчуває суттєву конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту у своїй професійній сфері. Водночас понад половина респондентів не сприймають ШІ як загрозу для своєї роботи.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

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Понад 60% респондентів не вважають ШІ конкурентом

Серед українців, які наразі працюють або навчаються, понад 60% не відчувають прямої загрози з боку штучного інтелекту у своїй професійній сфері.

Зокрема, 30,5% респондентів сприймають ШІ виключно як допоміжний інструмент у роботі, а ще 30% переконані, що специфіка їхньої діяльності практично виключає конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту чи автоматизації.

Чверть опитаних вже відчувають тиск технологій

Чверть респондентів (25%) повідомили про тиск цифрових технологій на свій фах. Зокрема, 13,5% респондентів відчувають незначну конкуренцію, але помічають чіткий тренд до змін, а 11,5% опитаних уже зараз констатують наявність значної конкуренції з боку ШІ у своїй професійній сфері. 14,5% респондентів не змогли надати відповідь на це питання.

30,5% респондентів сприймають ШІ виключно як допоміжний інструмент у роботі, www.slovoidilo.ua

Чоловіки дещо частіше за жінок констатують наявність жорсткої конкуренції з технологіями вже сьогодні: 13% проти 9%. Водночас жінки значно частіше схильні бачити в алгоритмах не загрозу, а виключно корисний інструмент: 34% респонденток вважають ШІ лише своїм помічником, тоді як серед чоловіків цей показник становить 28%. Частка тих, хто вважає свій фах повністю захищеним через специфіку роботи, є абсолютно однаковою в обох групах (по 30%).

Показово, що наймолодша група (18−29 років) найгостріше відчуває тиск інновацій: 16% із них заявляють про значну конкуренцію з ШІ вже зараз, і водночас саме молодь найрідше посилається на захищеність своєї професії (22% проти 30−33% в інших поколіннях).

Натомість категорія 45−54 роки почувається найбільш упевнено: тут зафіксовано пік сприйняття ШІ як помічника (39%). У групі 30−44 роки найчіткіше фіксують довгостроковий тренд — 17% відчувають помітну, хоч і незначну конкуренцію (при загальному показнику 13,5%).

Регіони

Респонденти з півдня найсильніше відчувають присутність ШІ на ринку праці: сумарно 38% із них зафіксували конкуренцію.

У Києві тиск ШІ у своїй професійній сфері відчуває 19% опитаних. Натомість найбільш «безпечним» у цьому контексті почувається північний регіон: тут аж 42% сприймають ШІ суто як помічника, а рівень відчуття реальної конкуренції є найнижчим в Україні — лише 5%.

Високий рівень упевненості демонструє і східний регіон, де більше третини (36%) переконані, що штучний інтелект є для них виключно помічником у робочих процесах.

Найбільший тиск ШІ відчувають на півдні та у Києві, www.slovoidilo.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що кожен пʼятий респондент має страх через розвиток штучного інтелекту. Здебільшого українці не переймаються через автоматизацію та ШІ, але 21% респондентів висловили страх через розвиток технологій. Здебільшого вони не мають чіткого плану дій, щоб залишатися конкурентними на ринку праці.

Найбільш впевнені у своїй незамінності зумери: 45% респондентів, молодших 25 років, вважають, що їх не замінить ШІ. Водночас саме в цій віковій групі найбільша частка тих, хто опановує нові навички чи іншу професію — 9%. Така ж висока кількість проактивних людей і серед кандидатів 45+.

Також ми писали , що 93% опитаних українських компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

Найчастіше компанії використовують ШІ для аналізу даних і ринку та прогнозування. На другому місці — маркетинг і продажі, у цьому напрямі ШІ використовують близько 64% опитаних компаній. безпека та кіберзахист залишаються на останніх позиціях (18,4%).

Слово і Діло За матеріалами:

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